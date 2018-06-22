Yeşil sebzeler doğurganlığı arttırır
İNFERTİLİTE dediğimiz durum hem sizin hem de eşinizin ayrıntılı muayenesi, tetkiki ve takibini gerektirir.
Bununla beraber fitoterapik etkileri açısından bazı gıdaların, sebzelerin, bitkilerin tüketilmesi de önerilir.
Karnabahar, muz, ıspanak, soğan, brokoli, bamya, kabak, bezelye, turp, brüksel lahanası, zencefil, ginseng özleri, ay çiçeği, yulaf ve ahududu bu konuda önerilen gıdalardır.
Sofranızda bulundurmanızda fayda var.
Annem 2 aydır yemek yerken zorlanıyor. Zor yutuyor. Bir lokma ekmek yutacak diye 2 bardak su içiyor. Ne yapsam bilemiyorum. Kilo vermeye başladı. Yemiyor diye mi? Yoksa kanser mi?
DİKKATİN için teşekkürler. Baban geçer diye düşünüp idare eder. Vakit kaybeder. Tespitlerin önemli.
Kafan karışık ve huzursuzsun.
1 ay erken tespittir. Yemek borusu hastalıklarının şikayetlerinin başında katı gıda yutma zorluğu gelir. Yemek borusu boşluğunu tıkayan zar, kitle, yara iyileşme dokusu gibi kitlesel büyümeler bu şikayeti yapabilir. Damar bozuklukları yemek borusu dışı organ ve lenf büyümeleri dolaylı olarak zorluk yapabilir.
Ayrıca şeker hastalığı bazı bedenlerde 'Otonom Nöropati' denilen bedenin kendi kontrol sistemini bozabilir. Buna bağlı katı gıda yutma zorlukları da olabilir. Mantar enfeksiyonu, akalazya dediğimiz farklı ihtimallerde var. Her yutma zorluğu şikayeti kanser demek değildir. Korkma hemen iç hastalıkları uzmanına başvur.
Vakit kaybetme.
'EŞİM BENDEN UZAK DURUYOR'
25 yaşında bir kadınım, 27 gündür evliyim. Eşimle evlendiğimizden beri bana dokunmuyor. Ben de gerildim. Öpüyor seviyor ama o işe gelince bir şey olmuyor. Bahane bulup duruyor. Bunalıma girmeden çözmem lazım. Hangi doktora gitmeliyiz?
Panik yok bu bir.
Evliliğin maddi, manevi ve cinsel farklılıklarına uyum sağlamak zaman alabilir. Eşinle kavga yerine muhabbet et.
Çünkü yanlış ve eksik bilgilerle büyümüş olabilir.
Mevcut bilgileri nedeni ile kendine ait bazı özellikleri eksiklik, yetersizlik olarak tanımlıyor olabilir. "Ya olmazsa!" diye düşünerek hiç ilişkiye girmemeyi bile göze almış olabilir.
Bunun dışında sosyal olarak mevcut bir sorun uzatılıyor olabilir. Bunu da önce anlamak sonra çözmek gerekir. Düğün yapana kadar eş-dostakraba- komşu için birçok evliliğin yıkıldığı bir ülkeyiz sonuçta. Eğer bedensel sıkıntılar varsa iç hastalıkları uzmanı, üroloji uzmanı gerekebilir. Ruhsal ve sosyal sorunlar için psikolog, psikiyatrist muayenesi uygun olur.
Sen de kendini sıkma.
Aklına gelen sebeple uzaktan yakından ilgisi olmayan bir durumdur belki de. Sabır, gayret.
İLİŞKİ SIRASINDA ENFEKSİYONA DİKKAT
6 aydır evliyim. Sürekli sistit tanısı koyuyorlar. İlaç alıyorum, maydanoz çayı yapıyorum geçmiyor. Başka ne yapabilirim?
TEMIZLIĞE dikkat et.
Eşin de temizliğine dikkat etsin. Cinsel ilişki sırasında enfeksiyon bulaşıyor olabilir.
Bol miktarda sıvı tüket.
Pamuklu çamaşır kullan. Cinsel bölgenin kuru kalmasını sağla.
Tuvalet temizliğini suyla ya da tuvalet kağıdıyla önden arkaya doğru yap. Özel solüsyon ve sabun gibi temizleyiciler kullanma. C vitamini kullanın.
C vitamini idrarla atılırken idrarın asitliğini de artırır. Asit, ortam bakterilerin yerleşmesini ve üremesini zorlaştırır. Bu durum tedavinin etkinliğini artırabilir ve kısmen de olsa korunma sağlayabilir.
Kızılcık suyu hem yüksek C vitamini içeriği olan hem de mesane içerisinde koruyucu bir film tabakası oluşturduğu için tedaviyi destekler.
Tüketilen gıdalarda, gıdaların bozulmasını önleyici katkı maddelerinin bulunmamasına özen göster.
Kilo vermek için basketbol takımına girdim.
Annem yemek yemeden antrenmana göndermiyor.
"Kilo veremem" diyorum anlamıyor. Bir şey söylerseniz gazeteyi gösterip ikna edebilirim.
SÖYLEDİKLERİM seni memnun etmeyebilir.
Öncelikle anneler her zaman haklıdır. Bilimsel çalışmalara göre yemek sonrası egzersiz yapanlar daha fazla kilo veriyor. Anneni değil, kendini ikna etmelisin.
49 yaşındayım. Adet düzenim bozuldu.
Doktor depresyon ilacı verdi. Şimdi de ilişki sırasında canım yanıyor. Bunun nedeni nedir?
ASLINDA menopoz öncesi dönemde bu tip sıkıntılar görülebilir. Çünkü östrojen miktarı azaldığında huzursuzluk, cinsel organ kuruması gibi şikayetler ortaya çıkabilir. Ayrıca depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar da aynı tip şikayetlere neden olabilir. Ve tabi ki moraliniz bozuksa her şey ters gidiyor hissini daha çabuk sahiplenirsiniz. Hemen kadın hastalıkları uzmanına görün.
Depresyon tedavisini yeniden düzenlesinler. Ayrıca ayağını sıcak tut, başını serin. Gönlünü ferah tut, düşünme derin.
Babam tansiyon hastası. İdrar söktürücü verdiler. Nelere dikkat edelim?
İDRAR söktürücüler kas krampları, güçsüzlük, iştah kaybı, mide bulantısı ve elektrolit dengesizliği gibi yan etkiler yapabilir. Bu şikayetler başlarsa doktoruna anlat. Tahlil yapmaları gerekir.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Yeşil sebzeler doğurganlığı arttırır
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