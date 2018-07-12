Aşkla iyileştim!
Kimse inanmıyor. İlaç bile kullanmıyrorum.
Tamamen bu dertten kurtulmuş olabilir miyim?
AŞK da sıcak gibi tansiyonu bir düşürüp bir yükseltebilir.
Yani yine de sen ilaçlarını atma. Yapılan araştırmalarda aşık olan kişilerde beyin kan akımı artar, hafıza ve beceriler artar, iştah azalır, metabolizma hızlanır, kilo kontrolü iyi olur, kalp ritmi hızlanır, kan akımını artar, kan akımı değişiklikleri ve seks hormonlarının artması ile ciltte duruluk ve canlılık sağlanır, östrojen ve testosteron artması ile üreme isteğini artar.
Hanımla 3.5 aydır birbirimize yanaşamıyoruz.
Çok sinirli. Dokundurtmuyor.
Komşu bir ot verdi. "Yesin sakinleşsin" dedi.
Acaba kendisine söylemeden yedirsem olur mu?
ÖYLE şey olmaz. Önce neden sinirlendiğini öğrenelim. Acaba kadın hastalığı mı var? Acaba şekeri mi düşüyor? Acaba depresyona mı girdi? Acaba uyku düzeni mi bozuk? Sen eşini al. İç hastalıkları uzmanına muayeneye götür. Muayene sonrası tahliller yapılsın.
Tiroit bezi çok çalışmaya başladıysa tedavi olmadan düzelmez. Tanı konulduktan sonra tedavi olur. Sende hanıma yanaşırsın.
BENİ ALDATIYOR MU?
Son 6 aydır eşimle cinsel ilişkiye giremiyoruz. Hemen boşalıyor. Başta bir şey demedim. "Doktora git" dedim.
Gitmiyor. Başka biriyle ilişkisi olabilir mi?
ERKEN boşalma öncelikle gerilim, stres, evham, kaygı, korkuyla ilgilidir. Hastalıklar da erken boşalmaya neden olabilir. Ürolog takibi gerekir. Ancak erkekler bu konuyu gurur meselesi yaptığından doktora gitmek istemezler. Yani "Git" demen yetmez. Başka birisiyle birlikte olma nedeniyle erken boşalma olması ihtimali öncelikle sizin kaygınız olabilir. Ancak karşılıklı güvensizlik sorunları besler büyütür.
Anlayışlı, gayretli, teşvik edici olmanı öneririm.
Ben 21 yaşındayım. Karnım ağrıyordu.
Doktor önce apandisit dedi. Sonra "değilmiş" dedi. Hangi doktora gitmeliyim?
"AİLEVİ Akdeniz Ateşi" veya "FMF" denilen hastalığa uygun bir tarifin var. Birçok hastalığa benzer. Ateş ve karın ağrısı, çeşitli eklem ağrıları hatta farklı şikâyetlerle bile çıkabilir. Kanda lökositoz, sedimantasyon, fibrinojen ve CRP yüksekliğinin bulunması tanıda yardımcı olur.
Kesin tanı genetik analizde MEFV gen mutasyonunun gösterilmesi ile koyulur. İç hastalıkları veya romatoloji uzman takibi gerekir. Bu nedenle ameliyat olunmaz.
CANIM YANIYOR
Yeni evliyim. Eşimle cinsel ilişkiye her girdiğimde canım acıyor. Her defa korkuyorum.
Eşime söylersem benden soğur diye korkuyorum. Ne yapsam bilmiyorum?
CİNSEL ilişki başında veya sırasında ağrı, acı, yanma, batma hissetme kaygısı kişinin, kendisini kasmasına neden olabilmektedir. Kasılma derin ise hazzın azalmasıyla vajinal kuruluk ve bunun sonucunda daha fazla acıya yol açarak kişiyi kısır döngüye sokar. Bu kısır döngünün sürekliliği de kişiyi cinsel ilişkiden soğutmakta ve zamanla cinselliği tamamen kapatmasına yol açabilmektedir.
Eşine anlat. Kadın hastalıkları uzmanına git. Gerekirse korkuların için psikolog desteği al.
Annemin rahim sarkması var. Rahim sarkması nasıl tedavi edilir? "Ameliyat" dediler. Ameliyat sakıncalı mı?
RAHİM sarkması iç organları taşıyan liflerin esnemesi, gevşemesiyle organların aşağı sarkmasıyla oluşur. Ya fizik tedavi yöntemleriyle ya da ameliyatla düzeltmeler yapılmaya çalışılır.
Seçimi hastaya göre değişir.
Hastanın yaşı, çocuk isteği, sarkmanın şiddeti, cinsel hayatının etkilenme düzeyi kararı etkiler.
Ameliyatı, tüm ameliyatlar gibi riskler taşır. Ameliyatla hastanın dışarı sarkan kitleden kurtarılması ve cinsel hayatını daha sağlıklı sürdürebilmesi için vajinal düzeltme yapılması planlanır.
EŞİMDEN UTANIYORUM
Yeni evliyim. Genç bir bayanım. İlişkiye girdiğimizde iç organımda ağrı duyuyorum.
Eşime söylemekten utanıyorum. Ne yapmalıyım?
KADINLARDA karşılaşılan en sık şikayet budur. Hemen eşinle bu şikayetini paylaş.
Birlikte şikayetsiz ve mutlu birliktelik için bu şart. İlişki öncesi hazırlıkyapın. Çiftlerin beden, korku ve beklentilerine uygun şekil ve hızda birleşme şikayeti ortadan kaldırabilir.
Vajina kuruluğu, iltihapları ilişki sırasında ağrıya neden olabilir. Yine de öncelikle bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olun. Gerekirse iç hastalıkları uzmanı ve psikolog desteği gündeme gelebilir.
Yeni evliyim. Eşimle cinsel ilişkiye giremeden boşalıyorum. Tahliller normal geldi hala huzursuzum. Nedeni ne olabilir?
TECRÜBESİZLİK, kaygı ve depresyon, yorgunluk, sıkkınlık, kızgınlık ve tedirginlik, eşle çatışma, cinsel baskı, cinsel uyumsuzluk, penis başının aşırı hassasiyeti (penil hipersensitivite) ve buna benzer birçok size has farklılıklar sıkıntı kaynağı olabilir. Al eline kalemi, yaz kendi nedenlerini.
Sonra tek tek çözmeye başla.
Eşinle de bu konunun sohbetlerini yapmayı ihmal etme.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Aşkla iyileştim!
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