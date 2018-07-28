Eşim ilişkiden kaçıyor!
İlişkiye girmekten kaçınıyor. Bende de hala istek var. Doktora söylemeye de çekiniyorum.
'Bu yaşta hala ne istiyorsun' derse ne derim?
DOKTORA söylemeye çekinme. Önce eşinle bu konuyu konuş. Ayıp diye düşünüp eşinle konuşmazsan hangi nedenle isteksiz olduğunu anlayamazsın.
Zanlara, kuruntulara kapılırsın.
Yaş ilerledikçe kas, kemik, eklemler aşınır. Eski alışkan olduğunuz pozisyonlar şimdi rahatsız edici olabilir.
Uygun ilişki pozisyonlarınızı yeniden düşünün. Eşinin sana anlatmadığı, menopoza bağlı cinsel organ ile ilgili sıkıntıları olabilir. Gerekirse bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olsun. İleri yaş hanımlar bu yaştan sonra diyerek bu muayenelerini önemsemezler. Bazen idrar kesesi-rahim sarkmaları, ilişki sonrası idrar yapma şikâyetleri olabildiğinden cinsel ilişkiden sakınabilirler. Bunları hallet.
3 haftadır sol kolum ağrıyor. Doktora gittim. 'Boynunda kireçlenme var' dediler.
'Kolum neden ağrıyor?' dedim. 'Bu ilaçları kullan' dediler. Acaba yapılanlar doğru mu?
BOYUN Kireçlenmesi yani boyun osteoartriti boyun omur eklemlerinin yıpranıp, aşınmasıyla oluşur. Boyunda bu değişiklikler 20-30'lu yaşlarda başlayarak ilerler.
Eklem kenarlarından büyüyen yeni kemik oluşumları boyun hareketleri sırasında sinir köklerine bası yapabilir.
Sonuçta, sinirin yayılım alanı boyunca (omuz ve kollarda) ağrı oluşabilir. Sinir hasarı aynı zamanda uyuşukluk, iğnelenme hissi oluşturabilir ve kaslar güçsüzleşebilir.
Bazen çok ileri olgularda, kemik çıkıntıları omuriliğe de bası yapabilir ve vücudun alt kısmında güçsüzlük ve duyu kaybı gelişebilir. Tedbir almazsan tedavi ameliyata kadar gidebilir. Senin filmini görerek buna karar verebiliriz.
Kontrole gittiğinde doktorunla tekrar bu konuyu görüş.
ADETLERİM DÜZENSİZ
37 yaşındayım. Bekarım. 7 aydır adetlerim düzensiz. Memelerim şişti. Bir de ağrılı.
Bir de ucundan süt gibi sıvı geliyor.
Korktum. Bu ne acaba?
BU anlattıklarına göre sana en azından TSH, Prolaktin testi yaptırmak gerekir.
Adet düzensizliği, gebe kalamama, göğüslerden emzirme dönemi dışında süt gelmesi şikayetlerinden herhangi biri veya birkaçı ile başvuran kadınlara doktorlar tarafından kanda prolaktin hormonu ölçümü istenir. Eğer bu hormon yüksekse hipofiz dediğimiz beyindeki hormon kontrol merkezinin filmine ihtiyaç olabilir. İhmal etme. Böyle bir durum gebe kalma ihtimalini azaltabilir.
Nafiz Bey, kardeşime 5 ay önce sedef hastası olmuş dediler. Derisi pul pul pullanıyor. Parlak gibi. Neden oldu acaba?
DERİ yenilenmesi 3-4 haftada bir olur. Hızlanınca sedef hastalığı olur. Bazen 3-4 günde bir deri yenilenir.
Dökülür. Pul pul olur. Ailesel yatkınlık vardır. Ancak sedef için tetikleyici faktör çoğunlukla boğaz enfeksiyonu, stres-sıkıntı-evham ya da deri hasarı gibi dış etkenlerdir.
Güneş ışığı sedefi iyileştirir.
