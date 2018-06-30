İlişkide mutsuzuz
CİNSEL ilişkide zevk alma durumu cetvelle, dakikayla ölçülmez. Eşinizi tanıyın, anlayın. Korkularını, hassasiyetlerini bilin. Diyelim ki sana ait her özellik normal. O zaman eşinde orgazm bozukluğu dediğimiz bir durum olabilir. Orgazm bozuklukları genç kadınlarda daha sık gözlenmektedir.
Yaşla birlikte kadınlarda orgazm durumu artmaktadır. Ayrıca onun rahatlamasını istiyorsan rahatlama önceliğini ona verecek şekilde davran.
Nafiz hocam, 47 yaşında bir bayanım. Evliyim ama hiç doğum yapmadım. Meme kanserine yakalanır mıyım? Fikriniz nedir?
BEN geleceği bilmem. Ancak her insan kanser olabilir. Bazı özellikler yatkınlığı arttırabilir deriz. Bu da mutlaka kanser olunacak anlamına gelmez. Meme kanseri riskini neler arttırabilir dersen o başka. Ailesinde meme kanseri bulunması, anne veya teyzede meme kanseri varsa, o annenin kızında meme kanseri, anne veya teyzesinde meme kanseri görülmeyen kadınlara göre 2.5 kat daha fazla görülmektedir. Kadının çocuk doğurmaması, geç menopoza girilmesi, geç yaşta çocuk doğurulması, erken yaşta adet görülmesi, ileri yaş gibi özellikleri taşıyanlar daha dikkatli olmalılar...
ANDROPOZ AŞKI ÖLDÜRÜR
Eşim cinsel ilişkimizde eskisi gibi sertleşemiyor. "Acaba prostat mı oldu" dedik. Ürolojiye gitti. "Erken andropoz" olabilirsin demiş. Andropoz kaç yaşında başlar?
İLERİ yaş erkeklerdeki "Testesteron" yani erkeklik hormonundaki düşüşe 'andropoz' denir. Genellikle erkeklerde yaşa bağlı olarak andropoz gözlenir. Bu hormonun azalmasına neden olan hastalıklarda erkek cinsel fonksiyonları etkilenir. Hemen panik yapmayın.
Doktor "Olabilir" demiş. Önce kan tahlilleri çıksın. Andropozda cinsel dürtü azalır, daha az sertleşme olur, yaşam sevincinde azalır, boy kısalmaya başlar, üzgünlük sıkıntılı ruh hali artar, spor yetenekleri azalır, İş temposu azalabilir.
41 yaşında bayanım. Cinsel organımda siğil gibi değişiklikler var. Acaba kanser mi oldum? Parça aldırmak zorunda mıyım?
YAĞMUR yağmadan ıslanmaya başlamışsın. Panik ve korku hastalıkların temelidir unutma. Korkular bağışıklık sistemimizi bozar. Sonrada hasta oluruz. Sakin ol. Önce her cinsel organ siğili kanser yapmaz. Hemen kadın hastalıkları uzmanına git. Hemen tanı koyalım, sıkıntılarına çare bulalım. Cinsel organ siğillerini genellikle Human Papilloma Virüs (HPV) dediğimiz virüs yapar. Bazı HPV tipleri, rahim ağzında kansersi değişikliklere, rahim ağzı, penis ve makat kanserlerine neden olabilir. Bazı HPV tipleri ise kanser riski taşımaz. Basit siğil yapar.
SEDEF BULAŞICI DEĞİLDİR
Nafiz Bey, bir arkadaşımız yeni işe başladı. Sedef hastalığı varmış. Biz de korktuk... Acaba bulaşıcı bir hastalık mıdır?
