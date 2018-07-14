AIDS kanla bulaşabilir
VİRÜS cinsel ilişki sırasında vücuda vajina, vulva, penis, rektum veya ağız dokusundan içeri girebilir.
Kanında HIV virüsü olan birinin kanından hazırlanan kan ürünüyle de kan yoluyla HIV size bulaşabilir.
HIV taşıyan kişinin kanıyla temas eden mikroplu iğne, şırınga, tıbbi cihazlarla temas edenlere bu virüs geçebilir. Gebelik veya doğum sırasında HIV enfeksiyonu kapmış ve tedavi edilmemiş gebe kadınların yaklaşık dörtte biri ila üçte biri bebeklerine bu virüsü geçirebilir.
Virüsle enfekte annelerin sütüyle bebeklere de HIV bulaşabilmektedir. Yani HIV bulaşmış kan-kan ürünü ile sizin bedeninizin kanı temas ederse bulaşma ihtimali olur.
27 yaşındayım. Ben tuzu çok seviyorum. Çok kullanıyorum. Babam "Zarar verir" diyor. Şimdiye kadar bir zararını görmedim. Tuz nasıl zarar verir ki?
SEN zararını görmedin, ama şimdilik. Bedenimizdeki yedekler şimdilik seni idare ediyor. Damar sertliğin giderek artıp damar tıkayıcı hastalıklar ve özellikle hipertansiyon açısından sana zarar verebilir. Günlük tuz kullanımı ülkemizde kişi başına yaklaşık 16-18 gram.
En fazla günde 6 gram tuz öneriliyor. Yani neredeyse üçte biri. Bedenimiz için 0.25 gram tuz her işimizi hallediyor. Bu kadar tuz gıdaların içinde zaten var. Yani hiç tuz atmadan yemek yenilse bile beden ihtiyacı karşılanmış oluyor. Yani bence şansını zorlama. Hazır şikayetin yokken tedbirini al.
CİNSEL ORGANIMDA AĞRI VAR
3 hafta önce plansız bir ilişkim oldu. Cinsel organımda idrar yaparken ağrı ve akıntı vardı. Test yaptılar, 'Trikomonas' çıktı. İlaç verdiler. Bu nasıl bir hastalıktır. Eşimle ilişki sıkıntı yaratır mı?
EVET yaratabilir. Hem senin için hem eşin için sıkıntı artabilir. Trichomonas vaginalis dediğimiz canlı "trikomoniyazis"e neden olan mikroskopik bir parazittir. Özellikle cinsel açıdan aktif genç kadınlarda sık görülür. Cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Tedavisi mevcuttur.
ŞEKERİNİ DENGELE AŞKINI TAZELE
Nafiz Hocam, 46 yaşındayım şeker tanısı koyuldu. Cinsel hayatımın normal olması için nelere dikkat etmeliyim?
MUTLAKA hastalığı kabul edip hastalığa uyum sağlamalısın. Hastalığın gereklerini yerine getirirsen sıkıntı yok. Cinsel yaşamını normal olarak sürdürebilmeniz için kan şekerinizi iyi kontrol etmeniz çok önemlidir. Kısa dönemde düşük ve yüksek şeker düzeylerini önlemek cinsel yaşamınızı dolaylı yoldan iyileştirebilir. Uzun dönemde kan şekerinin iyi kontrol edilmesi, diyabet ile ilgili komplikasyonların önlenmesine yardımcı olarak cinsel fonksiyonlarınızın düzelmesini sağlayabilir. Bu durum, kan şekerinizi normal sınırlarda tutmak için uygun dozda insülin almanız (veya ilaç dozlarınızı ve çeşitlerini ayarlamanız) anlamına gelmektedir. Uzun süren yüksek şeker düzeyleri sizi yorgun düşürebilir. Böylelikle ereksiyon problemi yaşayabilirsiniz. Ayrıca hiperglisemi kadın ve erkek cinsel organında mantar infeksiyonlarına yol açabilir. Bunun sonucu ağrı ve kaşıntı olur ve cinsel istek azalabilir. Bu durumlara neden olmamak için gerekenleri vaktinde yapman uygun olacaktır.
TÜPÜN ZARARI OLUR MU?
6 yıllık evliyim. 3 tane çocuğum var. 'Eşim tüp bağlatalım' dedi. Yani karnına tüp mü takacaklar. Bir de bana bir zararı var mı?
SANA zararı yok. Kadınlarda yumurtalıklardan çıkan yumurtayı rahime taşıyan kanallara TÜP denilir. Tüp bağlatalım demesi ameliyatla bu boruların bağlanarak kapatılması demektir. Uygulandıktan sonra artık gebe kalınması beklenmez. Tüplerin bağlanması, kadının cinsel isteğinde, adet düzeninde, vücut yapısında herhangi bir değişiklik meydana getirmez, bütün bu olaylar eskisi gibi devam eder. Zaten erkek açısından da değişen bir durum olmaz. Yani sana da bir şey olmaz.
YOĞURT YİYİN!
Nafiz Hocam kemik erimem var. Çok yoğurt yesem geçer mi? Memleket yoğurdu. Manda çok bizde. Bir de yoğurt şişmanlık yapar mı?
YOĞURDU sevdiğin için bende senin tercihini çok sevdim. Ben de yoğurdu çok severim. Bildiğimiz, içinde ek bir şey olmayanını yerim. Suyunu da içerim. Mümkünse evde kendim cam kaplarda yaparım. Değilse yine cam kaptakileri tercih ederim. Son kullanma tarihine mutlaka bakarım. Plastik kaplar da alacaksam, plastik kabın altındaki numaraya bakarım. Rakamı varsa alırım. Yoksa almam. Keçi yoğurdu, manda yoğurdu gibi farklı yoğurtları da mutlaka yemeye çalışırım. 100 gr doğal sofra yoğurdu yaklaşık 80 kaloridir. Günde 1 kilo yesen 800 kalori eder. Kilo alanlar öncelikle hareketsizlikten kilo alırlar. Yoğurt kemik erimesi için iyi bir destektir. Ama tedavinin yerini tutmaz. Hastalık düzeyinde erimeler için doktorun senin için yaptığı tedaviyi uygulamalısın.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- AIDS kanla bulaşabilir
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