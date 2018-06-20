55 yaşında erkeklik biter mi?
TANSİYON bu hale getirmez. Ama bazı tansiyon ilaçları cinsel isteksizlik, performansta azalma meydana getirebilir. Anlattıklarına bakılırsa ilk ihtimal bu.
İkincisi ise düşük şeker olabilir.
Ayrıca cinsel istek düzenlemesi yapan hormonlarda azalma olursa şikayet artar. Bununla beraber tıkalı kalp damar hastalığı ihtimali ile birlikte organ damar tıkanıklığı da araştırılmalı. Gerilme. Bize başvuran hastalarımıza bu durumda efor testi, glikoz tolerans testi, penil doppler usg, prostat testleri, üriner sistem ultrasonografisi gibi bazı tetkikleri isteriz. İç hastalıkları uzmanına başvur. Gerekirse üroloji devreye girebilir.
Nafiz Bey, bir şirkette pazarlama müdürüyüm.
Çok seyahat ediyorum. Uykum berbat. Sinir ilacı kullanamıyorum. Çünkü araç kullanıyorum.
Başka yolu yok mu bunun?
ASLINDA var. Mıknatıs Alan Tedavisi, uyku düzensizliklerinde sık kullanılan bir metottur.
Sık seyahat mıknatıs alan değişikliklerine neden olur.
Bedenimiz mıknatıslanan bir maddedir. Hiç hastalığı olmayan sağlıklı insanlar bile bu nedenle uyku sorunları yaşar. Bu nedenle mıknatıs alan tedavi yatağı edinebilirsin.
Birlikte gittiğin her yere götürebilirsin. Uygulaman gereken programlar konusunda bana danışabilirsin. Ayrıca bunun dışında mutlaka bir kez iç hastalıkları, bir kez de nöroloji uzmanına muayene ol.
Kafein alımı, farklı nedenlerle kullanılan ilaçlar gibi durumlar uykusuzluğa neden olabilir.
İLİŞKİDE UYUM...
23 yaşındayım. Evlenme ihtimalim var.
Ama cinsel organım kısa galiba. Yani 6 santim filan. Ameliyat olabilir miyim?
ÖNCELİKLE neden ameliyat olmak istiyorsun? Bir şeyin kısa olması uzatılmasını isteme sebebi değildir.
Evlenmeyle ilgili bir sorun olabilir mi diye düşünüyorsan evlenmeyi bekle. Eşinle birlikteliğiniz bu nedenle uyumsuz olursa çözüm düşünelim. Ancak sadece boy ölçümü mutlu cinsellik veya çocuk sahibi olma garantisi getirmez. Kahvehane hikayeleri de seni korkutmasın.
Avcı hatıraları bir, bu konu iki... Komşunun tavuğu komşuya kaz görünürmüş unutma.
Şişkinim, hazımsızım, gazım çok. Kayısı yedim, hala şikayetlerim var. Başka bir öneriniz var mı?
VAR. Her türlü yeşil sebze yiyebilirsin. Mevsiminde salatalık tüket. Ama tedbire rağmen geçmeyen şikayetler de hastalıkları unutmamak gerekir. Örnek, burnunuzu tıkayan hastalıklar bu şikayetlere neden olabilir.
Çiğnemeden, hızla yutulan gıdalar, abur cubur yeme alışkanlığı, bağırsak hareket düzensizliği, depresyon, kullanılan ilaçlar gibi bir çok hastalıkta bu şikayetler olabilir.
Bu nedenle muayene olmayı ihmal etme. Mutlaka yeterli su iç. Hareketsiz kalma. Fazla kilon varsa zayıfla.
Babam 54 yaşında. 1 ay önce şeker hastalığı tanısı koydular. Bize ne tavsiye edersiniz?
ÖNCE perhiz. Şeker hastalığına uygun beslenmeyi öğrensin. Uygulasın. Yoksa ilaç tedavisi de bir işe yaramaz.
İç organları zarar görür.
Mutlaka düzenli takibinde kalacağınız iç hastalıkları uzmanı bulun. İdrarı açık berrak renkte olacak şekilde Yeterince su içsin. Hareketsiz kalırsa şeker düşmez. stres-sıkıntıkaygısını kontrol etsin. 3 ayda 1 kez Hemoglobin, 6 ayda 1 kez idrarda mikroalbuminüri ve göz muayenesi, yılda 1 kez ise efor testi mutlaka yaptırsın.
KİLOM 145!
145 kiloluk, 164 boyunda bir delikanlıyım.
Beni böyle kabul edecek birini bulamam.
Ameliyat olmak istiyorum. Olmalı mıyım?
ÖNCE sağlık. Sonra birliktelik.
Boyunu beğenen olmazsa, boyunu uzatamayacağına göre kilo için ha deyince ameliyat olmaz.
Nefes alıyorsan umut var demektir. Önce tahlil şart.
Örneğin, tiroit bezinin az çalışmasından dolayı kilo aldıysan bir ilaçla işler yoluna girer. Önce tanı koyalım, sonra tedavi edelim. İç hastalıkları ve diyetisyen takibine gir. Hareket et ki yağları yakasın, kasa çeviresin.
Ameliyattan sonra her istediğini yediğin, harika hayat beklemiyor seni.
Ülserli kolitim var. Çikolata ishal yapar dediler. Ben kabız oluyorum. Niye böyle olduğunu anlamadım.
KAKAO, kabız yapar.
Çikolatanın esası kakaodur.
Özellikle ülseratif kolit hastalığı olanların çikolatadan uzak durması gerekir. Ayrıca kakao, migreni de tetikler.
Bağırsak hareket düzenini korumak için yediklerine dikkat etmelisin. Bu hastalık uyuyup uyanan bir özelliğe sahiptir.
Nafiz Bey, ozon tedavisi yaptırmak istiyorum.
Ama kan alınırken bile bayılıyorum. Ozon yapılırken bayılabilir miyim?
VAZO vagal senkop dediğimiz durumlarda damara iğne teması sonrası kişinin tansiyonu düşerek bayılabilir.
Ozon tedavisi 2 yöntemle sistemik etki sağlamak üzere yapılır. 1'incisi Damar Yolu Uygulaması (Majör Oto Hemo Terapi), 2'ncisi Fitil Uygulaması (Rektal İnsuflasyon). Her 2 yöntemin etkinliği eşit. Fitil uygulaması, ağrısız, risksiz, rahat bir metotdur. Bayılma riskin varsa fitil uygulamasını tercih et. Bize başvuran bu tip hastalarımıza Fitil uygulamasını tercih ediyoruz.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- 55 yaşında erkeklik biter mi?
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