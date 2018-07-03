Menopoz aşkı bitirir
EVET. Menopoz, geçirilen son adet kanamasını niteleyen bir kavramdır. Menopoz bir dönem değil sadece görülen son adet kanamasının adıdır. Yunanca 'Men' yani aylık 'Pause' yani kesilme anlamına gelen kelimelerle ifade edilmiştir. Bu dönemde östrojen hormonu azalır. Kadın cinsel organının salgısında azalma olur. Bu ise cinsel ilişkide olması gereken kayganlığın azaltır. Cinsel ilişki ciddi ağrılara, hatta kanamalara neden olabilir. Doktor kontrolünde Bölgesel hormon kremleri ve düzenli cinsel ilişki şikayetleri azaltabilir.
Nefes darlığım vardı. Doktor nefes ilacı verdi. Püskürtmeli. Eczanedeki arkadaş sık bırak ağzında tut dedi. Ama tarifi pek anlamadım?
SOLUNUM yoluyla kullanılan bazı ilaçlar ağız içine püskürtme yoluyla soluk yoluna iletilirler. İnhaler denilen bu ilaçlar basınçlı teneke bir tüp içinde ilaç içerirler. İlacı kutusundan çıkarıldıktan sonra kapağını açmak gerekir. Bunu takiben iyice çalkanan tüp hastanın açılmış olan ağzının hemen önünde tutularak bir kez sıkılır bu esnada tüpün içinden çıkan ilaç derin nefes alınarak akciğerlere çekilir, 10 saniye kadar nefes tutularak beklenir ve daha sonra nefes verilir, ağızda kalan ilaç artıklarının temizlenmesi için ağız su ile çalkalanır lavaboya tükürülür.
ŞEKER HASTASI OLABILIRIM
Anne tarafım diyabet hastası. Bende kendimden şüpheleniyorum. Açlık kan şekerim 90 çıkmıştı. Tokluk ise 130-136. Çok susuyorum ve sık idrara çıkıyorum. Diyabet hastası olup olmadığından nasıl emin olabilirim?
ÖNCELİKLE iç hastalıkları uzmanına muayene ol. 75 gram glikoz ile şeker metabolizma testi yaptırabilirsin. Bununla beraber Hgba1c testi doktorun uygun görürse ilave edebilir. Ailesel potansiyel anlamlı bir tespit... Beslenmenin içeriği kadar düzeni de önemli.
Düzenli beslen. Sigara, tıkalı burun, bağırsak hareket azalığı gibi yalancı tokluk hissi yapabilen durumları araştırmak gerekir. Sadece şeker değil tiroit, parazit testleri de, gerekebilir.
Üç yıldır gut hastasıyım. Bu gut hastalığında ilacın dışında tedaviye katkı sağlayacak öneriler nelerdir?
DİYETİSYEN önerisiyle "Pürinden fakir diyet" edinebiliriz. Özellikle kırmızı et, sakatat ve deniz ürünleri kısıtlanmalıdır. Özellikle bira başta olmak üzere alkol almamak uygun olacaktır. Zayıflama önemlidir. Aldığımız diyet buna da uygun olmalıdır. Uygun diyetle 7,7 kg zayıflama ürat seviyesini yüzde 17 azaltır. Darbelerden kaçınma gut ataklarının tetiklenmesini azaltacaktır. Bol sıvı alın. Sıvı alımı gut ataklarının önlenmesinde faydalı olacaktır. Özellikle doktor tedavide kullanmadığı sürece aspirin, idrar söktürücü ilaçlar, etambutol, pirazinamid, siklosporin içeren ilaçları kullanmayınız.
IHLAMURU KAYNATMAYIN
Hocam 2 aydır öksürüyorum. İlaç kullandım geçmedi. "Ihlamur iyi gelir" dediler. İçiyorum tık yok. Ne dersiniz?
KAYNATMA derim. Ihlamur kaynatılmaz. Kaynatılırsa faydası kalmaz. Ihlamurun çiçeklerini al. Yaprağını katma. 1 su bardağı, 2 dakika orta ateşte ısıtılmış suya 1 yemek kaşığı koy. 5 dakika beklet. iç. Ihlamur kaygı azaltır, tansiyon düşürür, bağırsakları hareketlendirir, soğuk algınlığı ve öksürükte kullanılır. Ancak öksürük yapan hastalıklar açısından tekrar muayene ol. Alerji, reflü, kronik farenjit, kullanılan ilaçların yan etkisi gibi diğer sebepleri araştırmak gerekir. İhmal etme.
Eşimin 1 aydır karın ağrısı oluyordu. Doktor ilaç verdi. Reçetede PİD yazıyordu. PİD hastalığı nedir?
P.İ.D. İngilizce bir kısaltmadır. Pelvisin İltihaplı Hastalığı diye tarif edebiliriz. Pelvis, yanlarda ve önde iki kalça kemiği, arkada kuruk sokumuna kadar devam eden sakral kemik ve kuyruk sokumu (koksigeal) kemiğinin birleşmesiyle meydana gelen kemiklerin çevrelediği bir bölgenin ismidir. Pelvisin inflamatuvar hastalığı (PİH) Türkçe ifadesidir. Bakteriler kadın cinsel organından (vajinadan) itibaren rahim boynu ağzını koruyan bir sümüksü katman içinden geçerek yukarıya doğru rahim, fallop tüpleri ve yumurtalıklar içine ilerlediğinde İngilizce kısaltması P.İ.D. olan bu hastalık oluşmaktadır. P.İ.D. ani rahatsızlığa, uzun süreli ağrıya neden olabildiği gibi sessiz uzun süreli enfeksiyon şeklinde de ortaya çıkabilir. Tedavi edilmeden bırakıldığında bir veya birden fazla sayıda üreme organında geri dönüşsüz hasara neden olabilmektedir. Fallop tüplerinde nedbeleşme kısırlığa neden olabilmekte ve ektopik gebelik riskini anlamlı derecede artırabilmektedir. Tedavi ve kontrolü aksatmayın.
Makatımda çatlak var. Bir de memeler var. Çatlaklar meme yapar mı?
MAKATTAKİ çatlağa Anal Fissür denir. Makat iç yüzeyinde ve hemen dışındaki cilde uzanan yırtıklar oluşur. Çoğunlukla zorlu ıkınmalar, kabızlıklar esnasında oluşur. Çatlak, yırtık olduktan sonra ağrı ihtimali ile dışkılama ertelemeleri ile kabızlık, sert dışkı artar. Çatlak, yırtık ilerler. Makattaki memeler yani hemoroit, basur, makat, damar varisleri de ıkınma ve kabızlıkla ortaya çıkabilir. Çatlak basur yapmaz, sebep olur.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Menopoz aşkı bitirir
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