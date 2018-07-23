Cinsel hayat için nelere dikkat etmeliyim?
MUTLAKA hastalığı kabul edip hastalığa uyum sağlamalısın. Hastalığın gereklerini yerine getirirsen sıkıntı yok. Cinsel yaşamını normal olarak sürdürebilmeniz için kan şekerinizi iyi kontrol etmeniz çok önemlidir. Kısa dönemde düşük ve yüksek şeker düzeylerini önlemek cinsel yaşamınızı dolaylı yoldan iyileştirebilir. Uzun dönemde kan şekerinin iyi kontrol edilmesi, diyabet ile ilgili komplikasyonların önlenmesine yardımcı olarak cinsel fonksiyonlarınızın düzelmesini sağlayabilir. Bu durum, kan şekerinizi normal sınırlarda tutmak için uygun dozda insülin almanız (veya ilaç dozlarınızı ve çeşitlerini ayarlamanız) anlamına gelmektedir. Uzun süren yüksek şeker düzeyleri sizi yorgun düşürebilir.
Bu durumlara neden olmamak için gerekenleri vaktinde yapman uygun olacaktır.
Doktor Bey ben bir şey merak ediyorum. AİDS cinsel hastalık mı? Sadece öyle mi bulaşır?
VİRÜS cinsel ilişki sırasında vücuda vajina, vulva, penis, rektum veya ağız dokusundan içeri girebilir. Kanında HIV virüsü olan birinin kanından hazırlanan kan ürünüyle de kan yoluyla HIV size bulaşabilir. HIV taşıyan kişinin kanıyla temas eden mikroplu iğne, şırınga, tıbbi cihazlarla temas edenlere bu virüs geçebilir. Gebelik veya doğum sırasında HIV enfeksiyonu kapmış ve tedavi edilmemiş gebe kadınların yaklaşık dörtte biri ila üçte biri bebeklerine bu virüsü geçirebilir. Virüsle enfekte annelerin sütüyle bebeklere de HIV bulaşabilmektedir.
Nafiz Hocam kemik erimem var. Çok yoğurt yesem geçer mi? Memleket yoğurdu. Manda çok bizde. Bir de yoğurt şişmanlık yapar mı?
BEN de yoğurdu çok severim. Bildiğimiz, içinde ek bir şey olmayanını yerim. Suyunu da içerim. Mümkünse evde kendim cam kaplarda yaparım. Keçi yoğurdu, manda yoğurdu gibi farklı yoğurtları da mutlaka yemeye çalışırım. 100 gr doğal sofra yoğurdu yaklaşık 80 kaloridir. Günde 1 kilo yesen 800 kalori eder. Kilo alanlar öncelikle hareketsizlikten kilo alırlar. Yoğurt kemik erimesi için iyi bir destektir. Ama tedavinin yerini tutmaz. Hastalık düzeyinde erimeler için doktorun senin için yaptığı tedaviyi uygulamalısın.
PLANSIZ BİR İLİŞKİM OLDU
Üç hafta önce plansız bir ilişkim oldu. Cinsel organımda idrar yaparken ağrı ve akıntı vardı. Test yaptılar trikomonas çıktı dediler. İlaç verdiler. Bu nasıl bir hastalıktır. Eşimle ilişki sıkıntı yaratır mı?
Evet yaratabilir. Hem senin için hem eşin için sıkıntı artabilir. Trichomonas vaginalis dediğimiz canlı " trikomoniyazis"e neden olan mikroskopik bir parazittir. Özellikle cinsel açıdan aktif genç kadınlarda sık görülür. Cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Tedavisi mevcuttur.
TÜP, İSTEĞİ ETKİLEMEZ
Doktorum biz eşimle 6 yıllık evliyiz. Eşim 'Tüp bağlatalım' dedi. Yani karnına tüp mü takacaklar? Ayıp olur diye bir şey demedim.
Bir de bana bir zararı var mı?
Sana zararı yok. Kadınlarda yumurtalıklardan çıkan yumurtayı rahime taşıyan kanallara TÜP denilir. Tüp bağlatalım demesi ameliyatla bu boruların bağlanarak kapatılması demektir. Uygulandıktan sonra artık gebe kalınması beklenmez. Tüplerin bağlanması, kadının cinsel isteğinde, adet düzeninde, vücut yapısında herhangi bir değişiklik meydana getirmez...
Hipoglisemin hastasıyım sürekli acıkıyorum. 2 saatte bir yemek yemek istiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bana tatlı ye dediler az az sık sık ye dediler. Ama sadece kilo alıyorum. Bunun bir tedavisi yok mu?
VAR. Tatlı yersen şikayetin tekrarlar. Sana özel, diyet uzmanı eşliğinde hazırlanmış diyet listesi TEDAVİNİN KENDİSİDİR. Diyet uygulamayan kişilerileri bir tarihte şeker hastalığına hastalığa maruz kalırlar. Mutlaka iç hastalıkları uzmanı tarafından takip edilmen gerekir. Hipertroidi, parazit bastalığı ve diğer ihtimaller açısından da değerlendirilmen gerekiyor. İnsülin direnci varlığına göre gerekirse ilaç tedaviside başlanır. İhmal yok, korkmak yoky, gerekeni yapmak VAR.
44 yaşındayım. Adetlerim gayet düzenli. Sıkıntım yok. Maşallah kanlı canlıyım. Arkadaşlar taramaya giderken ben de gittim. Düşük çıktı. Kemik erimiş dediler. Annemin kullandığı kemik ilacından kullanabilir miyim?
SAKIN KULLANMA. Midyata pirince giderken evdeki bulgurdan olma. Öncelikle Menopoz dışı kemik erimesinin nedenleri araştırılmalı. Tanı konmadan tedavi yapılmaz. Annenin kemik erimesi tedavisinde kullanılan ilaçlar sende sakınca yaratabilir. Gebelik ihtimali devam eden hastalarda bu ilaçlar riskli olabilir. Sigara, alkol kullanımı varsa bırak. Yeterli Uyku, kalsiyumlu gıda alımı ve düzenli egzersiz kemik erimesinde uygulanan ilaç dışı tedavidir. D vitamin düzeyi, crp, rf gibi testler gerekebilir.
Hocam 27 yaşındayım. Ben tuzu çok seviyorum. Babam zarar verir diyor. Şimdiye kadar bir zararını görmedim. Tuz nasıl zarar verir ki?
SEN zararını görmedin ama şimdilik. Bedenimizdeki yedekler şimdilik seni idare ediyor. Damar sertliğin giderek artıp damar tıkayıcı hastalıklar ve özellikle Hipertansiyon açısından sana zarar verebilir. Günlük tuz kullanımı ülkemizde kişi başına yaklaşık 16-18 gram. En fazla günde 6 gram tuz öneriliyor. Neredeyse üçte biri. Şikayetin yokken tedbirini al...
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Cinsel hayat için nelere dikkat etmeliyim?
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