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ŞEKER hastalıkları düzensiz seyrederse erkeklerde iktidarsızlık, erken boşalma gibi bozukluklar yapabilir. Ancak her iktidarsızlığın sebebi de bu değildir. Mutlaka düzenli diyet yaparak kan şekerini düzende tut. Günde 10-12 bardak kadar su tüket. Mutlak günde en az 1 saat egzersiz yap. Hemen üroloji muayenesi gerekli. Cinsel organın çalışmasını kontrol eden bazı ultrason ve tetkiklerin yapılması şart. Hastalığın adını koyduktan sonra tedaviyi konuşuruz.
53 yaşında güzel bir bayanım. Yani beni beğenirler. Ama eşime karşı isteğim azaldı. Menopozda mıyım? Adetim devam ediyor. Ne dersiniz. Bizim işimiz bitti mi?
HAYIR. Cinsel isteksizlik her yaş döneminde olabilir. Çeşitli nedenlerle ortaya çıkar. Uyku düzeniniz, eşinizle paylaşımınız, hep aynı tekrar durumları hem heyecanı hem isteği azaltabilir. Değişiklikler yapın. İlişki ile ilgili yer, zaman, mekan değişiklikleri yapın. Heyecanlarınızı sürece ekleyin. Bir de beslenmenize dikkat edin. Çok aç, çok tok olmayın. Sofranızdan ginseng, maydanoz, rezene, anason, zencefil, çemen otu eksik etmeyin. Bunlar Rijiditede önerilen Fitoterapik çözümlerdir.
ELİNİ BİLE TUTAMIYORUM
Kendimi hanımlara anlatamıyorum. Hemen utanıyorum. Evlenmedim. Evlensem de ne yaparım bilemiyorum. Elini bile tutamıyorum. Ne yapmalıyım?
ÖNCE isteklerini tespit et. Yani evlenmek istiyorsan, aday bul. Buldun, konuş. Niyetin iyi. Tarzın, kibar. Geriye anlatmak kalıyor. İşte bize anlattın. Aynısını eş adayına anlat. "Tencere Kapak, yemek yapak" derler. Hayat korkacak kadar uzun değil. Sonunda anlaman maharet değil. Kimler halletmemişki sen halletmeyeceksin. Kendine güven. Yeterki İste.
41 yaşında mühendisim. Hanımla haftada bir kez cinsel ilişkiye girebiliyoruz. Sayıya takıldım.
Huzursuz oldum. Neden böyle oluyor?
CİNSEL ilişkiye girmenin sabit sayısı olmaz. Şu yaşa geldin bu kadar, bu yaşa geldin şu kadar diye bir liste yok. İki kişini isteği beklentisi, bedensel, ruhsal halleri, ortamın uygunluğu gibi birçok durum cinsel ilişkiye girme isteğini ve sayısını belirler. Bu sayı sizin için yeterliyse bizim için sorun yok. Unutmayın cinsellik sadece "cinsel organların" ilişkisi değildir. Eşinizle birbirinize daha çok dokunarak, haz vererek, sevişerek ve alarak, ruhun paylaşılması demektir. Cinsel birlikteliğin azalması ise ilişkiyi zedeleyebilir...
İLİŞKİDE ACI ÇEKİYORUM
Yeni evliyim. Eşimle cinsel ilişkiye her girdiğimde canım acıyor. Eşime söylersem benden soğur diye korkuyorum. Ne yapayım?
CİNSEL ilişki sırasında ağrı, acı, yanma, batma hissetme kaygısı kişinin, kendisini kasmasına neden olabilmektedir. Kasılma derin ise hazzın azalmasıyla vajinal kuruluk ve bunun sonucunda daha fazla acıya yol açarak kişiyi kısır döngüye sokar. Bu kısır döngünün sürekliliği de kişiyi cinsel ilişkiden soğutmakta ve zamanla cinselliği tamamen kapatmasına yol açabilmektedir. Yani hem senin hem eşin için bu sıkıntıyı paylaşarak aşmanız gerekiyor. Eşine anlat. Kadın hastalıkları uzmanına git. Gerekirse korkuların için psikolog veya psikiyatrist desteği al.
ŞEKER BENİ BİTİRDİ
67 yaş. Prostatım ve şekerim var. İlişkide zorlanıyorum. Ne yapmam lazım?
YAŞ ve şeker hastalığı beraberinde hipertansiyon ve tıkayıcı kalp ve damar hastalıklarına neden olabilir. Bu hastalıkların ilk bulgusu iktidarsızlık, sertleşme sorunu olabilir. Yani ilişki de zorlanmak deyince en azından ben böyle anladım. Kan şekeri düşüklüğü de yüksekliği de başarısız ilişkiler neden olabilir. Prostat büyümesinin ilaçlarını düzenli kullan. İç hastalıkları ve üroloji uzmanı bu işi çözer. Gerekirse mutluluk çubuğu ihtimali bile olabilir. Çözüme koş. Umutsuzluk gereksiz.
8 aydır evliyiz. Eşim fırıncı. Çocuğumuz olmadı. Görümcem "Sen kısırsan çocuğun olmaz" dedi. Benim çocuğum olmaz mı?
ÖNCELİKLE herkesin özel hayatı kendini ilgilendirir. Kısırlık dediğimiz durum, çiftlerin bir yıl süresince çocuk istemeleri ve doğum kontrol yöntemi kullanmadan düzenli cinsel ilişkide bulunmalarına rağmen gebeliğin gerçekleşmemesi olarak tarif edilir. Yani tıbben en az 6 ay var. Bedensel olarak hiçbir sıkıntı olmasa da gebelik gerçekleşmeyebilir. Evlilik yeni bir hayattır. Acele etmeyin.
Panik yapmayın.
Yeni evlendim. Erken boşalma problemim var. Ne yapmalıyım? Yardımcı olun...
DİŞİ cinsel organı ile erkek cinsel organının birleşmesinden önce veya birleşme olduktan sonraki bir dakika içinde olan sperm boşalmasına erken boşalma denir. Sürekli tekrarlıyor olması, geciktirilememesi, olumsuz kişisel sıkıntı ve problemlere yol açarak, kişinin cinsel ilişkiden kaçınmasına neden olan bir durumdur. İç hastalıkları, üroloji tedavisi gerekebilir. İlişki öncesi haricen sürülen jel, merhem, kremler kullanman gerekebilir.
Önce teknik direktör belirle. İç hastalıklarına git. Sonrası gelir.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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