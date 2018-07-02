Sorunum cinsellik!
VERECEĞİMİZ cevap sosyal bir cevap değildir. Yani "girebilirsin" dememiz izin vermek olarak algılanmasın.Teknik olarak sana ait bazı bilgiler verebilseydin, "sana özel" bir cevap verebilirdim. Sadece yaşına bakarak söylemek gerekirse teknik olarak bu mümkün.
Doktor Bey, 48 yaşındayım. Sağlıklı kalmak için bir şeyler yapmak istiyorum. Doğal besleniyorum. Ancak günde 8-10 tane sigara içiyorum. Su içiyorum. Ozon tedavisi için ne düşünüyorsunuz. Önerir misiniz?
OZON tedavisi, 112 yıldır kullanılan bir Alman tedavi metodu. Uluslararası onaylı bir tedavi yöntemidir. İnsan bedenindeki tüm hücreleri yenileyici özelliği var. Sigara içenlerde de koruyucu ve yenileyici özelliği biliniyor. Gönül rahatlığı ile yaptırabilirsin.
Spermimi ölçtürdüm, 42 milyon çıktı. İsteğim var ama spermim yok. Nereye başvurmalıyım?
ÖZELLİKLE sperm yapımında veya yapılan spermin iletilmesindeki sıkıntının belli edilmesi şart. Üroloji muayenesi yapıldıktan sonra gerekirse iç hastalıkları uzmanları da hormonal durumunu araştıracak. Çocuk sahibi olmak için sayısı kaç olursa olsun sağlıklı sperm olması yeterlidir. Ayrıca cinsel ilişki ile çocuk sahibi olmak için eşinin adet dönemini takip edip, yumurtalama döneminde ilişkiye girmeniz uygun olur.
SU İÇ GENÇLEŞ
Nafiz Bey, benim cildim kuru. Kırışıklık biraz fazla. Ancak ben hep genç bir cildim olsun isterim. Ne tavsiye edersiniz?
YETERLİ miktarda su tüket. Sebze sofranda mutlaka olsun. Duş suyu için bir arıtma kullan. Sigara içiyorsan bırak. D vitamini için tahlil yaptır. Alerji testi yaptır. Karışık kozmetik malzeme kullanma. Bize başvuran hastalarımıza Mezoterapik olarak PRP, Ozon, Hyalüronik asit gibi tedavi edici, yenileyici iğne uygulamaları önerebiliyoruz.
ZERDEÇALI İLAÇLA İÇMEYİN
57 yaşındayım. Kalp hastasıyım. Aspirin kullanıyorum. Ama son 2 aydır bacaklarımda morluklar oluyor. Kalbi beslesin diye zerdeçal, keçiboynuzu da yiyorum. Başka tavsiyeniz olur mu?
OLUR. Zerdeçalı bırak. Zerdeçal, kan pıhtılaşmasın diye verilen ilaçların etkisini arttırabilir. Sende de bu etkiyi yapmış olabilir. Kanama fazlasıyla kolaylaşırsa küçük veya büyük kanamalar olabilir. Bu; beyinde, kalpte olursa oldukça olumsuz durumlara neden olur. Düzenli olarak doktor takibinde kalın. Kilonuz normal sınırlarda olsun. Kafayı bir şeye takmayın. Uykunuza dikkat edin. Bize başvuran hastalarımıza düzenli olarak ozon tedavisi öneriyoruz.
KAŞINIYORUM
Tatildeyiz. Dün havuza girdim. Bugün kaşınıp duruyorum. Sinek filan ısırmadı. Alerjim yok. Mantar mı oldum?
BU anlattıklarına bakarak ilk ihtimalin fazla klorlanmış havuz suyu teması olması mümkün. Mantar olma durumunuzda hemen kaşıntı olağan değildir. Güneş ışığına hassasiyetiniz de varsa kuruyan deri kaşıntı yapmış olabilir. Kullanılan güneş koruyuculara hassas cevap olabilir. Mutlaka alerjik olma durumunuz şart değil. Yeterince su için. Cildinize doğal zeytinyağı sürebilirsiniz.
Kaşıntı ilacı olarak da bilinen anti histaminik ilaçlardan da alabilirsiniz.
Nafiz Bey, gece sık sık idrara çıkıyorum. 51 yaşındayım. Prostat mı oldum acaba?
BİR ihtimal. Erişkinlerin gece sık idrara çıkmasına idrar söktürücüler, idrar söktürücü içeren hipertansiyon tedavi ilaçları, şeker hastalığı, infeksiyonlar, huzursuz idrar torbası gibi hastalıklar da neden olabilir. Bu nedenle iç hastalıkları veya üroloji uzmanı muayenesi ile araştırmaya başla. Bekledikçe var olan hastalık süreci ilerleyebilir. İhmal etme.
KAYISI KABIZLIĞI BİTİRİR
Basurum var Nafiz Hocam. Kabız kaldım. Tatil köyündeyiz. Şehir uzak. İlaç almamışım. Ne yiyip içeyim? Yardım edin...
UNLU gıdalardan uzak dur. Salata, sebze, salatalık tüket. Mutlaka zeytinyağı kullan. Kefir varsa tüket. Kuru kayısı 3 öğün 2 adet tüket. Çay, kola içme. Alaturka tuvalete gir. Ikınma. Rezene, ıhlamur iç. Makat ağzına zeytinyağı sürebilirsin.
4 YILDIR SARA HASTASIYIM. ŞU AN İYİYİM.
Ancak biraz halsizim. Kaslarım ağrıyor. 27 yaşındayım. Adetlerim düzenli. İlaçlarla mı ilgili?
SARA yani epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçların bu tip etkileri olabilir. Bunun için nöroloji uzmanınızla görüşün. Bu tip etki düşünürse ilaç doz ayarlaması yapar. Ayrıca bu ilaçlar D vitamin eksikliğine neden olur. Kişisel olarak beslenmen ve güneş ışığı temasın yetersizse D vitamini yine eksilir. D vitamini eksikliği de bu şikayetlere neden olabilir. CK, Myoglobin, TSH, CRP, RF, Total Ig E, tam kan sayımı yaptırmanı öneririm.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Sorunum cinsellik!
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