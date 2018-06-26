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  1. Kabak çekirdeğini abartmayın
Dr. Nafiz Karagözoğlu DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 26 Haziran 2018, Salı

Gut hastaları bol bol su içsin

Nafiz Bey, 3 yıldır gut hastasıyım. Bu hastalıkta ilacın dışında tedaviye katkı sağlayacak öneriler nelerdir? Yardımcı olur musunuz?
Diyetisyen önerisiyle "Pürinden fakir diyet" edinebiliriz. Özellikle kırmızı et, sakatat ve deniz ürünleri kısıtlanmalıdır. Alkol almamak uygun olacaktır. Zayıflama önemlidir. Aldığımız diyet buna da uygun olmalıdır. Darbelerden kaçınma gut ataklarının tetiklenmesini azaltacaktır. Bol sıvı alın. Sıvı alımı gut ataklarının önlenmesinde faydalı olacaktır. Özellikle doktor tedavide kullanmadığı sürece aspirin, idrar söktürücü ilaçlar, pirazinamid, siklosporin içeren ilaçları kullanmayınız.

Hocam, ben ekmeği çok seviyorum. Bir de beyaz ekmeğin hayatımdaki yeri ayrı. Ama hep diğer ekmekleri öneriyorlar. Neden?
Ekmeği kim sevmez ki. Ekmek hem karbonhidrat ve hem de protein kaynağı olarak beslenmede önemli bir yere sahiptir. Karbonhidrat, protein ve posa kaynağı olan ekmeğin tam tahıl, kepek, çavdar, mısır, köy ekmeği vb. gibi pek çok çeşidi bulunmaktadır. Tahıl taneleri öz, kepek ve endosperm olmak üzere 3 kısımdan oluşur. Ayrıca B grubu vitaminleri, çinko, magnezyum, selenyum, krom gibi mineraller bulunur. Endosperm daha çok nişasta ve proteinden oluşmuştur. Beyaz ekmekteki sıkıntımız öğütme işlemi ve ara işlemler. Öğütme işlemi sırasında beyaz ekmek, B grubu vitaminleri ve bazı mineraller açısından kayba uğrar. İçine katılan tuzla beraber eksik ve riskli bir besin haline gelebilir. Tadımlık yesen de sofranda çavdar, çok tahıllı ve tam buğday gibi çeşitlere de yer ver.

Nafiz Hocam, makatımda çatlak var. Bir de memeler var. Çatlaklar meme yapar mı?
Makattaki çatlağa Anal Fissür denir. Makat iç yüzeyinde ve hemen dışındaki cilde uzanan yırtıklar oluşur. Çoğunlukla zorlu ıkınmalar, kabızlıklar esnasında oluşur. Çatlak-yırtık olduktan sonra ağrı ihtimali ile dışkılama ertelemeleri ile kabızlık ve sert dışkı artar. Makattaki memeler yani hemoroid-basur- makat damar varisleride ıkınma ve kabızlıkla ortaya çıkabilir. Çatlak basur yapmaz, sebep olur.

​VAJİNİT OLUYORUM
32 yaşındayım. Sık sık vajinit tanısıyla tedavi görüyorum. Bu konuda tavsiyeleriniz var mı?
HASTALIĞINIZI sakın kanıksamayın. Örneğin kötü bir kokuyu saklamaya, örtmeye çalışmayın. Bu doktorunuzu hemen görmenizi gerektiren enfeksiyonun bir belirtisi olabilir. Kadın hijyen spreyleri veya kokulu deodorant tamponlar kullanmayın. Cinsel ilişki sırasında prezervatif kullanın. Vajinal duş yapmayın. Vajinanın kendi kendine temizlenmesine izin vermek daha doğrudur. Mantar enfeksiyonlarını önleme konusunda doktorunuzla görüşün. Şeker yükleme testi yaptırın. Mantarlara bağlı vajinitler şeker hastalığının ilk belirtisi olabilir.

4 DAKİKADA TAMAMIM!
3 yıllık evliyim. Eşimle beraber olamıyorum. 4 dakikada tamam oluyorum. Ne yapmalıyım?
ERKEN boşalmanın en önemli sebebi stressıkıntı- korku-kaygıdır. Bunun üstüne yorgunluk, uykusuzluk, ispatlama çabası, isteksizlikte eklenince 3 tane hap yutsan nafile. Bir kez mutlaka üroloji uzmanına muayene ol. Ayrıca sana dediklerimi yapmana rağmen şikâyetlerin geçmezse mutlaka psikolojik destek al. Cinsel ilişki bir iş, bir görev değil. Beraberce istenmesi gereken bir durumdur.
Gerilim erken boşalmayı tetikler. Ne aç ne tok ol. Aynı anda eşinde haz duyuyorsa mesele yok.

Başım ağrıyordu. Geniz akıntım da vardı. Hastaneye gittim. "Sinüzit olmuşsun. Çare ameliyat" dediler. Ameliyat olayım mı?
Öncelikle her sinüzit tanısı ameliyat gerektirmeyebilir. Ancak muayeneyi eden doktor bilir. Her sinüzit ameliyat edilmez. Yeni ortaya çıkan sinüzitlerin büyük çoğunluğu ilaç tedavisine iyi cevap verir. Eski ve tekrarlayan sinüzitlerin tedaviye geç ve güç yanıt verebilir. Bu nedenle bu tip sinüzitlerin altında yatan nedenleri tam ve doğru olarak saptamalıdır. Burun, sinüs drenaj kanalları ve genzi tıkayan-daraltan hastalıklarda, bu sebebi ortadan kaldırmaya yönelik ameliyat önerilebilir. Sinüs cerrahisi teknikleriyle sinüs ameliyat edilmiyor. Sinüsün boşalmasını bozan sebep ameliyat ediliyor. Tekrarlayan burun poliplerinde, ameliyat sonrası yeniden polip oluşursa, sinüzit de oluşabilmektedir. Ameliyatın hayati tehlike yaratan bir riski olmasa da, nadir yan etkiler oluşabilir. Güvendiğin KBB uzmanına muayene ol ve takibinde kal.

28 yaşında 1 yıllık evliyim. Çocuğumuz olmuyor. Arkadaşım plastik bardakla çay içtiğim için çocuğumun olmadığını söyledi. Ne ilgisi var?
Çok ilgisi var. 'Bisfenol' ve 'ftalat' içeren plastik paketler, pet şişeler (Poli Etilen Tereftalat) östrojen yani kadınlık hormonu benzeri maddeler açığa çıkarır. Erkeklik fonksiyonları bu maddelerden olumsuz etkilenir. Bu durum sperm sayısını azaltabilir. Sıcak suyla karşılaşan bu plastikler normalden 55 kat fazla bisfenol salgılar. Bu da sperm sayılarını daha fazla etkileyebilir. Bundan dolayı bu tip alışkanlığı olan erkeklerin spermleri sayı ve kalite olarak azalabilir. Bu da erkek kaynaklı infertiliteye yani çocuk sahibi olamamaya neden olabilir. Arkadaşın seni gerçekten bilgilendirmiş. Plastikle sıcak su ve sıcak gıda tüketme.
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