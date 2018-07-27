‘47 yaşında cinsel hayatımı bitirdiler’
GERİLME, panikleme. Şikayet edilecek bir durum yok. Tansiyon ilaçlarının beklenen yan etkilerinden biri bu. Ama herkeste olmaz. Doktorlukta kehanet yok. İlacı veren meslektaşım bilerek vermedi. Ona haber ver. İlacı değiştirsin. Tansiyon yüksekliği tedavi edilmezse ileride erkekliğini yine bozabilir. Tansiyon takibini yap.
Hamileyim. Kilom fazlaymış. Patates kızartmasını çok seviyorum. "Mısır yağı kilo yapmaz" diyorlar, doğru mu?
YANLIŞ. Her gıdanın fazlası zarar verir. Harcadığından fazla kaloriyi hangi gıdayla alırsan al kilo yapar. Ayrıca hamilelikte mısırözü yağının sık tüketilmesi önerilmez. Çok canın çekerse patatesi soy. İyice yıka. Dilimle. 1 kilo patatese 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı dök. İyice karıştır. Tuz dökme. 180 derece ısınmış fırında 20-30 dakika (hafif kızarana kadar) pişir. Her öğünde en fazla bir su bardağı kadar tüket. Yavaş ye. İyi çiğne. Hemen yutma. Tadına var.
PAPATYA ÇAYI, AŞKA GETİRMEZ
64 yaşındayım. Evlendim. Erkekliğimiz biraz bizi üzüyor. "Papatya çayı iç kuvvetlendirir" dediler. Bir haftadır çay içiyorum. Hatta dibindeki tortuyu bile yiyorum. Ama tık yok. Ne yapmalıyım?
Papatya cinsi çoktur. Tıbbi papatya çayı idrar söktürür, iştah açar, sakinleştirir, gaz çıkartır, safra söktürür. Ama cinsel ilişkideki erkeğin performansını direk arttıran bir tıbbi etkisini ben bilmiyorum. Bence önce üroloji muayenesi ol. İç hastalıkları hormon kontrolleri yapsın. Normal gelirse ben sana başka çay tavsiye edeceğim.
Nişanlıyım. Kilo aldım. Nişanlım kızıyor. Uykusuzum. Sinirlenince daha çok yiyorum. "Depresyon hapı al" diyorlar. Ne kullanmalıyım?
HAPLA her şey hemen düzelseydi dünyada hasta insan kalmazdı. Önce bizi hasta eden şartları bulmalıyız. Sonra düzeltmeye çalışmalıyız.
İlaç tedavisi doktor kararıdır. Muayenesiz olmaz. Nişanlına bu durumun seni de üzdüğünü söyle. Stres kendine güveni azaltır. Uykusuzluk kendine güvenini azaltır. Yemek yeme kendine güveni arttırır. Bu da şişmanlatır. Moralini bozar. Streste prolaktin hormonu artabilir. İştah, kilo, duygusallık artar. Vücut ödem yapar. Muayene ol. Uyu. Gönlünü ferah tut.
İLİŞKİDE HUZURSUZLUK
Eşim ilişkide habire huzursuzlanıyor. Yeni evliyiz. Ben de ilişki konusunda acemiyim. Ne yapalım?
Önce niye huzursuzlandığını bulalım. Ruhsal olarak mı, geleneksel olarak mı, pozisyona bağlı bedensel olarak mı ya da cinsel organ şikayetine bağlı olarak mı huzursuz oluyor tespit edelim. Ona göre gereken yapılır. Önce kadın hastalıkları uzmanına başvurun. Tüm şikayetlerini ona anlatsın. Sonra haber ver.
'KADIN GİBİ HİSSEDİYORUM'
Doktor Bey, 44 yaşındayım. Erkeğim. Kendimi bazen kadın gibi hissediyorum. Ne yapmalıyım? Doktora gitmeli miyim?
CİNSİYET kimliği birden fazla durumla tanımlanan bir durumdur. Sosyal, bedensel ve ruhsal faktörler etkilidir. Bedensel olarak testosteron, östrojen, prolaktin ve bazı hormonların kan düzeyleri bakılmalı. Öncelikle iç hastalıkları uzmanına muayene ol. Ayrıca psikolog ve gereğinde psikiyatrist değerlendirmesi yapılmalı. Kullanılan ilaçlar, bazı beyin hastalıkları gibi ihtimaller de gözetilmeli. Çevresel faktörleri de gözden geçirmelisin. Önemli bir tespit bu. Bir an önce harekete geç. Sonucu bize ilet.
27 yaşındayım. Halsizlik şikayetim vardı. "Kemiklerin ince" dediler. D vitaminim eksik çıkmış. Bu yaşta neden D vitamini eksilir?
GÜNEŞ temasın yetersiz olabilir. Daha fazla güneşlen. Yemene içmene dikkat et. Gıdalarla yeterli miktarda D vitamini alman gerekir. D vitamininin bağırsaklardan yeterli emilmiyor olabilir. Özellikle bazı karaciğer veya böbrek hastalıklarında D vitamininin etkin haline dönemeyebilir. Bazı ilaçlar D vitamini eksikliği yapabilir. Doktorunu bırakma adım adım tedavi ve tetkik yapılacak.
Hocam, ozon tedavisinin alerjiye iyi geldiğini söylüyorlar. Bu doğru mu?
DOĞRU. Minör otohemoterapi dediğimiz uygulamalarla bağışıklık sistemi uyarılır. Uzun vadede alerjik hastalıklarda düzelmeler görülür. Ayrıca Antiviral aktivite artışı nedeniyle grip aşısı gibi ozon aşısı da yapılır.
Uykuya zor dalıyorum. İlaç istemem. Bitki çayı olur mu? Hangisi olur?
MELİSA çayı rahatlatıcı olabilir. Yatmadan 1 saat önce 1 bardak su kaynat. Ocaktan kaldır. Bardağa dök. 1 tatlı kaşığı kuru melisayı bardağa koy. Bardağın ağzını kapat. 15 dakika bekle. Yavaşça iç.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- ‘47 yaşında cinsel hayatımı bitirdiler’
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