Cinsel isteğim yok
KADINLIĞIN vazgeçilmez hormonu östrojen yanında erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron şehvet duygusunun oluşmasında, kadının cinsel isteğinin artışında rol oynar. Testosteronun kadında normal düzeyde olması kadınların cinsel ilişkide doyuma ulaşması için önemlidir. Ayrıca depresyon, hipotrodi halleri de bu şikayetlere neden olabilir. İç hastalıkları uzmanının takibinde kalın.
34 yaşındayım. 3 aydır spora gidiyorum. Çarpıntım başladı. Kilo da alamıyorum. Doktorlar, 'Yakıyorsun' dedi. Kalp hastası mı oldum? Kalp doktoruna gitmem gerekir mi?
İÇ hastalıkları uzmanına git. Çünkü kansızlık, şeker düşüklüğü, tiroit bezi çok çalışması, ateş, stres, takviye gıda içerikleri, kafein içeren gıdalar çarpıntı yapabilir. Muayene sonrası TSH, tam kan sayımı, CRP, açlık tokluk glikoz testleri gerekebilir. Bununla beraber EKG, 24 saat EKG holter gerekebilir. Bunlardan sonra kardiyoloji doktor muayenesi gerekirse iç hastalıkları uzmanı gönderir. Ön tanı olarak tiroit çalışması artmış olabilir. Parazit tedavisi de uygulanabilir. Şikayetlerin önemli ihmal etme.
KİLOLAR AŞKIMIZA ENGEL
Eşim de ben de şişmanız. 7-8 aydır artık ilişkiye bile girmiyoruz. Artık aile ilişkilerimiz bozulacak diye huzursuzluk başladı. Kilo vermek için ameliyat şart mı?
AMELİYAT şart değil. Cinsel ilişki sağlıklı bir aile hayatının olmazsa olmazıdır. Stres kilo almayı arttırıcı özellikler taşır. Ait olma hissi, mutluluk, güven olmazsa iştah olmaz. Kilo verdikçe de cinsel hayatınız canlanacaktır. Yemek yeme alışkanlıklarınız, hareket alışkanlıklarınız, şekerli ve aşırı karbonhidratlı gıda tüketimlerinizi azaltın. İç hastalıkları uzmanı ve diyet uzmanı takibine girin. Ameliyat telafisi mümkün olmayan bir süreçtir. Ameliyat olunca dilediğiniz gibi yiyip, içip zayıf kalacağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.
Sağlıklı kilo için alışkanlıklarınızı değiştirmelisiniz bedeninizi değil.
Ablamın arkadaşı ağrıları için ozon tedavisi gördü. Baya memnun kalmış. Benim de ağrım oluyor. Tahlillerim temiz. Ben de ozon tedavisi olabilir miyim?
OLABİLİRSİN. Ozon tedavisi Özellikle fibromyalji ağrılarında yüz güldüren sonuçların elde edildiği bir tedavi. Ozon tedavisi yapan bir uzman bul. Takibine gir. Ozon tedavisi sadece kan alınarak yapılmaz. Fitil Metodu da denilen Rektal İnsuflasyon metodu var. Ağrısız, risksiz, kolay bir uygulama yöntemi. Doktorun bu yöntemi kullanır.
EŞİM İLİŞKİYE YANAŞMIYOR
49 yaşındayım. Eşim 54. 17 yıllık evliyiz. Eşim eskisi kadar benimle ilişkiye girmiyor.Artık uzun da sürmüyor. Ben daha tamam olmadan bırakıyor. Neden böyle oluyor?
SORUN tıbbi olabilir. Çözüm arayışınıza tıbbi cevap verebilirim. Tespitleriniz doğru olsa da çıkardığınız sonuç duygusal ve hatalı olabilir. Yani eşinizin ilişkinizdeki durumları dediğiniz gibi değişmiş olsa da sebebi düşündüğünüz gibi aldatma olmayabilir. Erken boşalma, erektil disfonksiyon yani iktidarsızlık yaşı gereği bedensel nedenlerden kaynaklanabilir. Dedektif yerine üroloji uzmanına takip ettirin. Damar tıkanıklıkları, testosteron, PSA, tsh gibi hormon değişiklikleri, kan şeker düşmeleri, depresyon gibi durumlarda dediğiniz haller ortaya çıkabilir. Duygusallığını sizi de eşinizi de, evliliğinizi de olumsuz etkilemesin.
Babam 71 yaşında başı ağrıyınca tansiyonu ölçtük, 18 çıktı. Annemin tansiyon ilacından verdik. Bu sefer 9 oldu. Yarım hap mı versek?
OLMAZ. Doktora götürün. İç hastalıkları uzmanı muayene etsin. Yüksek tansiyon tedavisi kafanıza göre tedavi edilebilecek bir hastalık değil. Tansiyon düşürürken kalp krizi geçirmesine neden olabilirsiniz. Her hastanın tedavisi kendi bedenine, kendi hastalık nedenine, kendi ilaç hassasiyetine göre doktoru tarafından takipte belli olur. Umursamazlık, maliyet hesabı, bilgisizlik nedeniyle ilerleyen her hastalık daha büyük, vakit, nakit, güven kaybına neden olur. Ani tansiyon yüksekliklerinde kullanılan dil altı ilaçlar dahil babanın ilaçlarını doktor belirlesin.
Eve koldan ölçer tansiyon aleti hatta parmak ucundan nabız ve oksijen yoğunluğu ölçen alet alın. Kendi ölçümlerinizi doktorunuza iletmeniz gerekecek.
54 yaşındayım. İdrar yaparken fıskiye gibi dağılıyor. Öbür işlerde maşallah sıkıntı yok. Gece bile idrara çıkıyorum. Hap istemem. Film isterim. Hakkınızı helal edin.
SİZ de prostat bezi büyümüş olabilir. Üroloji uzmanına muayene olmalısınız. Gece idrara çıkmanız iyilik değil hastalık belirtisi. Sipariş listesi yapmayın. Doktorunuz gerekeni verir. Gerekmeyeni vermez. Tpsa, PSA, üre, kreatinin, üriner sistem ultrasonografisi mutlaka gerekecektir. Verilen ilaç olursa inat etmeyin. Ama mutlaka kabak çekirdeği sofranızı da, cebinizde bulunsun. Yani yiyin. Prostat büyümesi olanlarda faydası biliniyor.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Cinsel isteğim yok
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