Ağız kokusu mide felci belirtisi
Doğrusu muayene bulguları, bazı tahliller, bazı filmler olmadan net bir şey söylemek kolay değil. Ancak ağız kokusuyla devam eden, kilo kaybı olan, reflü şikayetlerinin eşlik ettiği uzun süredir şeker hastalığı devam eden hastalarda gastroparezi yani mide felci dediğimiz durum araştırılmalıdır. Midenin kasılıp gevşemesini sağlayan Vagus siniri zarar gördüğünde mide bir çeşit felç olur. Çalışmaz. Bu şekilde şikayetler olur. Mutlaka iç hastalıkları uzmanı veya mide bağırsak hastalıkları uzmanının takibi şarttır.
Sabırlı olmalısın ilaçlı ve ilaç dışı tedavileri sırayla ve sabırla uygulanır.
15 yaşındaki kızım yeni adet görmeye başladı. Adet dönemlerinde baş ağrısı oluyor. Benim adetlerimde öyle bir şey yoktu. Bu adetle mi ilgili?
ÖNCELİKLE dikkatli anne babalara teşekkür ediyoruz. Özellikle kız çocuklarında adet kanamaları demir eksikliğine neden olabilir. Ayrıca B12, folik asit gibi kan yapımına faydalı vitamin eksikliklerinde kansızlık olabilir. Bu da öğrenmeyi, dikkati azaltır. Halsizlik, bitkinlik, yorgunluk, baş ağrıları yapabilir. Uzun sürerse veya ileri seviyede kansızlığa neden olursa öğrenme ve okul başarısı bozulur. Demir veya eksikliği olan vitaminlerle başarılı tedaviler yapılır. Aksi takdirde dersine çalışmıyor, aklı bir karış havada gibi gerçek olmayan yakıştırmalarla ömürler törpülenir.
KUM, PROSTAT YAPMAZ
61 yaşındayım. 2 ay önce idrarımda kan çıktı. Prostatım büyümüş. 2 yıl önce kum dökmüştüm. Kum, prostatı büyütür mü?
HAYIR, büyütmez. Prostat bezi hastalıklarında, İdrar kese hastalıklarında, böbrek taşlarında ve kum dökme diye özetlenen kristal birikimlerinde idrar yolunda kanama olabilir. Prostat bezi ile ilgili tanı koyabilmek için idrar tahlili, kan tahlili, ultrason filmi, üroloji uzmanı muayenesi gerekir. Genelde hastalar uzman muayenesi dışındakileri yaptırır. Uzman muayenesinde tereddütte kalırlar. Birçok hasta bu nedenle tanı konmadığından hastalığı ilerler. Doğru üroloji uzmanı muayenesine...
3 ay önce oğlumuz oldu. "Ameliyatlık bir durum var" dediler. Doktoru, "Peygamber sünneti ile doğdu" dedi. Ameliyat gerekiyormuş. Tehlikeli mi?
PEYGAMBER sünneti, olarak bilinen durum idrar kanalının penisin alt yüzünde ve daha geride olmasıdır. Doğum sonrası muayenede genellikle tespit edilir. Ayrıca erkek çocuklarının penis başı yassı ise penis sertleştiğinde aşağı doğru kıvrılması, karşıya doğru değil ayağa doğru işemeleri ile fark edilirler. Ameliyat idrar kanalının düzeltilmesi için yapılır. İhmal etme. Vaktinde tedavi edilmeyen çocuklarda, büyüdüklerinde cinsel ilişki ve çocuk sahibi olma konusunda sıkıntılar yaşanır. Tehlikeli değil, ama önemli. Üroloji uzmanının takibinde kal. Ne derlerse yap...
SERTLEŞME SORUNUM VAR
38 yaşındayım. 3 ay önce evlendim. Eşimle beraber olmaya çalışırken sertleşme sorunu yaşıyorum. Nasıl tedavi olabilirim?
ERKEN boşalma şikâyeti günümüz erkeğinin ortak sorunu. Her 3-4 erkekten birinde olur. Ara ara tekrarlayabilir. Cinselliğin eş ile yaşanmasında, cinsel ilişki uygulamasının başlangıçlarında, cinsel aktivite güçsüzlüğü korkusunda, cinsel etkinliğin sıklığın artışında erken boşalma olabilir. Yaşla artmaz. Psikiyatrist ve psikolog desteği gerekir. Ayrıca genel bedensel özellikler açısından iç hastalıkları da tedaviye katkıda bulunur. Merak etme. Gurur meselesi yapma.
26 yaşındayım. Şeker hastalığından çok korkuyorum. Ailemde yok. 81 kiloyum. Risk altında mıyım? Siz ne dersiniz?
KİLONUZU yazmışsınız ama boyunuzu yazmamışsınız. Ailede diyabet öyküsü olanlar, sigara kullananlar, kalp ve tansiyon hastaları, bel çevresinin geniş olanlar, kilolu olanlar, gebeliğinde dört kilonun üzerinde çocuk doğurmuş olanlar, hareketsiz yaşam sürenler, stres altındakiler, şehirlerde yaşayanlar şeker hastalığı riski altındadır. Kafayı her şeye takma. Düzenli beslen, düzenli hareket et. Bol su iç.
Mümkünse iç hastalıkları uzmanına muayene ol. Gerekirse 75 gram glikoz ile 2 saatlik şeker yükleme testi yapılabilir.
Doktor Bey, eşim yeni doğum yaptı. Bebeğimiz 2 buçuk haftalık. Eşimin sütü az geliyor. Bir şey soramıyorum malumunuz. Ne yedirsem ne içirsem?
RAHAT ol. Öncelikle anne ve bebeğe huzurlu ortamlar sağlamalıyız. Yemesi, içmesi kadar ruhunun beslenmesi de önemlidir. Hem bebeğin nineleri, büyükanneleri ve etrafındaki herkes bunu unutmadan yardım etmeli. Bebek büyüdükçe süt ihtiyacı artabilir. Bebeğin sık sık emerek sütü arttırmaya çalıştığını fark edebilirsiniz. Anne memesinin sık aralıklarla boşaltılması, su içilmesi, yeterli uyuma sütü arttırır. Anne her 2 memesini 10-20 dakika emzirsin. Günde 9-12 kez, 2-3 saat arayla emzirmeye çalışsın, 3 gün içinde süt artmadıysa anne her bir memesini her emzirme sonrası 5-10 dakika boyunca sağsın. Ramazan hurması da yiyebilir.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Ağız kokusu mide felci belirtisi
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