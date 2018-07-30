Elini bile tutturmuyor
HIZLI bunalmışsın. Eşinin halini olgunlukla karşılamalısın. Acele etme. Eşinle konuş, dinle, anla. Paylaş. Belki her şeyi senden öğrenecek. Gönlünü al. Barış. Küslük olmaz. Sen de sıkılma. Evlilik size özel bir alan. Sizinkilerin merakı gereksiz bir sosyal hassasiyet. Çocuk yapabileceğini ispatlamak için evlenilmiyor ki. Her sese kulak verirsen çabuk bunalırsın.
Maden mühendisiyim. Dağ, taş çalışıyorum. Sık sık üşütüyorum. Huzursuz uyuyorum. Ha deyince ilaç bulamıyorum. Tariflerinizden fayda gördüm. Benim için de bir tarif var mı?
YANINDA Hünnap kurusu bulundur. 1 litre suya yarım çay bardağı hünnap kurusu koy. 30 dakika orta ateşte kaynat. Süz. Koyu renkli şişeye koy. Özellikle şikayet dönemlerinde iç. Hünnap suyu sakinlik veren bir içecek olaraktan bilinir.
HEP AKLIMDA
24 yaşındayım. Askerliğimi yaptım. Hep aklıma cinsellik geliyor. Kendi kendime tatmin oluyorum. Bu bir hastalık mı?
YAŞIN gereği bu doğal. Cinsel ilişkinin temelinde üreme dürtüsü yatar. Askerliği de bitirdiğine göre herkes sana "Evlen artık" diyordur. Bence de büyüklerini dinle. Her şeyin aşırısı zarardır. Aşırı olarak kendi kendini tatmin etmek, ruhsal hastalıklarda da rastlanan bir durumdur. Umarım seninkisi böyle değildir.
Nafiz Bey, 1 yıl önce 'Migrensin' dediler. Birkaç kez bakla yedikten sonra çok şiddetli baş ağrılarım oldu. İlgisi var mı?
MİGREN atağı bazı gıdalarla tetiklenebilir. Özellikle peynir, midye, karides, kalamar gibi deniz ürünleri şiddetli baş ağrılarını başlatabilir. Ayrıca konserve besinler, yağlı ve baharatlı yiyecekler, sakatatlar, maya, turunçgiller, Kafeinli içecekler ve çikolata da migreni tetikleyebilen gıdalardır.
Sakınmakta fayda vardır.
SORUNUM SERTLEŞME!
23 yaşındayım. 2 aylık evliyim. Eşimle ilişki sırasında tam sertleşme olmadan boşalıyorum. O da utangaç bir şey demiyor. Ama benimde moralim bozulmaya başladı. İlaç kullansam mı?
EN büyük sıkıntı korkmanız. Eşiniz de siz de bunu utanarak, korkarak yaşamaya çalıştığınız sürece çözümler gecikebilir. Başarılı, başarısız olmak diye bir şey yoktur. Hem kendi bedeninizi hem eşinizin bedenini tanımak ve bir arada olmaktan zevk almak için yeterince zamanınız olduğunu unutmayın. Bazı hastalıklar, çeşitli ilaç kullanımları, sigara kullanımı bu duruma neden olabilir. Rahat olun. Şikâyetler devam ederse iç hastalıkları ve üroloji uzmanına başvurun.
55 yaşında bayanım. Menopoza yeni girdim. Kemik ölçümü yaptırdım. T - 2,8 çıkmış. Bu ne demek? Ne yapayım?
KEMİK erimesi var demek. Kemik yoğunluğu ölçümü genç erişkin insanlardaki ortalamanın - 2, 8 altında demek. Düzenli beslen. Süt ve süt ürünleri, keçiboynuzu gibi kalsiyumdan zengin gıdalar al. Güneşe çık. Cildinin güneşle temas etmesini sağla. Tuzsuz ye. Sigara içme. Düzenli olarak hareket et. Fizik tedavi uzmanı, iç hastalıkları uzman takibinde kal. İlaç ve ilaç dışı tedavi 6 ay uygulanınca kontrol edilmen gerekli. İhmal etme.
İDRAR ŞİKAYETİM VAR
İdrarımda koyulaşma, yanma oldu. Kasıklarım ağrıdı. Doktor, kanama olduğunu söyledi. Hematüri dedi. Hematüri ne demek?
İDRARDA kan hücreleri bulunması durumuna "Hematüri" deriz. Çıplak gözle bakıldığında normal görülen idrarın rengi koyulaşabilir.
Ama çıplak gözle bakınca kanama olduğu anlaşılmayabilir. Mikroskop altındaki tahlilinde fazla sayıda kırmızı kan hücresi bulunmasına Mikroskopik Hematüri denir. Makroskopik Hematüride, idrarda çıplak gözle görülecek kadar belirgin kanama vardır ve idrar çay ya da kola rengindedir.
Çabuk acıkıyorum. Şekerli yemek istiyorum. Uyku düzenim de bozuk. Sinirliyim. 'Sinir doktoruna git' diyorlar. Uyku ilacı alsam olur mu?
ÖNCE iç hastalıkları uzmanına git. Bedene ait nedenler araştırılır. Anlattıklarına göre kan şekeri düşüklüğü olabilir. Açlık, çok şekerli veya çok miktarda kan şekerini hızlı yükselten gıdalar yedikten sonra ortaya çıkabilir. Halsizlik, yorgunluk ve baş dönmesi yapan, iş verimini düşüren ve sizi kızgın, öfkeli, sabırsız bir hale getiren bir durumdur. Üzerinde pek durulmayan önemli bir hastalıktır. Kilo veremeyen kişilerin çoğunda reaktif hipoglisemi vardır. Doğru muayene olmaya...
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Elini bile tutturmuyor
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