Sarımsak kuvvet verir
Başka çaresi yok mu? Ne yemeliyim?
KAYGILISIN. Bunu aşamazsan dert büyür. Kendine güven. Kafanı düne takma. yarın için istediklerine odaklan. Vitesi geri takan arabanın benzini olsa da geri gider. Sende vitesi ileri tak yani önüne bak. Geleceğe odaklan. Eşinle de sohbet et. Ondan da destek al. Yemek işine gelecek olursak; sarımsak, yeşil soğan, bamya, bakla, zencefil, karanfil, çörek otu, karanfil, havuç, badem, fındık, ceviz, melisa tüket...
Yaşım 56. 2015'te sol göğsümde kitle vardı. Tedavi oldum geçti derken, koltukaltımda da oluştu. Kötü huylu çıktı. Kemoterapi önerdiler.
Sağlığım iyi. Kemoterapi yaptırmasam ne olur?
2015'DEN beri var olan bir kitle başka ek şikayet ve bulgu geliştirmediyse takip devam etmeli. Tedavi için bedenin son durumunu bildiren tahliller gerektiğinde PET CT gibi tüm beden tetkikleri yapılabilir. Her beze, kanser değildir. Ayrıca ileri yaşlarda bedenin yenilenme hızı azaldığından hücre karakteri kötü olsa bile hücre çoğalma hızı yavaş olabilir. En azından şu ana kadar iyi ihtimaller gerçekleşmiş. Güvendiğin doktorların takibinde kalmaya devam edin.
CİNSEL HAYATIM BİTTİ
Doktor tavsiyesiyle antidepresan kullandım. Cesaretim ve inancım da var. Çok denedim ama cinsel beraberlik yaşayamıyorum. Tekrar nasıl iyi olabilirim?
DURUMUN tam açık değil. Cinsel beraberlikten kastın nedir? "Diğer cins ile birlikte olmak" ayrı şey, "diğer cins ile cinsel ilişkiye girmek" ayrı bir şey. Anladığım kadarı ile hem ruh halinde, hem sosyal hayatında ve belki de bedeninde düzene girmesi gereken karışıklıklar var. Düğümü çözmek gerekir. Önce iç hastalıkları uzmanına ve beraberinde psikolog desteğine ihtiyaç var. Korkularını bir kâğıda yaz. Nasıl bu korkulardan kurtulabilirsin? Bunu da yaz. Panik olma. Herkes yapıyorsa sende yaparsın.
45 yaşında bir bayanım. Adetlerim düzenli. Kanserden korkuyorum. Tahlil yaptırayım dedim. CA 15-3 istediler. Bu test, kanser varsa gösterir mi?
EVET gösterir. Her ne kadar tarama testi değilse de istenir. Meme kanseri tanısı konmuş kişilerde takipte kullanılan bir testtir.
Genellikle CA 15-3 düzeyi ne kadar yüksekse meme kanseri o kadar ilerlemiştir. Kanser büyüdükçe, CA 15-3 seviyesinde artış olur. Ayrıca karaciğer ve pankreas kanseri, siroz, iyi huylu meme hastalıkları gibi değişik durumlarda da yükselebilir. Buna rağmen sağlıklı kişilerin belli bir yüzdesinde CA 15-3 de hafif, orta derecede yükselebilir. Kanser dışı rahatsızlıklarda görülen CA 15-3'deki yükselmeler zamanla değişmeme eğilimi göstermektedir.
EVLİLİK BENİ GERİYOR
24 yaşındayım. Bekarım. Evlen desen evlenmiyorum. Geriliyorum. Bu nedenle sık sık kendi kendimi tatmin ediyorum. Ama çok yoruluyorum. Bununla ilgili olabilir mi?
TABİ ki olabilir. Kadın mı erkek mi olduğunu belirtmemişsin. Zaten fark etmez. Cinsel olarak kendi kendini tatmin, cinsel ilişki kadar çok enerji harcanan bir olaydır. Bedenin kan dolaşımı, hormonları değişir.
Ancak her şeyin aşırısı zarardır. Gerek cinsel organlar, gerek ruhsal, gerek sosyal ve gerekse tüm beden için sakıncalı sonuçları olabilir.
Kendi kendini bunu yapmaktan alıkoyamıyorsan mutlaka bir psikiyatriste görün.
22 yaşındayım. Bir aydır sivilcelerim var. 1 haftadır iyice yoğunlaştı. Tahlilde Ast: 56, Alt: 84 çıktı. Açlığa dayanamıyorum. Lütfen yardım edin.
TABİ ki ederim. Yeter ki dinle. Yağlı ciltlerde sivilceler daha fazla olur. Karaciğer testlerinde hafif yükselme var. Karaciğer yağlanmalarında da testler bu kadar bozuk çıkabilir. Açlığa tahammülsüzlük durumunda kan şekeri düştüğünden özellikle glikozlu hazır gıdalar yani çikolatalar, meyve suları, lokumlar, çok tüketilebiliyor. Hatta birçok farklı gıda miktar olarak da çok tüketilebiliyor. Bu da karaciğer yağlanması yapabilir. İç hastalıkları uzmanı gözetiminde LDH, GGT, TSH, LDL Kolesterol, Trigliserid baktır. Şeker yükleme testi yaptır. Ayrıca hepatit hastalığı ile ilgili bazı testleri yaptır. Karaciğer ultrasonu çektir. Sonuçları tekrar değerlendirelim.
44 yaşındayım. Memurum. 3 aydır halsizlik, nefes nefese kalma, çabuk yorulma şikâyetim var. Şişmanım. Ne yapsam kilo veremiyorum.
Perhiz yapıyorum. Başka öneriniz var mı?
BİR iç hastalıkları uzmanına gitmen bazı kan testlerini yaptırman gerekir. En azından 2 saatlik şeker yükleme testi, insülin direncini öğrenmek için HOMA IR testi yaptır. Kan sayımı, tiroit çalışmasını gösteren TSH gerekecek. Ayrıca nefes nefese kaldığına göre burundan da nefes almıyorsun demektir. Burnun tıkalıysa bir de şişmansan sonuç böyle oluyor. Hemen bir kez kulak burun boğaz muayenesi ol.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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