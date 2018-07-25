Sormaya utanıyorum
İstediğimiz gibi oluyor sanki. Ne yapmalıyım?
BU konuyu eşinle paylaşmazsan kiminle paylaşacaksın? Cinsel ilişkiden keyif alıp almamak cinsel organ büyüklüğü ile ilgili değildir.
Kadın cinsel organının derinliği 10 santimetre kadardır. Zaten ilişkiden haz aldığı bölgede yaklaşık ilk 3-4 santimetrelik bölgesidir. Yani uzunluk kısalık mevzusunu uzatma.
Cinsel ilişki öncesi sevişme döneminin uzunluğu daha önemli bir durumdur. Sıkıntın devam ederse önce psikolog ve psikiyatriste git.
Doktor Bey, cinsel organım sık sık iltihaplanıyor. Adetlerim düzenli. Ancak yılda en az 5-6 kez iltihap tanısı konuyor. Bana ne önerirsiniz? Na yapmalıyım?
HEMEN kan şeker yükleme testi yaptır. Kadın hastalıkları ve üroloji açısından muayenelerini ol. Pamuklu iç çamaşırları kullan. Her gün çamaşır değiştir. İdrar ya da dışkılama sonrası temizliği cinsel organını ön üst bölgesinden aşağı ve arkaya doğru yap. Alafranga ya da klozetlerde taharet musluğu kullanımları tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları yapabilir.
Eşin de cinsel organ temizliğine dikkat etsin.
Köpük banyosugibi tahrişe yol açabilecek alışkanlıklardan sakın. İç çamaşırınız nemli kalmasın.
HEMEN DOKTORA!
52 yaşındayım. Adetim 3 yıldır yok. Son 2-3 aydır lekelenmeler, ara kanaması gibi şikayetlerim oluyor. 1 yıl önce yayma yaptılar normal çıktı. Ne yapmalıyım?
BEKLEMEDEN kadın hastalıkları uzmanı muayenesi gerekir. Rahim ağzı ve rahim ile ilgili değerlendirmeler şart.
Beklenmeyen kanamalı şikayetler önemsenmelidir.
PAP-Smear testi dediğimiz yayma testi rahim ağzı kanserine dönüşebilecek hücresel değişiklikleri saptamaya yarayan en pratik ve en iyi yöntemdir. Erken tanıyla kanserden korunmak mümkün olabilir.
Nafiz hocam, 27 yaşındayım. 5 aydır Halsizlik şikayetim vardı. Hastanede ' 'Kemiklerin ince' dediler. D vitaminim eksik çıkmış. Bu yaşta neden D vitamini eksilir?
GÜNEŞ temasın yetersiz olabilir. Daha fazla güneşlen.
Yemene içmene dikkat et.
Gıdalarla yeterli miktarda D vitamini alman gerekir. D vitamininin bağırsaklardan yeterli emilmiyor olabilir.
Özellikle bazı karaciğer veya böbrek hastalıklarında D vitamininin etkin haline dönemeyebilir. Bazı ilaçlar, D vitamini eksikliği yapabilir.
Doktorunu bırakma adım adım tedavi ve tetkik yapılacak.
ERKENDEN BİTİYORUM
Yeni evlendim. Eşim sürekli cinsel ilişkiye girmek istiyor. Son zamanlarda yeterince sertleşmeden boşalmaya başladım.
Erkekliğimle ilgili bir hastalık olabilir mi?
HER şeyin aşırısı zarardır. Sık cinsel ilişki cinsel organlar, orgazmla ilgili farklılıklar yaratabilir.
Hastalık olma şartı yok.
Dinlenme dönemi gerekir.
Eşinizle ilgili olarak bir değerlendirme yapmak gerekebilir. Kadınlarda doyumsuzluğa, cinsel taşkınlığa neden olan cinsel ilişkiye girme isteğine Nemfomani diyorlar. Bu isteklilik devam ederse bu da aklında olsun.
SICAKLARDA SUSUZ KALMA
12 yıldır tansiyon yüksekliğim var. İlaç kullanıyorum.
Yazın tansiyonum düzensizleşiyor.
Sıcak havalarda nelere dikkat etmeliyim?
SICAK havalarda tansiyonunuzu daha sık ölçün, düzenli yemek yiyin, su için, uyku düzenine dikkat edin, klimalı ortamlardan sakının, saat 12-4 arasında açık havada bulunmamaya çalışın, pamuklu, cildin hava almasını sağlayacak kıyafetler tercih edin, mutlaka şapka kullanın, ilaçlarınızı düzenli için, kullandığınız ilaçları ve dozlarını bilin, kullandığınız ilaçları ve dozlarını öğrenin... Bir kâğıda yazın. Siz rahatsızlanırsanız bilgiye kolay ulaşmalarını sağlayın.
Yaşım 71. Prostat kontrolü için geçen hafta hastaneye gittim. "Tiroit için de tahlil yapalım" dediler. Niye tiroitten şüphelendiler?
BELLİ hastalık ihtimallerine karşı bazı yaşlarda tarama testleri yaparız. 70 yaşından sonra erkeklerde tiroit bezinin çalışması bozulabilir. Sadece yaşlılarda değil birçok durumda kontrol gerekir. Ailesinde tiroit hastalığı olanlarda, şeker hastalığında, gebe kadınlar ve yeni anne olanlarda, 60 yaşın üzerindeki kadınlarda, kanser nedeniyle baş ve boyuna radyoterapi yapılanlarda, bazı ilaçları kullananlarda şikayet olmadan da tiroit bezi çalışmasını kontrol ederiz.
29 yaşındayım. Evliyim. 1 ay önce cinsel organımda siğil çıktı. Arkadaşım "Eşinden gelmiştir" dedi. Eşime güveniyorum ama neden oldu bunlar?
SİĞİLLERİN değerlendirilmesi gerekir.
Kadın hastalıkları uzmanına gitmelisiniz. Genellikle HPV dediğimiz Human Papilloma Virüs denilen bir mikrop buna neden olur. HPV bir kişiden diğerine cinsel ilişki ile geçer. Bu mikrop bulaştıktan 1,5 ay veya 6 ay sonrasında siğiller ortaya çıkabilir. Ancak HPV aynı uçuk hastalığında olduğu gibi bedende kalmaya devam eder. Bu nedenle hastalık ara ara tekrarlayabilir.
Tüm tedavi metotları uygulanarak takip edilmeli.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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