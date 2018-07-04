Şeker tat kaçırıyor
CİNSEL yaşamınızı normal bir şekilde sürdürebilmeniz için kan şekerinizi iyi kontrol etmeniz çok önemlidir. Kısa dönemde düşük ve yüksek şeker düzeylerini önlemek, cinsel yaşamınızı dolaylı yoldan iyileştirebilir. Uzun dönemde kan şekerinin iyi kontrol edilmesi, şekerle ilgili diğer bozulmaların önlenmesine yardımcı olarak cinsel fonksiyonlarınızın düzelmesini sağlayabilecektir. Bu durum, kan şekerinizi normal sınırlar içinde tutmak için uygun dozda insülin almanız anlamına gelmektedir. Uzun süren yüksek şeker düzeyi sizi yorgun düşürebilir. Böylelikle sertleşme problemi yaşayabilirsiniz. Ayrıca yüksek şeker kadın ve erkek cinsel organında mantar infeksiyonlarına yol açabilir. Bunun sonucu ağrı ve kaşıntı olur ve cinsel istek azalabilir. Mutlaka doktorunuza danışın.
28 yaşındayım. 3 senedir evliyiz. Eşim kasap ama sıkılgan. Bazen canım beraber olmak istemiyor. Ama eşime belli etmiyorum. Sonra ne der?
BİLMEM. Önemli olan o değil sizsiniz. Siz derken eşinle sen. Cinsel ilişki, ikinizin arasında geçen bir durum. Her ikinizin istek, uygunluğu önemli.
Toplumumuzda "kadın cinsel ilişki isteğinde bulunursa bu hafifliğidir" gibi bir önyargı maalesef var. Hangi kelimelerle anlatırsa bunu anlar ve makul karşılar iyice düşünmen gerekir. Mesela "sıra bende" diyerek bunun normal bir durum olduğunu anlatan bir ifade seçebilirsin. Eşler hem konuşa konuşa hem koklaşa koklaşa anlaşmalılar. Bunun kadar doğal bir durumda olmaz. Çocuğunun annesini de artık tanımış olması gerekir.
26 yaşında evli bir bayanım. Cinsel organımda siğil çıktı. Eşimde de var galiba. Adet kanamam olunca kaşınıyor. Tehlikeli olur mu?
SENİN muayene sonucuna göre siğil dediğin değişikliklerin sebebi önemli. Dediğini doğru kabul edecek olursak cinsel organlarda siğil, Human Papilloma Virüs (HPV) dediğimiz mikropla olur. HPV cinsel ilişki ile geçer. Siğil haline gelmeden de bulaşma olmuş olabilir. Siğiller, HPV bulaşmasından 6 hafta ile 6 ay arasında görülebilir. Cinsel organlardaki HPV ile temas etmiş herkeste siğil görülmeyebilir. Kadınlarda rahim ağzı kanserine neden olabilir. Bence kadın hastalıkları uzmanı seni muayene etsin.
HER ŞEYİN AŞIRISI ZARAR
Doktor Bey, alerjim var. Çok sık öksürüyorum. Sık sık öksürük şurupları içiyorum. Bir sakıncası var mı?
VAR. Her şeyin aşırısı zarar. Bu kural öksürük şuruplarında da geçerli. Çeşitli etken maddeli şuruplar var. Bazılarında çarpıntı, bazılarında damar daralması, hatta bazılarında tiroit bezi az çalışması bile ortaya çıkabilir. Öksürük şurupları tüm ilaçlar gibi masum olmayan, fayda verirken zarar verme ihtimali olan maddelerdir. Şekerleme niyetine, kafamıza göre kullanılmaz. Alerjik hallerde en önemli uygulama alerjimiz olan maddelerden sakınmamızdır.
MİDE FITIĞIM GEÇMİYOR
53 yaşındayım. Midemde 4 cm fıtık var. 1 yıldır ilaç kullanıyorum ancak ağrım bir türlü geçmiyor. Uykuyu unuttum. Ne yapmalıyım?
MİDE fıtığı 4 santimetre demek, akciğer boşluğuna 4 santimetre midenin kaymış olması demektir. Bu da reflü şikayetleriniz olacak demektir. Alışkanlıklarınızı değiştirmezseniz. Yani sadece ilaç kullanarak bu hastalıkla baş edemezsin. Az az ye. İyi çiğne. Yemekten sonra sırt üstü yatma. Kemerini sıkma. Sigara, çay, kahve, sigara, çerez, sakız şikayetlerini arttırır. Fıtık daha fazla artarsa ameliyatla çözüme destek üretmek gerekir. Ameliyat olayım, her şeyi istediğim gibi yerim diye sakın düşünme tekrarlar.
Doktor Bey, sık idrara çıkıyorum. Gece de idrar için kalkıyorum. 52 yaşındayım. Kan testi yaptırdım.Prostatın normal dediler. Başka ne olabilir?
ÖNCELİKLE prostat bezinin hastalıkları sadece kan testine bakılarak tanı koyulan hastalıklar değildir. Prostatın büyüklüğünü belirlemek, hastalık belirtilerini şiddetlendiren veya bu belirtilere neden olan diğer hastalıklar ve bozuklukları dışlamak için laboratuvar testleri ve görüntüleme taramaları kullanılabilir. Bazen prostat kanseri belirtilerini araştırma amacıyla mikroskop altında az miktarda prostat dokusunun hücresel yapısını incelemek için prostat biyopsisine gerek duyulabilir. Yani mutlaka üroloji uzmanına muayene ol.
İÇİM GÜPÜRDÜYOR!
Kalp atışlarım değişik. İçim güpür güpür ediyor. Bir 114, bir 64 oluyor. Doktora gideyim mi?
TARİF ettiğin sınırlar, normal sınırlar içinde. Ayrıca sadece sayıya bakarak da çarpıntı var diyemeyiz. Farklı ve düzensiz kalp atışları da çarpıntı olarak tanımlanabilir. Ekg, EKG Holter 24 saatlik takip yapılması iyi olur. İç hastalıkları veya kardiyoloji uzmanına hemen git. Tedbir al. Riskler çok.
Babamda gut var. Benim de eklemlerim ağrıyor. Bende de gut olur mu? Babamın ilacını içeyim mi?
EKLEMLERDE özellikle ayak başparmağında tipik olmak üzere tekrarlayan ağrı, hassasiyet, kızarıklık, şişlik, hareket kısıtlılığı durumlarında bu hastalıktan şüphelenmeliyiz.Ama başparmak şişmesine neden olan başka hastalıklarda var. Bize küçükten her gördüğün sakallıyı deden sanma derlerdi. Babanın ilaçlarını içme. Bence hemen doktorunu seç. Takibe başla. Taşıma suyla değirmen dönmez.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Şeker tat kaçırıyor
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