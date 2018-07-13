İlişkiyi engelleyen tehlike: vajinismus
Kafam karıştı. Ne yapmam lazım?
BU durum vajinismus olabilir. Vajinismus, kadının cinsel organına giriş denendiğinde, organın dış üçte bir kısmını çevreleyen kaslarda yineleyici ve sürekli biçimde istemsiz kasılmalar olur. Bu kasılmalara, birleşmeye ilişkin ağrı korkusu ve kaygıların eşlik etmesidir. Ayrıca, bedenin çeşitli bölgelerinde, hatta tüm bedende kasılmalar, bacakların kapanması, titreme, çarpıntı ve ağlama söz konusu olabilir.
Vajinadaki kasılma çoğu kadında cinsel birleşmeye izin vermez. Cinsel terapist takibine girmelisiniz. Bu konuda eğitimli psikiyatrist, psikolog veya ilgili doktor bulup takibine girin. Terapiye cevap veren durumlardır. Kaygılanma.
Hipoglisemi hastasıyım sürekli acıkıyorum. 2 saatte bir yemek yemek istiyorum. Bana "Tatlı ye. Az az sık sık ye" dediler. Ama sadece kilo alıyorum. Bunun bir tedavisi yok mu?
VAR. Tatlı yedikçe aynı şikayetin tekrarlar. Sana özel, diyet uzmanı eşliğinde hazırlanmış diyet listesi tedavinin kendisidir. Diyet uygulamayan kişiler ileri bir tarihte şeker hastası yani Diyabetes Mellitus dediğimiz hastalığa maruz kalırlar.
Mutlaka iç hastalıkları uzmanı tarafından takip edilmen gerekir. Hipertroidi, parazit bastalığı ve diğer ihtimaller açısından da değerlendirilmen gerekiyor. İnsülin direnci varlığına göre gerekirse ilaç tedaviside başlanır. İhmal yok, gerekeni yapmak
ORGAZM NEDİR?
Eşimle beraberken ben olamıyorum. Eşim "Ben oldum" diyor. 3 aylık evliyim. Annem de bir şey demiyor. Sorsam "Ayıp" diyor. Oldum demek ne demek?
"Oldum" dediği orgazm dediğimiz haz duygusudur. Cinsellikle ilgili bilgi olmadığında korku, kaygı, ayıp, kuşku hisleri ilişki süreci yaşandığında özellikle bayanlarda bu durum yani orgazm süreci yaşanmadan ilişki süreci biter. Erkek rahatlamış olur. Kadınlar haz almadan süreç biter. Cinsel zevk almakla ilgili bilinç dışı suçluluk duyguları olan kişilerde cinselliğin etkilenebileceği gibi orgazm olmada da güçlükler meydana gelmektedir.
4 haftalık hamileyim. Gebeliğim iyi geçsin istiyorum. Yanlış yapmayayım diye yediklerime dikkat ediyorum. Balık yağı desteği de alayım mı?
GEBELİKTE omega- 3 ya da daha yaygın bilinen adıyla "balık yağı" almanın gestasyonal diyabet (gebelik diyabeti), hipertansiyon ve eklampsi denen hastalık oluşmasını önlemediği saptanmıştır. Avrupa'da yapılan çalışmalarda yüksek riskli gebelere son trimestrde (son üç ayda) günde 2.7 gram EPA+DHA yağ asiti verildiğinde prematür doğum riskinin yüzde 33'ten yüzde 21'e azaldığı gösterilmiştir. Yani en azından zararı yok. Ama bütün mucizeleri balık yağından beklememek lazım.
STRES SAÇ DÖKER
Saçlarım 3 aydır çok dökülüyor. Şampuan ve jöle kullanmasam geçer mi? Ne yapmalıyım?
Saç dökülmesi kullandığımız temizlik malzemeleri ile ilgili olabilir. Ama altta başka bir hastalıkta yatabilir. Kullandığın temizlik malzemelerine dikkat et. Ama hipotroidihipertroidi- çinko eksikliği-B vitamini eksikliği- uykusuzluk-kaygı stresi ve düzenli olarak kullandığın farklı ilaçları unutma. Ailende saçlar ne durumda bir de onu kontrol et.
22 yaşında bir erkeğim. 2 yıllık evliyim. Eşimle birlikte olurken erken boşalıyorum. Neden böyle oluyor?
ERKEN boşalma nedir? Önce onu hatırlatayım. Sürekli olarak dişi cinsel organı ile erkek cinsel organının birleşmesinden önce veya birleşmeden 1 dakika içinde meydana gelen, geciktirilemeyen, olumsuz kişisel-ruhsal sıkıntılara yol açıp kişinin cinsel ilişkiden kaçınmasına neden olan duruma "erken boşalma" diyoruz. Kaygı, korku, açlık, eşler arasındaki uyumsuzluk, cinsel ilişki konusunda bilgisizlik ve benzeri durumlar erken boşalmaya yol açabilir. Ayrıntılı bilgi ile bu netleşir. Takibine gireceğiniz bir doktor bulun. Ayrıntıları anlatın. Ama korkmayın. Sebep düzelmezse sonuç düzelmez.
36 yaşında bir kadınım. Sık sık idrar yolu enfeksiyonum oluyor. Bazı ilaçlar dokununca tedaviyi tamamlayamadım. Şikayetim devam ediyor. Ne yapmam lazım?
TEDAVİ edilmeyen iltihap böbrek ve idrar yolu organlarına zarar verir. Özellikle idrar yapma sonrası ve dışkılama sonrası temizlik doğru yapılmalıdır. Yoksa kadınlarda daha sık olmak üzere idrar yolu enfeksiyonları tekrarlar. Bazı mikroplar bazı antibiyotiklere karşı kendini koruduğundan etkilenmez. Mikropları çoğaltıp doğru antibiyotiği bulmak için idrar kültürü ve antibiyogram yaptırmalısın. Veziko Üreteral Reflü dediğimiz hastalıklarda da idrar yolu enfeksiyonları tekrarlayabilir. Üroloji uzman muayenesi de gerekir. Tekrar doktoruna git. Hangi ilaçların nasıl dokunduğunu söyle.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- İlişkiyi engelleyen tehlike: vajinismus
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