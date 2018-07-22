Cinsel isteğim yok
MUHTEMELEN testosteron hormon tahlili istenmiştir. Kadınlığın vazgeçilmez hormonu östrojen yanında, erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Genç kızlarda testosteron böbrek üstü bezinden salgılanarak ergenlik döneminde koltuk altı bölgesi ve apış arasında kıllanma olayını başlatır. Boy büyümesinin tamamlanmasına yardımcı olur. Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron kadınlarda şehvet duygusunun oluşmasında, kadının cinsel isteğinin artışında rol oynar.
Testosteronun kadında normal seviyelerde olması kadınların cinsel ilişkide doyuma ulaşması için önemlidir.
Ayrıca depresyon, hipotiroidi, kan şeker düşüklüğü halleri de bu şikayetlere neden olabilir. İç hastalıkları uzmanının takibinde kalın.
EŞİM İLİŞKİYE YANAŞMIYOR
Ben daha 61 yaşındayım. Eşim cinsel ilişkiye girmekten kaçınıyor. Bende de hala istek var. Doktora söylemeye de çekiniyorum. 'Bu yaşta hala ne istiyorsun' derse ne derim?
DOKTORA söylemeye çekinme. Mesleğimiz çare bulmaya çalışma mesleği. Önce eşinle bu konuyu konuş. Ayıp diye düşünüp eşinle konuşmazsan hangi nedenle isteksiz olduğunu anlayamazsın. Zanlara, kuruntulara kapılırsın. Yaş ilerledikçe kas, kemik, eklemler aşınır.
Eski alışkan olduğunuz pozisyonlar şimdi rahatsız edici olabilir. Uygun ilişki pozisyonlarınızı yeniden düşünün. Eşinin sana anlatmadığı, menopoza bağlı cinsel organ ile ilgili sıkıntıları olabilir. Gerekirse bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olsun. İleri yaş hanımlar bu yaştan sonra diyerek bu muayenelerini önemsemezler. Bazen idrar kesesi, rahim sarkmaları, ilişki sonrası idrar yapma şikâyetleri olabildiğinden cinsel ilişkiden sakınabilirler. Bunları hallet.
ADETLERİM DÜZENSİZ
6 aydır adetim düzensiz. Memelerim şiş ve ağrılı. Bir de sağ mememin ara sıra ucundan süt gibi sıvı geliyor. Bu bir hastalık belirtisi olabilir mi?
OLABİLİR. Bu anlattıklarına göre sana en azından TSH, Prolaktin testi yaptırmak gerekir. Adet düzensizliği, gebe kalamama, göğüslerden emzirme dönemi dışında süt gelmesi şikayetlerinden herhangi biri veya birkaçı ile başvuran kadınlara doktorlar tarafından kanda prolaktin hormonu ölçümü istenir. Eğer bu hormon yüksekse hipofiz dediğimiz beyindeki hormon kontrol merkezinin filmine ihtiyaç olabilir. İhmal etme. Böyle bir durum gebe kalma ihtimalini azaltabilir.
GÖĞSÜM SIKIŞIYOR
55 yaşındayım. Boyacıyım. Kiloluyum. 4 aydır yokuş çıkarken, merdiven çıkarken bile göğsüm sıkışıyor. Terliyorum. Sigara da içiyorum. "Nane çayı iç, nefesin açılır" diyorlar. Ihlamur da nefes açmaz mı?
STRESLİ, hareketsiz bir mesleğin var. Kilo ve sigaranda kalp hastası olmanı kolaylaştırıyor. Nane de içsen, ıhlamurda içsen nafile. Önce iç hastalıkları uzmanına git. Kalp, akciğer, kilo, tansiyon, burun, nefes, hormon değerlendirmelerin yapılsın. Kalp damar tıkanmaları bu şikayetlerle başlar. Şimdi doktora kendin gitmezsen, sonra kalp kriziyle başkaları götürebilir. Sigarayı bırak. Zayıfla, hareket et. Araç içinde beklerken, dışında beklerken bol bol hareket et. Yoksa naneyi yiyebilirsin.
Bilgisayar yazılımcısıyım. 2 yıldır bel fıtığım vardı. 1 yıldır ağrım arttı. Malum oturarak çalışıyorum. Sırtıma otururken yastık koysam olur mu?
BEL fıtığınız varken, oturup kalkma hareketine dikkat etmek gerekir. Bu yüzden engin oturma grubu, çekyat, koltuk bel fıtığını ve buna bağlı şikayetlerinizi arttırabilir. Bu nedenle herhangi bir eşya tercih ederken gerçekten ortopedik olan ürünler, oturup kalkması kolay, yüksekliği uygun ürünleri tercih edin. Daha sonra fiyat değerlendirmesi yapın. Ayrıca belinizi eğmeden, dik tutarak günlük işlerinizi yapın. Sıcak su torbası uygulamaları ağrılarınızı rahatlatabilir. Ayak altına 30 derece eğimli basacak almalısın. Sadece yastıkla tedavi olmaz. Gerekirse EMG çekilecek. Mutlaka fizik tedavi uzman doktoruna muayene olun. Fıtık varsa ilerleyebilir.
Nafiz Bey, geçen gün yumurtadan zehirlendik galiba ishal olduk. Oysaki yıkayıp dolaba koyuyorum. Daha ne yapabilirim?
YUMURTAYI dolaba koymadan yıkamayın. Böyle bir uygulamayı önermiyoruz. Mikropların en sevdiği beslenme yerleri yumurtalı beslenme yerleridir. Yumurtanın tazeliğini yitirmemesi için serin yerde bekletilmelidir. Satın aldığınız yerdeki temizlik koşulları, sıcak ortamda kalıp kalmaması, taze olarak alıp almamanız sizden önceki dikkat edilmesi gereken şartlar. Bu şartlara dikkat etmeyen satış noktalarından lütfen alışveriş etmeyin. Ayrıca İshal yapan başka ihtimallerde var. Önemli olan hemen tedaviye başlamanız.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Cinsel isteğim yok
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