Altı aydır istek yok!
MUHTEMELEN testosteron hormon tahlili istenmiştir. Kadınlığın vazgeçilmez hormonu östrojen yanında erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Genç kızlarda testosteron böbrek üstü bezinden salgılanarak ergenlik döneminde koltuk altı bölgesi ve apış arasında kıllanma olayını başlatır. Boy büyümesinin tamamlanmasına yardımcı olur. Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron kadınlarda şehvet duygusunun oluşmasında, kadının cinsel isteğinin artışında rol oynar. Testosteronun kadında normal seviyelerde olması kadınların cinsel ilişkide doyuma ulaşması için önemlidir. Ayrıca depresyon, hipotrdi ve kan şekeri düşüklüğü halleri de bu şikayetlere neden olabilir. Doktorunuzun takibinde kalın.
Benim yaklaşık altı aydır adetim düzensiz. Memelerim şiş ve ağrılı. Bir de sağ mememin ara sıra ucundan süt gibi sıvı geliyor. Bu bir hastalık belirtisi olabilir mi?
OLABİLİR. Bu anlattıklarına göre sana en azından TSH, Prolaktin testi yaptırmak gerekir. Adet düzensizliği, gebe kalamama, göğüslerden emzirme dönemi dışında süt gelmesi şikayetlerinden herhangi biri veya birkaçı ile başvuran kadınlara doktorlar tarafından kanda prolaktin hormonu ölçümü istenir. Eğer bu hormon yüksekse Hipofiz dediğimiz beyindeki hormon kontrol merkezinin filmine ihtiyaç olabilir. İhmal etme. Böyle bir durum gebe kalma ihtimalini azaltabilir.
YASTIK, FITIĞA İYİ GELİR Mİ?
İki yıldır bel fıtığım vardı. Ofiste çekyatta yatıyorum bazen. Malum oturarak çalışıyorum. Sonra bel ağrım arttı. Sırtıma otururken yastık koysam olur mu?
Bel fıtığınız varken, oturup kalkma hareketine dikkat etmek gerekir. Bu yüzden engin oturma grubu, çekyat, koltuk bel fıtığını ve buna bağlı şikayetlerinizi artırabilir. Herhangi bir eşya tercih ederken ortopedik ve oturup kalkması kolay, yüksekliği uygun ürünleri tercih edin. Ayrıca belinizi eğmeden, dik tutarak günlük işlerinizi yapın. Sıcak su torbası uygulamaları ağrılarınızı rahatlatabilir. Ayak altına 30 derece eğimli basacak almalısın. Sadece yastıkla tedavi olmaz. Gerekirse EMG çekilecek. Mutlaka fizik tedavi uzman doktoruna muayene olun. Fıtık varsa ilerleyebilir.
IHLAMUR NEFES AÇAR MI?
Boyacıyım. Reklam için duvar boyuyorum. Kiloluyum. Son 4 aydır, merdiven çıkarken göğsüm sıkışıyor. Beklemek zorunda kalıyorum.
Unutmadan, sigara da içiyorum. 'Nane çayı iç nefesin açılır' diyorlar. Ihlamur da nefes açmaz mı?
STRESLİ, hareketsiz bir mesleğin var. Kilo ve sigaranda kalp hastası olmanı kolaylaştırıyor. Nane de içsen, ıhlamur da içsen nafile. Önce iç hastalıkları uzmanına git. Kalp, akciğer, kilo, tansiyon, burun, nefes ve hormon değerlendirmelerin yapılsın. Kalp damar tıkanmaları bu şikayetlerle başlar. Şimdi doktora kendin gitmezsen, sonra kalp kriziyle başkaları götürebilir. Sigarayı bırak. Zayıfla, hareket et. Araç içinde ve dışında beklerken bol bol hareket et. Yoksa naneyi yiyebilirsin.
Hocam yedi yıldır Romatoid artrit hastasıyım.
Neredeyse tüm ilaçları kullanıyorum. Sağolsun doktorlarım da çok ilgileniyor. Ama yan etkileri de çok yaşıyorum. Başka bir yol yok mu?
ROMATOİD artrit dediğimiz romatizma hastalığı bedenin bağışıklık sisteminin kendi kendisine saldırdığı bir süreçtir. Streste bu durum şiddetlenir.
Hava durumu, iş yükü, uyku düzeni, beslenme gibi bir çok durumdan da etkilenir. Genel bir tabirle uyur ve uyanır. Var olan ilaçlı tedavi süreçlerine ek olarak yapılan Manyetik Alan Tedavisi (PEMF therapy) oldukça yüz güldürücü sonuçlar üretmiştir. Bu nedenle RTAkip eden doktorlarının bilgisi dahilinde bu tedaviyi yapan merkezlerde tedavi sürecini destekleyebilirsin.
ASLA 'AYIP' DİYE DÜŞÜNME...
Efendim ben daha 61 yaşındayım. Eşim cinsel ilişkiye girmekten kaçınıyor. Bende de hala istek var. Doktora söylemeye de çekiniyorum. Ne yapmalıyım?
DOKTORA söylemeye çekinme. Mesleğimiz çare bulmaya çalışma mesleği. Önce eşinle bu konuyu konuş. Asla ayıp diye düşünüp eşinle konuşmazsan hangi nedenle isteksiz olduğunu anlayamazsın. Zanlara, kuruntulara kapılırsın. Yaş ilerledikçe kas, kemik, eklemler aşınır. Eski alışkan olduğunuz pozisyonlar şimdi rahatsız edici olabilir. Uygun ilişki pozisyonlarınızı yeniden düşünün. Eşinin sana anlatmadığı, menopoza bağlı cinsel organ ile ilgili sıkıntıları olabilir. Gerekirse bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olsun. İleri yaş hanımlar bu yaştan sonra diyerek bu muayenelerini önemsemezler. Bazen idrar kesesi-rahim sarkmaları, ilişki sonrası idrar yapma şikayetleri olabildiğinden cinsel ilişkiden sakınabilirler. Bunları hallet...
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Altı aydır istek yok!
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