Kabak çekirdeğini abartmayın
Çekirdeğin zararı olur mu? Size soralım dedik.
ALIN. Ama siz yiyin. Babanıza yedirmeyin. Kabak çekirdeği, prostat bezi büyümelerinde faydalı etkileri bilinen bir kuru gıdadır. Ancak kanı sıvılaştıran ilaçların etkisini artırabilir, kanamayı kolaylaştırabilir.
Kan sulandırıcı ilaç kullananlara bu nedenle tavsiye edilmez.
Ayrıca parazitleri düşürücü etkisi de vardır. İçinde mangan, çinko, selenyum, E vitamini ve yağ asitleri bulunur. Oldukça önemlidir. Bu nedenle siz yiyin.
Babamın tansiyonu var. Doktora gittik kan tahlili yaptırdık. Doktor, metololik senrom gibi bir şey dedi. İlaç yazdı. Ancak babam ilaçları içmeyi kabul etmiyor. Ne yapalım?
METABOLİK sendrom, bazı tespit ve hastalıkların bir arada bulunduğu durumun ismidir.
Tansiyon yüksekliği, kan şeker yüksekliği trigliserid yüksekliği, HDL düşüklüğü, bel çevresinin erkeklerde 102 santimetreyi geçmesi biraradaysa bu isimle anılır. Bel ölçüsü şişmanlığın tespiti için yapılır. Kalp riskleri de bu şekilde tahmin edilebilir.
Babanın gönlü rahat olsun.
Mezurayı doktorlarda kullanır.
Verilen ilaçları kullansın. Kızgınlık şikayetlerini artırır. Hastalığı artırır. Takipte kalsın.
Kalp hastalıkları, felç riskleri söz konusu olmasın.
VERİLEN İLAÇLARI KULLANMALISIN
Sağ ayak başparmağımda ağrı, kızarıklık ve şişme var. Doktor "Gut" dedi. İlaç verdi.
Tahlil niye yapmadı diye ilacı kullanmadım.
Şikayetim devam ediyor. Ne yapmam lazım?
BENDEN önceki doktoru dinlememişsin. Ben de anlatayım ama dinlemezsen yine sen bilirsin! Doktor deneyimi ile Gut hastalığı tanısı ile ön tedavi başlayabilir. Kısaca anlatmak gerekirse, eklemlerde Ürik Asit Kristalleri çökmesiyle ortaya çıkan mikropsuz iltihaplı hastalığa 'Gut' deriz. Eklemlerde özellikle ayak başparmağında tipik olmak üzere tekrarlayan ağrı, hassasiyet, kızarıklık, şişlik, hareket kısıtlılığı durumlarında bu hastalıktan şüphelenmeliyiz. Eğer ürik asit kaynaklı böbrek taşı tespit edilmişse bu da hastalığın tanısında faydalı olacaktır. Doktorunun verdiği ilaçları kullan. Oturur halde iken, ayağını hafif yukarı kaldırarak dinlendir.
Hayvani gıdalardan sakın.
Takiplerini aynı doktorla sürdür. Sabırlı ol...
YAŞLA BİRLİKTE
AŞKIMIZ AZALDI
Eşimle ayda 1-2 defa cinsel ilişkiye girebiliyoruz.
İkimizde 35 yaşını geçtik. Eskiden bu sayı daha fazlaydı. Yaptırmamız gereken tahlil var mı?
EŞLERİN cinsel ilişki sayısının bir önemi yoktur.
Netice her iki kişinin istekleri, ihtiyaçları, bedensel uygunlukları, stresleri, hastalıkları, çiftlerin dışındaki ortamların uygunluğu gibi birçok neden cinsel ilişki isteğini etkiler. Eğer keyif alıyorsanız, bedensel başka farklılıklar-şikayetler yoksa hemen bir hastalık düşünmeyiz.
Erkeklerde 60 yaşından sonra doğal olarak cinsel aktiviteyi etkileyen hormonlar azalabilir. Kadınlarda menopoz dönemi cinsel ilişki isteği ve özelliklerine farklılık katabilir.
Şimdilik rahatla. Eşinle sohbet et. Sayıya bakma. Sayıları kafana takma. Şikayetler olursa tekrar görüşürüz..
Nafiz Bey, merhabalar. Bir şeyi çok merak ediyorum.
Safra kesesi tam olarak nedir ve ne işe yarar? Lütfen bunu açıklar mısınız?
YAĞ ve besinlerin sindirimi için gerekli olan safra özsuyunu salgılayıp depo etmeye yarar. Karaciğer tarafından sürekli olarak salgılanan safra, normalde safra kesesinde depo edilerek gerektikçe onikiparmak bağırsağına akar. Günlük toplam safra salgısı 700-1200 mililitre yani 3-5 su bardağı kadardır.
Halbuki safra kesesinin büyüklüğü neredeyse bir kahve fincanı kadardır.
Yani yaklaşık 30-60 mililitre kadardır. Bu nedenle safrayı koyulaştırarak 12 saatlik safra salgısını depo edilebilir.
Besinlerde yağ bulunmuyorsa safra kesesi az boşalır, yeterli yağ varsa safra kesesi bir saat içinde tamamen boşalır.
Kalp hastasıyım. İki yıldır ilaç kullanıyorum ama erkekliğim de azaldı. Arkadaşım hap verdi. Bunu iç düzelir dedi. Böyle ilaç kullanmak iyi midir?
BAŞKASININ ilacı başkasınındır. Bu şikayetin varsa utanmadan, sıkılmadan seni takip eden doktoruna söyle. Çünkü bazen hastalık bazen de kullanılan ilaçlar ereksiyonu, yani dikliği, sertliği, iktidarı azaltabilir.
Gerekirse ilaçların yeniden ayarlanır. Ayrıca sana uygun tetkik yapılır.
Sana uygun, kalbine zarar vermeyen ilaçlar düzenlenir.
Askerlik arkadaşın sana iyilik yapmak istiyorsa doktora git desin. Damar genişletici ilaç kullananlara o tip ilaçlar zarar verebilir. Ezbere iş yapma.
Midyata pirince giderken evdeki bulgurdan olma.
Doktor Bey, arkadaşımın babası ben balık yemem deyince o zaman ceviz ye dedi.
Bu gerçek mi?
EVET gerçek. Ceviz, Omega 3 açısından en zengin ağaç yemişidir. Yüksek Omega 3 alımının, kalp-damar hastalıkları riskini azalttığı belirlenmiştir.
Akdeniz tipi beslenmenin önemli bir parçası olan ceviz, kalp hastalıkları ve inme riskini azaltır. Ceviz, yaygın olarak tüketilen yemişler ve yerfıstıkları arasında en yüksek oranda polifenol içeriğine sahiptir.
Polifenollerin büyük çoğunluğu antioksidandır ve kalp hastalıkları ve kanserden korunmada güçlü bir rol oynadığı bilinmektedir. Ceviz, sağlıklı bir beslenme düzeninde kanseri önleyici bir seçenek olarak yer almalıdır.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Kabak çekirdeğini abartmayın
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