Aşırı sigara, diğer hastalıklar için kullanılan ilaçlar da sedefi kötüleştirebilir. Sıkıntı, üzüntü olmasın diye gereğinde psikolog desteği aldırın.
GEÇ BOŞALMA DA HASTALIK
39 yaşındayım. 7 aylık evliyim. Herkes erken boşalmadan şikâyetçi oluyor. Ben de cinsel ilişkide geç boşalıyorum. Bu iyi bir şey mi şikayet edeyim mi?
Her şeyin ortası karar.
Geç boşalmada rahatsız bir durumdur. Erkeğin cinsel etkinlik esnasında hiç boşalamaması veya geç boşalmasına denir. Cinsel işlev bozukluğudur. Nadir görülür. Bedensel bir nedenden kaynaklanma olasılığı vardır. Ergenlik döneminde görülebilir.
Psikolojik etkenler önemlidir. Tedavisi psikoterapidir. Eşinle sıkıntını paylaş.
45 yaşındayım. 1 yıldır midemde şişlik vardı, ilaç kullandım geçmedi. Doktor "Ülseratif kolit" dedi. İleride kanser olur muyum?
ÜLSERATİF Kolit Mikroplu-Mikropsuz İltihaplı Bağırsak Hastalığı diye özetleyeceğim bir hastalıktır.
Vücudun bağışıklık sistemi kendi bağırsağına düşmanmış gibi saldırır. Stres, sıkıntı, evham bu hastalığı azdırır.
Düzenli takip edileceğin bir iç hastalıkları veya gastroenteroloji uzmanının takibine gir. Ama sadece ilaç kullanmak yetmez. Sana özel olarak tespit edilmiş diyet uygulamalarını düzenlemeli ve uygulamalısın. Ayrıca ozon tedavisinden de mutlaka faydalan. Bu hastalık uzun süre tedavi edilmezse kansere dönüşme ihtimali taşıyabilir.
Nafiz Hocam, yaklaşık 1 aydır eşimle ilişkiden sonra beyaz akıntı geliyor. Neden olur. Gelmemesi için ne yapmalıyım?
SEBEBİNİ bulmamız gerekir. Mantar hastalıkları beyaz akıntı yapabilir.
Kadınlardaki akıntılar özellikle şeker hastalığının ilk belirtisi bile olabilir. Hem kadın hastalıkları uzmanı hem de iç hastalıkları uzmanı tarafından muayene edilmen gerekir. Erkeklerdeki ilişki sonrası akıntılarda ise prostat hastalıkları veya cinsel yolla bulaşan hastalıklar açısından dikkatli olmak gerekir.
- Haberler
- Yazarlar
- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Eşim ilişkiden kaçıyor!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- ‘47 yaşında cinsel hayatımı bitirdiler’ 27 Temmuz 2018, Cuma Bana "Tansiyon hastasısın" dediler. 47 yaşında erkekliğimi bitirdiler. Tansiyonum olsun daha iyi. Şimdi ben bunu...
- Sormaya utanıyorum 25 Temmuz 2018, Çarşamba Yeni evliyim. Eşimle cinsellikle ilgili konuşmaya utanıyorum. Cinsel organım küçük. İstediğimiz gibi oluyor sanki....
- 50’den sonra aşk 24 Temmuz 2018, Salı Benim sorum biraz değişik ama af buyurun size sormazsak kime soracağız. 50 yaşını geçince ayda kaç kez ilişkiye...
- Cinsel hayat için nelere dikkat etmeliyim? 23 Temmuz 2018, Pazartesi 46 yaşındayım, şeker tanısı konuldu. Cinsel hayatımın normal olması için nelere dikkat etmeliyim? MUTLAKA hastalığı...
- Cinsel isteğim yok 22 Temmuz 2018, Pazar 42 yaşında bayanım. 6 aydır cinsel isteksizlik yaşıyorum. Eşime ne bahane bulacağımı şaşırdım. Doktora gittim....
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri