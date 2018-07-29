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MUHTEMELEN testosteron hormon tahlili istenmiştir. Kadınlığın vazgeçilmez hormonu östrojen yanında erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Genç kızlarda testosteron böbrek üstü bezinden salgılanarak ergenlik döneminde koltuk altı bölgesi ve apış arasında kıllanma olayını başlatır. Boy büyümesinin tamamlanmasına yardımcı olur. Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron kadınlarda şehvet duygusunun oluşmasında, kadının cinsel isteğinin artışında rol oynar.
Testosteronun kadında normal seviyelerde olması kadınların cinsel ilişkide doyuma ulaşması için önemlidir. Ayrıca depresyon, hipotroidi, kan şeker düşüklüğü halleri de bu şikayetlere neden olabilir.
İç hHastalıkları uzmanının takibinde kalın.
1 yıldır makatımı dışkılama sonrası temizlerken elime taze kan geliyor. Bazen tuvalet taşına damlıyor. Basur merhemi aldım geçmedi. Zeytinyağı da içiyorum. 'Rezene çayı iç geçer' dediler. Çayla basur geçer mi? Yoksa doktora gitmeli miyim?
ÇAYLA basur geçmez.
Geçse basurlu adam kalmaz. Doktordan utanmak olmaz. Eğer dışkılama sonrası tuvalet taşında veya dışkı üstünde damla damla şekilde kan görüyorsanız, temizlendiğiniz kâğıtta kandamlası varsa mutlaka doktora başvurun. Makat temizliği sırasında elinize makat bölgesinde beze, bezecik, geliyorsa, ağrılı büyük şişlikler geliyorsa, makat bölgesi kaşıntılı ve akıntılıysa mutlaka doktor muayenesi gereklidir.
Bu hastalık doğru tedavi edilmezse ilerler, ameliyat edilecek hale gelir. Yiyecek ve içeceklerle ilgili destek uygulamaları da yap.
Rezene bağırsak hareketlerini düzenler. Ama tedavi etmez.
ERKEKLİK BİTER Mİ?
54 yaşındayım. Eşimle ilişki sırasında sertleşme sıkıntım başladı. "Andropoz oldun" deyip gülüyorlar. Bu yaşta erkeklik biter mi?
PANİK yok. Kontrol var.
Bu yaşta andropoz beklenmez.
Ancak hormonlarına baktırmalısın. 50 yaşın üzerindeki sertleşme sorunu olan erkeklerin yaklaşık üçte birinde hipogonadizm yani testosteron hormon eksikliği vardır. Tiroit yetmezliğinde, prolaktin hormon fazlalığında, tiroid hormon fazlalığında impotans yani sertleşememe oluşabilir.
Şeker hastalarıda bu sıkıntıyla sık karşılaşır.
FSH, LH, testosteron ve prolaktin ve şeker yükleme testi mutlaka yaptır.
Doktor Bey, 1 yıl önce guatr hastalığım bulundu. Nişanlandım. 1 ay sonra evleneceğim. "Çocuğun olmaz" dediler. Eşime nasıl derim bilmiyorum. Ne yapmalıyım?
TİROİT bezi az çalışırsa gebe kalma ihtimali azalır.
Ancak gerekli ilaçlar kullanılırsa herhangi bir sıkıntı olmaz. İç hastalıkları uzmanı veya endokrinoloji uzmanına muayene ol. Tiroit bezinin az çalışmasına hipotroidi denir. Hipotiroidi genç yaşta başlarsa seksüel gelişme gecikir. Erkeklerde sperm sayısı normaldir, ancak bazı kişilerde cinsel istekte azalma ve empotans gelişebilir. İlaç tedavisiyle bu bozukluklar düzelmektedir. Hadi hayırlısı...
AŞKA ŞEKER ENGELİ
53 yaşında şeker hastasıyım. Cinsel hayatım ile ilgili korkularım var. Şekerim düzgün gitse de cinsel hayatım olumsuz etkilenir mi? Neler yapmamı önerirsiniz?
UZUN dönemde kan şekerinin iyi kontrol edilmesi, diyabet ile ilgili olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olarak cinsel fonksiyonlarınızın düzelmesini sağlayabilecektir. Uzun süren hiperglisemi sizi yorgun düşürebilir. Böylelikle ereksiyon problemi yaşayabilirsiniz.
Bunun sonucu cinsel istek azalabilir. Düzenli olarak tek bir doktor takibinde kalırsanız size has düzenlemeler yaşam kalitenizi arttıracaktır.
4 haftalık gebeyim ve şunu merak ediyorum.
Gebe kalınca annenin nasıl sütü oluyor? Bir de emzirdikçe sütün gelecek diyorlar bu nasıl oluyor?
SÜT salınımını sağlayan hormon prolaktindir. Gebelik boyunca "Prolaktin" dediğimiz hormonun üretilmesi artar. Prolaktin süt bezlerinin süt yapmasını ve depo edilmesini sağlar.
Prolaktinin meme üzerindeki süt yapımını uyarıcı etkisi, progesteron tarafından baskılanır. Doğumdan sonra plesenta anne bedeninden ayrılır. Progesteron hormonu yapımı azalır. Ardından süt salınımı başlar. Ayrıca meme başı bebek tarafından emilerek oksitosin hormonunun salınımını arttırarak süt verilme işleminin sürekliliğini destekler.
Babam 12 senedir hipertansiyon hastası.
Şimdi kolesterolü de yükselmiş. İlaç verdiler.
O da hapı var deyip yağlı yiyor. Bu normal mi?
HAYIR. Normal değil. Hastalığa uyum sağlamazlarsa hastalığı değil kendilerini kandırırlar.
Kolesterolden doymuş yağlardan zengin besinler ile beslenmemelidirler. Katı yağlar, kırmızı et, sucuk, sosis, salam, pastırma, sakatatlar, çikolata, gofret, kakaolu yiyecekler, hazır satılan tüm yiyecekler, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, fındık, fıstık gibi kuruyemişleri çok tüketmesin.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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