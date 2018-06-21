Menopoz aşkı bitirmez
BÖYLE bir durum yok. Adet dediğimiz Menstrüasyon dönemi dişi yumurtlamasıyla ilgili bir süreçtir.
Yumurtlama bitse de cinsel ilişkiye girmekte bir sakınca yoktur. Hatta birçok çift çocuk olma kaygısı olmadan ilişkiye girebildikleri için önceki hayatlarına göre daha sık ve sağlıklı ilişki yaşadıklarını belirtiyorlar.
Arkadaşların yanlış biliyor.
Hemen onlara da gerçekleri anlat.
Nafiz Hocam, ozon tedavisi yaptırmak istiyorum. Ancak alerji yaptığını duydum. Bana da bir zararı olur mu?
YAPMAZ. Ozon, oksijen molekülüdür. Nefes aldığımız havada 2 adet oksijen var.
Ozon da 3 adet oksijen var.
Alerjinin direk tedavisinde Ozon kullanılır. Mnör Otohemoterapi dediğimiz uygulama, sistemik uygulamayla beraber kullanılır. Takip ettiğimiz hastalarımızda hiç alerjiye rastlamadık. Ancak ozon uygulamasında kullanılan malzemelere örneğin injektör metaline karşı aleji gelişme ihtimali her zaman var. Her iğne uygulamasında var.
Sporcuyum. Yüzüyorum. "Dünya şampiyonu hacamat yaptırmış" dediler. Doğru mu? Ben de yaptırabilir miyim?
DOĞRU. Dünya rekortmeni Phelps, kuru kupa tedavisi yaptırıyor. Bunu düzenli olarak yaptırdığını belirtiyor. Kuru kupa tedavisi yani kuru hacamat, kas sağlığını, efor performansını, bağışıklık sistemini olumlu olarak etkiliyor. Düzenli olarak herkesin yaptırmasında fayda var.
ASPİR YAĞI ZAYIFLATIR
Zayıflamak için diyet ve spor yapıyorum. Ancak yavaş kilo veriyorum. Ayda 1 kilo verebiliyorum. Doğal yoldan zayıflamak için neler yapabilirim?
MIKNATIS Detoksu (PEMF therapy) metabolizmanın düzene girmesini sağlar ve enerji artışına neden olur. Bu şekilde sağlıklı kilo verme performansı olumlu etkilenir. Ozon tedavisi tüm bedene enerji verir ve hücre yenilenmesine katkıda bulunur. Aspir yağı sindirim sistemi ve metabolizma üstündeki faydalarından dolayı zayıflamaya olumlu katkı sağlar. Ayrıca aspir yağı saç, kalp, damar sistemi, üstündeki faydalarıyla da şişmanlıkla artan hastalık risklerine karşı da koruyuculuk sağlar.
KURTLARIM VAR
Bağırsak kurtlarım var. 6 aydır doktorlara gittim, farklı ilaçlar verdiler. Hiç geçmedi. Ne yapmalıyım?
EVDE birlikte kaldığınız kişiler varsa hep beraber tedavi olmalısınız. Yoksa herkesten herkese tekrar bulaşabilir. Ayrıca dışarıda yemek yediğiniz yerlerden kaynaklanıyorsa aynı şekilde parazit bedene tekrar giriyor olabilir.
Farklı tip parazitler var.
Size verilen tedaviyi tam ve doğru uygulayın. Dışkı takibinizi yapın. Dışkıda parazit tespit ederseniz hemen laboratuvara test ettirin. Parazitin tipini öğrenelim. Ona göre tedavi verelim. Tedavileri farklı doktorunuzla bu şikâyeti paylaşın. Zerdeçal, karanfil, sarımsak, papatya, kekik, eğrelti otu, zencefil tüketmenizi öneririz.
ELİM AYAĞIMA DOLANIYOR
Postacıyım. 3 aylık evliyim. İlişkide çok heyecanlanıyorum. Elim ayağıma dolanıyor. Bu yüzden de ilişki tam olmuyor. Eşim de bir şey demiyor. Ama hasta mıyım neyim ben?
ÖNCELİKLE korku, kaygı, heyecan sırasında hormonlar değişir. Adrenalin, kortizol seviyeleri etkilenir. Kalp atışı, kan şeker düzeyi, tansiyon değişiklikleri ilişki sürecini olumsuz etkiler. Bu durum ruhunla mı yoksa bedeninle mi ilgili tetkik yapmamız gerekir. Kan şeker testleri, tiroit testleri, kortizol düzeyi, başta olmak üzere bazı tetkikler gerekir. Ayrıca ruhsal olarak ve sosyal olarak seni yeniden toparlamamız gerekir. Hatta bir süre eşinle beraber bu konuları görüşmek gerekir. Psikolog, iç hastalıkları uzmanı bu süreci halleder.
Merak etme. Soruyu sen sorduğun için çok yakında olumlu düzelmeler bekliyoruz.
Nafiz Bey, kemik erimesi çekiyorum. Ne yapsam iyi gelir? Siz neler yememi önerirsiniz?
MUTLAKA hareket edin.
Yaz kış güneş ışığı ile derinizi buluşturun. Özellikle kışın günde yirmi dakika kolları dirseklere kadar bacaklarınızı dize kadar kıyafetlerinden sıyırıp güneş ışığı değmesini sağlayın. Tabi üşütmeyecek şekilde. Ayrıca düzenli beslenin. Balık mutlaka tüketin. Ayrıca kalsiyum için sütlü ürünler, yeşil sebze, keçiboynuzu gibi gıdaları sofranızdan eksik etmeyin.
Kemik erimesinin derecesine göre hastalığa bağlı olup olmadığını anlamak için bir kez mutlaka iç hastalıkları uzmanına, fizik tedavi uzmanına başvurun.
2 hafta önce doğum yaptım. Emziriyorum. Artık kahve içebilir miyim?
EMZIRME sürecinde annelere kahve tavsiye etmiyoruz. Kahve içerdiği kafein nedeni ile annenin tansiyon düzeyini olumsuz etkileyebilir.
Bu nedenle sabredin.
Emzirme bitsin.
- Haberler
- Yazarlar
- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Menopoz aşkı bitirmez
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- 55 yaşında erkeklik biter mi? 20 Haziran 2018, Çarşamba Doktor Bey, 55 yaşında erkeklik biter mi? Bitmezse, bana ne oldu? Hatun gözümün içine bakıyor. Bende istek yok....
- Uygun zaman hangisi? 19 Haziran 2018, Salı Nafiz Hocam, geçen ay evlendik. Oruçta eşimle pek yakınlaşamadık. En uygun zaman hangisi? BU sizin isteğiniz ve...
- Kuşburnu güçlendirir 18 Haziran 2018, Pazartesi Bilgisayar programcısıyım. Holdingde çalışıyorum. İşler yoğun. Ben de yoruluyorum. Sık sık grip oluyorum. İlaç...
- Eşime ne derim! 17 Haziran 2018, Pazar Cinsel organım küçük. Yeni evliyiz. Eşimle bunu konuşmadık. Erkekliğime laf söylerse ne cevap veririm? Ne yapmalıyım? EŞİNLE...
- Süt iç kemiklerin güçlensin 16 Haziran 2018, Cumartesi Nafiz Bey, menopoza girdim. Çok gerginim. Arkadaşlarım "Kemik erimesi olabilirsin. Kalsiyum al" dediler. Hangi...
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri