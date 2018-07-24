50’den sonra aşk
CİNSEL ilişki, eşlerin uyum, istek, gayret, sosyal yapısı ile şekillenen bir süreçtir. Pi sayısı gibi sabit bir değeri yoktur. Kendi normalinizde değişebilir.
Yorgunluk, sıkıntılar, ailesel sorunlar, bayanların adet düzeni gibi haller kendi doğallığınızı ve sayınızı değiştirebilir. Eşinizle birlikte günün doğal gidişine göre süreci belirleyin. Su akar yatağını bulur dedikleri gibi konuyu kendi doğallığına bırakın.
Nafiz Bey, benim sıkıntım belimde. Fıtık başlangıcı vardı. Aniden tutuldum. Ortopediye sevk ettiler. Doktor muayene etmeden bel tomografisi istedi. Bel korsesi vermdı. Ben ayağa bile kalkamıyorum. "MR çektir" dedi. Şimdi ne yapayım?
ÖNCELİKLE o doktordan uzaklaş. Doktor, muayenesiz tedavi düzenleyemez.
Düzenlediyse durum vahim.
Çünkü bel tomografisi her tanıyı göstermez.
Kemikte meydana gelen Hastalıkları ayırt eder. Bu durumda da muayenesiz reçete düzenlenmez. Başka birtıbbi merkeze git. Fizik tedavi uzmanı, ortopedi veya beyin cerrahisi uzmanına muayene ol.
MR yumuşak doku, fıtık ile ilgili tanı koydurucu bir tetkiktir.
Mutlaka çektir. Ameliyat gerektiren acil hastalık var mı yok mu tanı koymak gerekir.
Gerekirse EMG çektirirler.
Tahammül edilebilen ağrılarda muayene olmadan ilaç alma.
Ancak ağrı şiddetli ve hareket kısıtlayıcı ise ağrı kesici tedavi uygulanmalıdır.
ÇOCUĞUMUZ OLMUYOR
2 yıldır çocuğumuz olmuyor. Benim meni sayısı az çıkıyormuş. Köyden kolay kolay merkeze gidemiyorum. Hap tavsiye eder misiniz?
Sorun tespit edilmiş.
Neden sayı az çıkıyor diye araştırmak lazım.
Film gerekir. Kan tahlili gerekir. Üroloji uzmanı takip etmesi gerekir. Ama genel olarak destekleyici tavsiye edeceğim.
Eczacına git içinde çinko, C vitamini ve E vitamini olan multi vitamin veya gıda desteği versin.
Ürolojiye gidene kadar kullanabilirsin.
GECEM GÜNDÜZÜM KARIŞIK!
Hocam 2 yıldır uyuyamıyorum. Sinir doktoru muayene etti ilaç verdi. "Merak etme ciddi bir hastalık yok" dediler. Ama 2 yıldır gündüzüm gecem karışık. Yok mu bir çaresi? Yardım ederseniz sevinirim.
UYKU bozukluğu birçok hastalıkta ve durumda ortaya çıkan bir sonuçtur. Düzenli, adım adım takip yapılmalıdır.
Gerçi süre uzamış. Ama takipte ilerleyici bir hastalık tanısı koymamışlar.
Bu durumlarda PEMF THERAPY dediğimiz mıknatıs yatak tedavisi uygulanabilir. Sadece mıknatıslı bir yatağın üstünde belli süre ve programlamayla uyku düzenlemesinde kullanılan bir yöntemdir.
Yan etkisi yok. Doğal ve FDA onaylı bir yöntem.
Tavsiye ederim.
İLİŞKİDE HEYECANLANIYORUM
17 günlük evliyim. Ne zaman eşimle ilişsek elim ayağım tutmuyor. Ter atıyorum.
Erkeklikte hareket olmuyor. Eşim daha bir şey demedi. Acil yardım edin.
BU durum daha çok sosyal ve ruhsal panik halini düşündürüyor.
Acelecilik, korku, kaygı, bilgisizlik, utangaçlık, erkeklik yapamayacak olma ihtimalini düşünmek gibi çeşitli nedenlerle sıkça rastladığımız bir durum. Doğal. Hemen bu konuyu paylaşabileceğin doktor, psikolog, danışma merkezi bul. Çünkü yapman gerekenleri ayrıntılı anlatmak gerekir.
Şeker düşmesi, kansızlık, tiroit çalışma bozukluğu durumları varsa Paniğini kolaylaştırır. Takibine girdiğin Doktorun ilgili tahlilleri ister. Merak etme, halledersiniz.
Benim kan grubum B pozitif. Kan grubuma göre beslenmek istiyorum. Ne tavsiye edersiniz?
BU beslenme tavsiyeleri Kişiye göre düzenlenir.
Kan grubuna göre beslenme bağışıklık sisteminin özelliklerine uygun beslenme amacı gözetir.
B grubu için özet bilgi şu; Balık ye. Özellikle mezgiti ve dil balığı uygun.
Hamsi, levrek, sarı kuyruk, ahtapot ve Kabuklu deniz ürünlerinden sakın.
Kuzu koyun eti tercih et. Kanatlı Eti'ni düzenli tüketme.
Çerezlerden sakın. Yağ çeşitlerinden Sadece zeytinyağı tüket. Daha ayrıntılı bilgi için Doktor takibi uygun olur.
Nafiz Bey, eşim 61 yaşında. 1 ay önce kalp krizi geçirdi. Ameliyat edemiyorlar. İlaçlarını alıyoruz. Başka tavsiyeniz olur mu?
MUTLAKA hastalığına uygun beslensin. Diyetisyenden kalp koruma protokolü edinin.
Stres-sıkıntı kontrolü şart.
Ruh sıkıntısı beden hastalığını arttırır.
Yeterli ve kaliteli uyumalı. Su tüketimi idrar renginin berrak açık sarı olacağı kadar olmalı.
Yapılan çalışmalarda ozon tedavisi uygulamalarının tıkanan damarları açtığını da göstermiştir.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- 50’den sonra aşk
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