SEDEF dediğimiz hastalık iyi huylu, uzun süreli, tekrarlayıcı, mikropsuz iltihapla seyreden bir cilt hastalığıdır. Genel hastalık şiddeti de artar. Bazı tansiyon ilaçları, ağrı kesiciler, antibiyotikler ve mide ilaçları sedefi başlatıp arttırabilir. Badem, fındık, fındık yağı, ıspanak, şalgam, pancar, karalâhana ve karahindiba, brokoli, kivi, kuşkonmaz şikayetleri hafifletir. Stres, sıkıntı, dert, evham, kaygı, keder, depresyon, bunalım artışı sedefte artışa neden olabilir. Ama sedef hastalığı bulaşıcı değildir. Korkma.
23 yaşındayım. Erkeğim. Denize gideceğim. Güneş yağlarını nasıl uygulayayım?
EN faydalı korumayı sağlamak için güneşe çıkmadan yarım saat önce ürünü uygulamak gerekir. İki saatte bir ürünü tekrar sürmeliyiz. Denize ve havuza girdikten sonra uygulamayı tekrarlamalı, yüzümüzle birlikte dudaklarımıza da krem sürmeyi ihmal etmemeliyiz. Güneş ürünlerinin sadece deniz kenarında değil, dışarı çıkılan her an, hatta arabada ve evde bile kullanılması gerektiğidir. Çünkü güneşin zararlı ışınları araba camından da, ev penceresi ve perdeden de geçebiliyor.
Trigliserid'im 1398 çıktı. Doktor "Pankreas iltihabı olursan yüzde elli ölüm riski var" dedi. Ne yapacağım şimdi?
SONUÇ ne olursa olsun, panik yapmak hastalık riskini arttırır. Önce tahlili tekrar yaptır. Sonuç doğruysa yani trigliserid yüksek ise ilaç tedavisi başlanır. Diyet uygulaması yapılır. Tüm batın USG ile pankreas safra kesesi kontrolü yapılır. Alkol kullanımı varsa kesilmesi önerilir. Ailesel ihtimal nedeni ile aile fertlerinizi bilgilendirmeniz gerekir. Ama her ihtimalde gönlü ferah tutmaya çalışmayı unutmayın.
Babam prostat kanseri. Tuzlu sever. Doktor, "Tuz yemeseydin keşke" dedi. Tuz kanser yapar mı?
TUZ, tek başına kanser yapmaz. Turşu ve salamuralarda tuz kullanıldığında ortaya nitrit asit ve oksidatif moleküller çıkar. Bunlar ısıtıldığında veya mide içinde mide asidi ile birlikte bir araya gelebildiklerinde güçlü kanser yapıcı maddelere dönüşürler. Olumsuz şartlarda saklanan ve bayatlayan gıdalarda oluşan bakteri ve küf mantarları bu kanser yapar. Tuzun prostat kanseri yaptığına dair benim bildiğim bir çalışma yok...
- Haberler
- Yazarlar
- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- İlişkide mutsuzuz
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Sarımsak kuvvet verir 28 Haziran 2018, Perşembe 39 yaşındayım. 2 senelik evliyim. Son 1 yıldır hanımla ilişkiye girerken sıkıntı yaşıyorum. Erkenden bitiyorum....
- Ağız kokusu mide felci belirtisi 27 Haziran 2018, Çarşamba 61 yaşındayım. 13 senedir şeker hastasıyım. İnsülin kullanmadım. Perhiz yapıyorum. 3 aydır bağırsaklarım rahatsız....
- Gut hastaları bol bol su içsin 26 Haziran 2018, Salı Nafiz Bey, 3 yıldır gut hastasıyım. Bu hastalıkta ilacın dışında tedaviye katkı sağlayacak öneriler nelerdir? Yardımcı...
- Kabak çekirdeğini abartmayın 24 Haziran 2018, Pazar Babamın prostatı büyümüş. İlaç verdiler. Komşumuz, "Kabak çekirdeği yesin" dedi. Babam kalp hastası olduğu için...
- Eşim bana dokunmuyor 23 Haziran 2018, Cumartesi 27 günlük evli bir kadınım. Eşim evlendiğimizden beri bana dokunmuyor. Öpüyor seviyor ama ilişkiye giremiyoruz....
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri