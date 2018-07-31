Eşim çok kaba!
KAFANDA duygularında karışık... Eşinin de aklı karışık gibi duruyor. Öncelikle eşinle bana anlattıklarını paylaş. Yanlış bilgi ve zannederek yaşanmaz. Eşin kaba davranırsa çocuk olacağını sanıyor olabilir. Çocuk sahibi olma ile ilgili temel bilgileri uzmanından öğrenmeli. Acelecilik ve yanlış bilgi yüzünden seni ruhsal ve bedensel olarak olumsuz etkiliyor. Düzenli ve doğru cinsel ilişkiye her girildiğinde çocuk olsaydı dünyada adım atacak yer kalmazdı. Stres, korku, kaygı çocuk sahibi olmayı geciktirebilir. Rahatlık ve huzur, rahatlık ve huzur getirir. Sabırla eşinle konuş.
Sık sık idrar yolu enfeksiyonu oluyorum. Adetlerim de normal. Antibiyotik içiyorum, geçmiyor. Suyu azaltsam faydası olur mu?
BAYANLARDA sık sık idrar yolu enfeksiyonu görülebilir. Tedavi olmazsan böbrek yetmezliği bile yapar. Hemen tedavisine bak. Mantar enfeksiyonları tekrarlar. Şeker hastalarının da ilk şikayet sık idrara çıkmak olabilir. Suyu sakın azaltma. Maydanoz çayı yap, iç. Mutlaka tam idrar tahlili yaptır. Ayrıca idrar kesesinin hassasiyetini arttıran durumlar, idrar kesesine bası yapan hastalıklarda sık idrar yapmaya neden olabilir.
Açlık ve tokluk kan şekerini de ölçtür. Mutlaka bir kez üroloji muayenesi ol.
ÇOCUĞUMUZ OLMUYOR
2 aylık evliyim. 192 santim boyunda ve 141 kiloyum. Arkadaşlarım 'Boğa gibisin' diyor. Ama çocuğum olmuyor. Doktor, eşime 'Sende sıkıntı yok' demiş. Sorun bende mi?
Acele etmen için bir sebebiniz yoksa 2 aylık evlilikte çocuğunuzun olmaması hemen tıbbi sorun olarak düşünülmez. Ama yine de tıbbi bir sorun olup olmadığını anlamak için doktora gidip tahlil yaptırmalısın. Herkes sağlıklı olsa da gebelik gerçekleşmeyebilir. Ayrıca zaten kilolusun. Şişmanlık sperm sayısını ve kalitesini etkileyebilir. Zayıflamak zayıf karakterli olmaktan iyidir. Hastalık utanılacak bir şey değil.
İç hastalıkları uzmanına ve üroloji uzmanına muayene olabilirsin.
Komşumun kızının memesinde kist varmış. Angelina Jolie, kanserden korunmak için memelerini aldırmış. Biz de aldırtsak mı acaba?
ÖNCELİKLE güvendiği bir doktor onu muayene etsin. Fibrokist dediğimiz kistler, bayan memesinde sık rastladığımız bir farklılıktır. Bu kistlerde kanser beklemeyiz. İnternetten hastalık bakılmaz. Bakılırsa herkes kanser olacağını zannedip depresyona girebilir.
Angelina Jolie'nin durumu sizinkine benzer değil.
Fibrokist olan memeler ameliyat edilmez. Korkmak yok, öğrenmek var. İnternet muayenesi yok, doktor muayenesi var. Düzensiz beslenme, kaygı sağlam bedeni bile bozar. Rahat olsun.
Yesin, içsin. Doktorunu seçsin.
AŞKA FITIK ENGELİ
Bel fıtığım var. 1 ay fizik tedavi gördüm. Eşimle eskisi gibi ilişkiye giremiyorum. Belim kitlenir diye korkuyorum. İlişkide bel kitlenir mi yoksa ben mi evham yapıyorum?
KAS iskelet sistemi hastalıkları günlük hayatı olumsuz etkiler. Cinsel ilişki, kas iskelet sistemi aktivitesi ile gerçekleştiğinden olumsuz etkilenebilir. Eşinin beden yapısı, aktivite kapasitesi, pozisyonlara bağlı ağrı veya hareket kısıtlılığına uygun davranmak zaruriyettir. Temkinli olup yeni duruş planlamanız makul olur. Özellikle bel fıtıklarında ilişki sırasında kitlenme dediğimiz hareket kısıtlılığı ve ağrı söz konusu olabilir. Fizik uzmanınızdan da bu konuda tavsiye edinin.
ÖZEL HAYATIMIZ SIKINTIDA
İşadamıyım. Sık sık uçakla seyahat ediyorum. Yoruluyorum. Eşimle cinsel hayatımız sıkıntıda. Başlayınca çabuk tükeniyorum. Özel hayatımız gerilmeye başlıyor. Ne yapmalıyım?
KİŞİLER beden bozulana kadar ya da hastalık olmadan beden sağlığını maalesef pek düşünmüyor. Şimdi size özel çözüm şart. Uyku, beslenme alışkanlıklarınızı düzeltmek gerek. Sık seyahat manyetik alana bağlı olumsuzlukları arttırır. Kaygı, güvensizlik cinsel ilişkiyi direk etkiler.
Aklınız işteyken, eşinizde sizde mutlu olamazsınız. Hayattaki öncelik listeni kağıda yaz. Sonra uygun değişiklikler yapalım.
Ozon tedavisi gibi doğal güçlendirici uygulamaları yap.
Gebeyim. Her yerim ağrıyor. Doktor D vitaminine baktı. Düşük çıktı. "Balık ye" dedi. Yiyemiyorum. Güneşlensem olmaz mı?
D vitamini çok önemli bir ihtiyaçtır. Tedavi gereken durumlarda beklememek gerekir. Çünkü bebeğinizin gelişimi de etkiler. Kan düzeyine göre erişkinde 50 ölçümü olması istenir. Gereğinde iğne gereğinde ağızdan ilaçlarla eksik tedavi edilmelidir. Balık yiyemiyorsan yumurta sarısı, karaciğer, peynir, süt, süt ürünleri tüketmelisin. Günde en az iki kez 20 dakika dirseklere kadar kollar, dize kadar bacaklar güneş görecek şekilde güneşlenmelisin.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Eşim çok kaba!
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