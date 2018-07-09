Eşim mutlu değil
ANLATTIKLARINA göre sana ait cinsel aktivitede pek sorun yok. Ancak cinsel ilişkide zevk alma durumu sadece cetvelle, dakikayla ilgili değil.
Eşinizi tanıyın, anlayın. Korkularını, hassasiyetlerini bilin. Meraklarını giderin. Cinsellik eşler arasında bile konuşulmayan, paylaşılmayan bir konu olunca herkes kendi kendini ölçüp hesap kesiyor. Kadınların orgazm-uyarılma durumu erkeklerden farklıdır. İlişki öncesi sevme-dokunma dönemini daha uzun tutun. Ruhunu da okşayın. Diyelim ki sana ait her özellik normal. O zaman eşinde orgazm bozukluğu dediğimiz bir durum olabilir.
Olağan bir cinsel uyarılma evresinden sonra orgazmın sürekli ya da yineleyici bir biçimde gecikmesi ya da hiç olmaması durumu olabilir. Orgazm bozuklukları genç kadınlarda daha sık gözlenmektedir. Yaşla birlikte kadınlarda orgazm durumu artmaktadır.
37 yaşındayım. Adet düzensizliğim var. Arkadaşımın ablası böyle olunca rahim ağzında kanser çıktı. Çok korkuyorum. Nasıl anlarım?
RAHİM ağzı kanseri için doktorunuzun kontrolünde yayma dediğimiz rahim ağzı hücre incelemesi yapılmalıdır.
Ayrıca kokusuz ve koyu renkli akıntılar, cinsel ilişki sonrası kanamalar, normal düzenin dışındaki vajinal kanamalar, menopoz döneminde kanama olması ve karın ağrısı rahim ağzı kanserinin işaretleri olabilir. Kaldı ki hiçbir belirtide vermeyebilir. Düzenli kontrollerini yaptır. En iyisi ve tedbirlisi budur.
ŞEKER BÖBREĞİN DÜŞMANI
55 yaşındayım. 5 yıldır şeker hastasıyım. Hala şekerim dengesiz. İdrar testi yaptırdım. Doktor "Böbreğin bozulabilir" dedi. Moralim bozuldu. Bu diyaliz demek mi?
KAN şekeri yüksek giden şeker hastalarında böbrek zarar görür. Protein kaçağı olur. Böbrek çalışması tedbir alınmazsa bozulur. Moral bozukluğu hastalığını arttırır. Dediklerimi yapmaya başla. Böbreğini koruyalım. Diyet listeni düzenle ve uygula. Tokluk kan şekerini ölç.
Tansiyonunu ölç. Büyük tansiyonun 12'yi, küçük tansiyonun 8'i geçmesin. Göz dibi muayenesi olmak için göz doktoruna git. Efor testi yapılması gerekir. Doktorunla görüş. Bütün bunları düzenli takip edebilmek için düzenli olarak gideceğin doktoru seç. Tedavinin düzeltilmesi gerekebilir. Böbrek koruyucu özelliği olan tansiyon ilacı başlanabilir. Bu yapılanların sonucuna göre İnsülin tedavisine geçilebilir. Basit tedbir ve takiplerle böbreğini koruyabiliriz. Bunun için istekli, kararlı ve düzenli ol yeter.
İLİŞKİMİZİ ETKİLER Mİ?
2 haftadır cinsel organımda idrar yaparken ağrı ve akıntı oluyor. Test yaptılar "Trikomonas çıktı" dediler. Nasıl bir hastalık? Yeni evliyim. Eşimle ilişki sıkıntı yaratır mı?
EVET yaratabilir. Hem senin için hem eşin için sıkıntı artabilir. Trichomonas vaginalis dediğimiz canlı "trikomoniyazis"e neden olan mikroskopik bir parazittir. Özellikle cinsel açıdan aktif genç kadınlarda sık görülür. Cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Tedavisi mevcuttur.
49 yaşında emekliyim. Sağ mememde beze buldum. Fındık kadar diyebilirim. Adetim de düzenli. Sizce doktora gitmeli miyim?
EVET, hem de hemen. Çünkü meme de tespit edilen bezenin ağrısız olması çok önemli bir özelliktir. Adet düzeni bozulmadan da meme hastalığı olabilir. Muayene sonrası meme USG, kan testleri gibi gereken plan yapılarak takibinize başlamak gerekir.
ÇOCUĞUMUZ OLMUYOR
Nafiz Hocam, 2 yıldır evliyiz. Çocuğumuz olmadı. Benim erkeklik testlerim normal. Eşimde de kadınlık testleri normal yani hastalık yok. Başka ne yapabiliriz?
ÖNCELİKLE aynı doktorun takibinde kalın. Erkek için üroloji uzmanı, kadın için kadın hastalıkları ve doğum uzman takibi şart. Erkeklerde penis hastalıkları da çocuk olması açısından risk olabilir. İdrar deliğinin penisin uç noktasında olmayıp orta kısımlarına doğru olması söz konusu olabilir. Bu da meninin kadın cinsel organına tam boşalmasına engel olur. Doğuştan veya sonradan (Peyroni hastalığı) olan penis eğriliği ilişkide zorlanma ve meninin iletilmesinde güçlüğe neden olabilir. Doktoru seç, takibe geç.
Ekşimem yanmam çok. Doktor "Sigaradan" dedi. Öksürüyorum demedim, balgam var demedim. Her sıkıntımda "Sigara" diyorlar.
Mideyle bunun ne alakası var?
SİGARA içtiğin sürece reflü şikâyeti tekrarlar. Tütün asidi dengeleyen koruyucu mekanizmalara zarar verir. Asit üretimini uyararak arttırır.
Yemek borusu ile mide arasındaki kasların gevşemesine neden olur, asit reflüsüne yol açar. Yemek borusu alt ucunda basıncı azaltır. Mide de ki gıdaların boşalmasında yavaşlama yapar. Reflü sayısını arttırır. Tükürük salgılamasını olumsuz yönde değiştirir.
Yani maalesef reflünün de sigarayla alakası var.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Eşim mutlu değil
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