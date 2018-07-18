Yaşım 62, bir sorunum var
ÜROLOJİ ve iç hastalıkları uzmanı bul. El birliği ile mutlu son için gerekenleri yapın. Testosteron, Prolaktin, Prostat testleri, Tsh başta olmak üzere hormon testleri gerekebilir. Penil Doppler ultrason gibi çalışma ölçen filmler gerekebilir. Bu arada kalbine de bakılır. Sorun damar tıkanıklığı ise cihazın çalışmasına engel olan damar tıkanıklığı kalp krizi riski de yaratabilir. Bazen kalp krizinin ön belirtisi erektil disfonksiyon yani iktidarsızlık olabilir.
Annemin tırnakları beyazlamış. Mantar mı? Ne yapabilirim?
TIRNAKLAR hastalık tanısı için önemli bilgiler verir. Beyazlayan tırnaklarda kansızlık, çinko veya vitamin eksiklikleri ihtimali öncelikle düşünülür.
Ancak mantar hastalıklarında da beyaz renk değişiklikleri söz konusu olabilir. Mantar için sadece ayaklara değil ayakkabılara da tedavi gerekir. Çünkü tırnakları tedavi edip ayakkabıları temizlemezseniz mantar kaynağı tekrar tırnaklara mantar bulaştırır. Doktor muayenesi sonrası tam kan sayımı, TSH, CRP, B-D vitamini, demir, demir bağlama kapasitesi, ferritin testleri yapılabilir.
EŞİM ÇOK İSTEKSİZ
Ben aktif olarak nöbet tutan bir güvenlikçiyim. Eşimle hep huzursuz oluyoruz. 50 yaşındaki eşimde, sürekli bir cinsel isteksizlik söz konusu. Bunun bir çaresi var mı?
TABİİ ki çaresi olabilir. Ama önce nedeni ve hastalığı bulmamız gerekir. Cinsel isteksizlik özellikle moralimizle, huzurumuzla, kaygımızla oldukça ilgili bir durumdur. Cinsel istek, güven hissi tamamlandıktan ve besine ulaşma kaygısı kalktıktan sonra gündeme gelen bir dürtüdür. Kişilerin günlük hayatındaki, borç, iş güvencesi, hastalık hali kaygıları varsa cinsel istek ortaya çıkmayabilir. Cinsel ilişkiye girebilmek için sakin, güvenli bir mekan yoksa yine istek gelişmesi geç güç olabilir. Yine de kadınlarda menopoz, erkeklerde andropoz, her iki cinste de tiroit çalışmasındaki bozukluklar, kullanılan ilaçlar varsa yan etkileri gibi durumlar da cinsel isteksizlik ortaya çıkabilir.
Bu nedenle eşinizle konuşarak bu ihtimalleri gözden geçirin.
Ben 2 ay önce evlendim. Hala eşimle beraber olamıyoruz. O da utangaç ben de. Ne yapacağımı bilmiyorum. Siz anlatabilir misiniz?
TABİ ki anlatırım. Ama bu konu yüz yüze anlatılırsa anlayabileceğin kadar özel bir konu. Yani mutlaka aile doktoruna, iç hastalıkları uzmanına, evlilik danışmanlığı yapan psikiyatrist veya psikologlara sorabilirsin. Eğer ulaşma imkanın yoksa öğretmenlerimize sormalısın. Eşinin de bu konuda bilgi alması gerekir. Yoksa bir ömür eksik, yanlış bilgi nedeniyle mutsuz olursunuz.
SENİN İŞİN ZOR!
37 yaşındayım 1 yılda 10 kilo aldım.Tansiyonum da yükseldi. Babam da tansiyon hastası... Şimdi ben ömür boyu tansiyon ilacımı kullanacağım.
KİLO almışsın. Aile yatkınlığın var. Hem de strese giriyorsun. İlaç kullanmakta istemiyorsun. Böyle devam edersen işin zor. Ailesel yatkınlık riskin azalmaz. Ama gerilimini, stresini azaltıp, kilo verirsen tansiyonun normale dönebilir. Doktor muayenesi ol ki yükselen tansiyon tedavi sınırında mı bilelim. Genel olarak mesleki riskler, tuzlu yeme alışkanlığı, alkol ve sigara kullanımı gibi riskleri öğrenelim. Bunları düzene sokarsan İlaçsız ve normal tansiyon basınçlı bir hayatın olabilir.
Kız kardeşim 35 yaşında. 10 gün önce bağırsak düğümlenmesi oldu. Büyük abdestinde açık kırmızı kan görmüş. Bu kanın sebebi nedir?
DIŞKIDA kırmızı renkli kan görülmesi çok önemli bir durumdur. Kan damarda dolaşması gerekirken damar dışına çıkmışsa bunu yapan hastalığı bulmak gerekir. Makat bölgesi fissür, fistül, abse, hemoroit, divertikül, ülser gibi hastalıklarda dışkıda kanama görülebilir. Bağırsak hareketleri artmış. Ama tam anlamıyla bağırsakları düğümlenmemiş.Yoksa ameliyat olmak zorunda kalabilirdi. İçilen çayın içeriklerine bakmak uygun olur.Total kolonoskopi dediğimiz endoskopik tetkik oldukça faydalı olabilir.Bu hastalıklara ait oldukça tatmin edici bilgi verebilir. İhmale gelmez. Sonuçta kandan bahsediyoruz.
Boksörüm. Ama benimde sıkıntım var. Sertleşme sorunum var. 35 yaşındayım. 5 aydır ne yaptıysam şikayetim devam ediyor. Doktor gece sertleşmesi testinden bahsetti. İyi de bende zaten sertleşme olmuyor. Başka test yok mu?
SERTLEŞME şikayetlerinin çoğu stres, sıkıntı gibi psikolojik kaynaklıdır. Uykuda bunlar ortadan kalkar. Gece uyku sırasında penisin sertleşme oranı ve süresi tespit edilir. Yani sıkıntı-evham kaygı varsa sen uyanıkken penis uyur. Sen uyuyunca penis uyanır. Bunun dışında; Penis kan akımı ölçümü; Serum testosteron, FSH, LH ve Prolaktin hormon düzeyi, açlık kan şekeri veya şeker yükleme testi, kolesterol tiroit hormonları, karaciğer ve böbrek testleri yapılabilir. Doktoruna güven, gerisini merak etme sen.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Yaşım 62, bir sorunum var
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