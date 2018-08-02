İlışkide ‘güven’ önemli
AMERİKAN Psikiyatristler Birliği vajinismusu, "İstemsiz kasılmalar sonucu ilişkinin gerçekleşememesi" diye tanımlanır. Güvendiğiniz doktorunuzla tekrar görüşün. Süreci o yönetsin. Gerek erkek, gerekse kadının şikayet tanımlamaları doğru olmazsa tanı da farklı yorumlanabilir. Mutlaka çözülür. Güven ve uyum olursa sorun çözülür. Eşinle birlikte hareket ediyorsunuz. Bu da çözüm yakında demektir.
Yayladayken eşimin eli yandı. Sarı kantaron yağı sürdüler. Yara çabuk iyileşti. Burada da sarı kantaron yağı kullansak zarar verir mi?
VERMEZ. Sarı kantaron yağı, yüzyıllardır insanlar tarafından yara iyileştirici olarak kullanılmıştır. Tedavi etkinliği doğru uygulanırsa her zaman vardır. Sarı kantaron tozunu kaygı, sinir stres durumlarında çay olarak da tüketebilirsiniz. Her gün 1 su bardağı kaynamış suya tatlı kaşığı kurutulmuş çiçek ve yapraklarından koy. 10 dakika bekletip içilebilir.
YA ÇOCUĞUM OLMAZSA!
Doktor Bey, 23 yaşındayım. Cinsel organım 9 santimetre ise çocuğum olur mu? Büyütmek gerekir mi? Kafam karışık...
ERKEK cinsel organının beden dışına uzanan kısmının görevi, spermi kadın cinsel organının içinden geçirerek kadının rahmine ulaştırmasıdır. Kadın rahmine giden mesafe ortalama 10 santimetre kadardır. Kaldı ki spermler, hareketli olduğundan daha kısa erkek cinsel organı ile bile döllenme ihtimali bulunur. Büyütmeye çalışmanın sana ve cinsel sağlığına faydası yoktur.
Amcam Avusturya'da, babam burada yaşıyor. İkisi de kalp hastası. Amcam ozon tedavisi oluyormuş. İyi gelmiş. Biz de burada ozon tedavisi yaptıralım mı?
YAPTIRIN. Ozon tedavisi gerek ileri yaşta gerekse tıkayıcı kalp damar hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir uygulamadır. Bu hastalıklarda ozon uygulamasını bilen Sağlık Bakanlığı onaylı olarak bu uygulamayı yapan bir doktor bulun. Takibine girin. İlaçlarını düzenli kullansın. Tahlillerini de düzenli yaptırsın.
EVLENECEĞİM SAÇIM YOK
Nafiz Bey, 35 yaşında bir erkeğim. 3 ay sonra nişan, 6 ay sonra düğün planımız var. Ama saçım seyrek. Bu durum canımı sıkıyor. Saçım için PRP yapılır mı? Yüzde yüz çıkar mı?
SAĞLIK uygulamaları garantili sonuçlar vaat etmez. Her beden dünyada tek... Sağlığa yapılan yatırım masraf değil demir baş yatırımıdır. Seyrek saç için PRP uygulaması tedavi edici etkinliğe sahip bir uygulamadır. Yan etkisi yoktur. Doğal bir uygulamadır. En az 3 tekrar önerilir. Dediğin gibi maliyeti olan bir uygulamadır. Saçlı deri sağlığı her halükarda gelişir. Saç çıkma süreci takip edilir. Sana uygun ekleme ve düzenlemelerle devam edilir. Sabır.
Nafiz Bey, kafama bir şey takıldı. Meme silikonu taktırmak istiyorum. Kanser yapar mı?
BEDEN içine yabancı madde uygulamaları bireysel uygulamalardır. Uygulama sırasında yapılanlar, kullanılan malzemelerin durumu kişiye ve o ana özel durumlardır. FDA bilgilendirmesine göre 2012'den beri meme silikonlarına bağlı görülen kanser sayısı dört yüz vakayı geçmiş durumda.
Yüzeyi hasarlı silikonlara bağlı olduğu ifade edilen kanserler, meme kanseri değil bağışıklık sistem kökenli kanserler. Özet şu; kullanılan silikon maddelere göre kanser gelişme ihtimali her zaman mümkün.
EŞİM BANA KIZGIN MI?
4 ay önce evlendik. Ancak eşim ilişkiye yanaşmıyor. 'Niye?' diyorum. 'Sonra' diyor. 5 yıl nişanlı kaldık kızmış mı acaba?
KENDİSİNDEN öğrenmelisin. Evlilik sonrası eşler arasında yanlış anlamalara ve ciddi sorunlara yol açan en önemli faktörlerden biri, eşlerin cinsel istek düzeylerinin belirgin olarak farklı olmasıdır. Cinsel aktivite bozuklukları arasında sık görülen şikayetlerden biri de cinsel isteksizliktir. Kişinin eşiyle ilgili düşünce ve hisleri, yaşı, mesleği, cinsel isteğin yoğunluğu ve sıklığı gibi birçok kriteri göz önüne almak gerekmektedir. Yani eşini, tanı, anla, paylaş, anlaş.
Kalçamdan iğne vuruldum. Şimdi şiş ve ağrı var. Orası baya sıcak. Kanamış olabilir mi?
OLABİLİR. Ayrıca enfeksiyon kaparak apse yapmış bile olabilir. Kas içi enjeksiyon yapılırken sterilizasyona dikkat edilmezse veya kişinin hastalığına bağlı olarak enfeksiyonlar, apseler görülebilir.
Özellikle derialtı dokusunda görülür. Enfeksiyonu önlemek için cerrahi aseptik tekniğe dikkat edilmeli, steril malzeme korunmalıdır. Tekrar muayene edilmen gerekir. Erteleme, ihmal etme.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- İlışkide ‘güven’ önemli
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