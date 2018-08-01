İlişkide mutlu değilim
TARİF ettiğin şekilde bir bozukluk Peyronie Hastalığı dediğimiz bir hastalıkta görülebilir. Daha çok romatizmal-iltihabi bir hastalıktır. Mutlaka önce üroloji uzmanı görsün. Romatizmal açıdan daha sonra iç hastalıkları da tetkik eder. Ancak geçmişteki uygulamalarınla ilgili gibi durmuyor. Bu hastalıkta da ilaç tedavileri ve gerek olursa ameliyat gerektiren durumlar olabilir. Utanma. Geç kalma.
Babam 61 yaşında, şeker hastası. "Diyabet hastaları erken kanser olur" demişler. Üzülmüş, korkmuş. Doğru mu?
ŞEKER hastaları mutlaka kanser olur diye bir bilgi yok. Kan şeker yüksekliği, kanserli hücrelerin çoğalmasını hızlandırabilir bilgisi yapılan çalışmalarda olasılık olarak bahsedilir. Bu da şeker hastaları mutlaka veya erken zamanda kanser olur manasına gelmez. Şeker hastaları, kan şeker yani glikoz seviyelerini normal sınırlarda tutmaya çalışmalılar. Korku, kan şeker dengesini olumsuz etkiler. Strese bağlı kan şekeri yükselir. Farklı bir bilgiyi kaygılı yorumlamış. Merak etmesin. Perhize devam etsin. Hareket etsin. Güzel uyusun. Tedavisini uygulasın.
EŞİM BENDEN KAÇIYOR
64 yaşındayım. Eşim cinsel ilişkiye girmekten kaçıyor. Bende de hala istek var. Doktora söylemeye de çekiniyorum. "Bu yaşta hala ne istiyorsun?" derse ne derim?
ÖNCE eşinle bu konuyu konuş. Ayıp diye düşünüp eşinle konuşmazsan hangi nedenle isteksiz olduğunu anlayamazsın. Yaş ilerledikçe kas, kemik, eklemler aşınır. Eski alışkan olduğunuz pozisyonlar şimdi rahatsız edici olabilir. Eşinin sana anlatmadığı, menopoza bağlı cinsel organ ile ilgili sıkıntıları olabilir. Gerekirse bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olsun. İleri yaş hanımlar bu muayenelerini önemsemezler. Bazen idrar kesesi, rahim sarkmaları, ilişki sonrası idrar yapma şikayetleri olacağından ilişkiden kaçınabilirler. Bunları hallet.
Nafiz Bey, 55 yaşında erkeğim. 2 yıldır midemde 4 santim fıtık var. İlaç kullanıyorum, ağrım geçmiyor. Ameliyat olmamı istediler. Ameliyat olsam iyileşir miyim?
MİDE fıtığı diye tarif edilen fıtık 2 çeşittir. Mide, yemek borusunun girdiği delikten yukarı doğru yani göğüs iç boşluğuna doğru kayarak yukarı çıkabilir veya midenin üst bölgesi yemek borusunun yanından yukarı, göğüs boşluğuna doğru çıkar. Yine de ağrının şekli, süresi çok önemli. Her mide fıtığı ağrı yapmaz. Sadece ilaç tedavisi tek başına kalıcı fayda sağlamaz. Alışkanlıklarınızı hastalığınıza uygun hale getirmelisiniz. Ameliyat kesin tedavi anlamı taşımaz. Ameliyat sonrası fıtık tekrarlayabilir.
BENİ ANLAMIYOR
42 yaşındayım. 12 yıldır evliyim. Bazen canım ilişki kurmak istemiyor. Ama eşim anlamıyor. Bazen de ben istiyorum. Ama eşime belli etmiyorum. Bu yaştan sonra ne der?
BİLMEM. Önemli olan o değil sizsiniz. Siz derken, eşinle sen... Cinsel ilişki ikinizin arasında geçen bir durum. her ikinizin istek, uygunluğu önemli. Toplumumuzda "Kadın cinsel ilişki isteğinde bulunursa bu hafifliğidir" gibi bir önyargı maalesef var. Hangi kelimelerle anlatırsa bunu anlar ve makul karşılar. İyice düşünmen gerekir. Eşler hem konuşa konuşa, hem koklaşa koklaşa anlaşmalılar. Bunun kadar doğal bir durumda olmaz. Çocuğunun annesini de artık tanımış olması gerekir.
MENOPOZDA TUZU ABARTMA
Nafiz Bey, 51 yaşındayım. Adet düzensizliğim başladı. Menopoz yaklaşıyor galiba. Bana ne yapmamı önerirsiniz?
MÜMKÜN olduğu kadar hareketli bir hayat sürün. Sigara kullanmayın. Şikayet yoksa bile 2 yılda bir kemik ölçümünü tekrarlayın. Çocukluktan itibaren yeterince süt, kuru baklagiller, keçiboynuzu gibi kalsiyumdan zengin gıdaları sofranızdan eksik etmeyin. Tuzdan kaçının. Aşırı zayıflık ve şişmanlıktan kaçının. Mutlaka güneşlenin.
28 yaşında bayanım. Adetim düzenli. 3 aydır karın ağrısı, ishal, kanlı dışkılama şikayetim oldu. Ülserli kolit hastalığım varmış. "Bu hastalık geçmez" dediler. Bunalıma girdim. Ne yapacağımı bilemiyorum. Lütfen yol gösterin.
ASLINDA hastalığı sana tam ve doğru anlatmamışlar. "Bu hastalık geçmez" ifadesi biraz daha açıklanması gereken bir ifadedir. Ben hastalarıma "Bu hastalık uyur ve uyanır" diye anlatırım. Romatizmal özellikleri olan alışkanlıklar, yeme içme özellikleri, moralruhsal durumdan etkilenen bir hastalıktır. Sadece ilaç tedavisi yetmez. Önce sakinlik gerekir. Sıkıntı, stres yaparsan ateşe benzin dökmüş olursun. Önce anlaşabileceğin bir iç hastalıkları uzmanı takibine gir. Takiple hastalığı uyuyupuyanmayan birçok hastamız var. Kaygı yok, hastalık yok.
- Haberler
- Yazarlar
- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- İlişkide mutlu değilim
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Eşim çok kaba! 31 Temmuz 2018, Salı Nafiz Bey, 22 yaşındayım. 4 aylık evliyim. Eşimle birlikte olmayı düşündükçe, huzursuz oluyorum. Biraz kaba davranıyor....
- Elini bile tutturmuyor 30 Temmuz 2018, Pazartesi 10 gün önce evlendik. Hanım elini bile tutturmuyor. Utanıyormuş. 'Ben senin baban mıyım kocanım' dedim küstü. Bizimkiler...
- İsteğim yok 29 Temmuz 2018, Pazar 42 yaşında bayanım. 6 ayd��r cinsel isteksizlik yaşıyorum. Eşime ne bahane bulacağımı şaşırdım. Doktor erkek hormonu...
- Eşim ilişkiden kaçıyor! 28 Temmuz 2018, Cumartesi Yaşım 66. Bizim hatun eskisi gibi değil. İlişkiye girmekten kaçınıyor. Bende de hala istek var. Doktora söylemeye...
- ‘47 yaşında cinsel hayatımı bitirdiler’ 27 Temmuz 2018, Cuma Bana "Tansiyon hastasısın" dediler. 47 yaşında erkekliğimi bitirdiler. Tansiyonum olsun daha iyi. Şimdi ben bunu...
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri