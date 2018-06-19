Uygun zaman hangisi?
BU sizin isteğiniz ve planınız ile olabilir. Bize ait bir tarif değil. Eşin isterse ve şartlarınız uygun olursa tabi ki olabilir.
Hafif tokluk hali, sonrasında bir plan yapmazsanız daha iyi olabilir. Yani tıbben bir yasaklama yok.
Hocam, babamla hacamat yaptırmak istiyoruz.
Ancak kafamız karışık. Ne zaman yaptıralım?
HACAMAT için Temmuz ayının ilk haftası uygun olur.
Ancak öncesinde bazı tahliller yaptırmalısın. Bize başvuran hastalardan Hbs ag, anti hbs, anti hcv, haemogram, kanama zamanı, pıhtılaşma zamanı, kan grubu, CRP istiyoruz.
Sonuçlara göre karar veriyoruz.
Ayrıca hacamattan 2 gün önce ve sonra uygulanmak üzere perhiz listesi veriyoruz. Hacamatı sertifikası olan tüm doktorlarda hacamat yaptırabilirsiniz.
KANSIZ ÇIKTIM
Nafiz Hocam, 24 yaşındayım. Kan değerlerim düşük çıktı. Demir ilacı kullandım. Son kontrollerde değerlerim düzelmişti. Ancak komşular yine "Kansız gibisin" diyor. Nasıl kurtulurum?
ÜZÜLME sıkılma buna alış. Doktorun dediğini dinle.
Yani her kafadan bir ses çıkar. Tıbbi olarak kansızlık Kırmızı kan hücrelerinin (RBC) sayısnın ve/veya bu hücrelerin içerdiği hemoglobin (HGB) düzeyinin normal seviyesini altına düşmesine denir. Muayene bulguları fikir verir. Tam kan sayımı bilgi verir. Hafif, orta veya şiddetli derecede olabilir. Her yaş, ırk ve etnik gruptaki erkek ve kadında oldukça sık görülen bir durumdur.
Demir ve vitaminlerden fakir diyetlerle beslenenlerle, böbrek hastalığı, diyabet, kanser, iltihaplı bağırsak hastalığı, ailevi kalıtsal anemi özgeçmişi olanları, tüberküloz veya HIV hastalarını, yaralanma veya cerrahi nedeniyle önemli kan kaybı olan kişileri içermektedir. Bazı insanlar açık tenlidir. Kansız gibi görünebilirler. Komşularının muayenelerinde kansızmısın çıkıp sürekli tavsiye alabilirler.
Komşu muayenesine kafayı takma...
EŞIM BANA KIZGIN!
25 yaşındayım 2 ay önce evlendik. Eşim ilişkide "Çok ağrıdı" deyip bırakıyor. Acaba bana kızdığı için mi böyle yapıyor?
CİNSEL birleşme sırasında ağrı, acı, yanma, batma gibi hoşnutsuzluk-huzursuzluk durumlarına cinsel ilişki ağrısı denir. Kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur. Kadın hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir. Ayrıca psikolog veya psikiyatrist desteği de gerekebilir. Yaklaşık yüzde 70 jinekolojik, yüzde 30 psikolojik sebeplerden kaynaklanır. İhmal etmeyin. Yoksa cinsel ilişki düşüncesi ağrı ve huzursuzluk yaratacağından geleceğinizi olumsuz etkiler. Eşinin gönlünü al. Kız evi naz evi. Kırıldıysa tamir et. Belki de bu durumun hiç katkısı yoktur. Günahını alma.
Bedensel hastalıklar ağrılı olabilir.
AMELİYAT OLAYIM MI?
Doktor Bey, guatr hastasıyım.
Ameliyat gerekiyormuş.
Gün aldım ama ameliyatın risklerini tekrar size danışmak istedim.
BU ameliyatta kanama, "Recurrent laryngeal sinir" yaralanması. Paratiroid bezlerinin hasarlanması söz konusu olabilir. Bu riskler sıklıkla yaygın lenf bezi büyümesi olmuş ilerlemiş tümörü olanlarda, veya daha önce tiroit cerrahisi geçirenlerde ya da göğüs kemiğinin arkasına inen ve iç guatr olarak bilinen "Plonjon guatrlar" dediğimiz durumlarda daha sık görülür. Tiroit operasyonu yapacak cerrahın çok deneyimli olmaması da komplikasyon görülme nedenidir.
Bununla birlikte bu oranlar cerrahın tecrübesine bağlı olarak değişmektedir. Doktorundan alternatif tedavi yöntemleri, risk ve faydaları hakkında bilgi al...
İLACI GREYFURTLA IÇMEYIN
Hocam, 52 yaşında tansiyon hastası oldum.
Kolesterolüm de yüksek çıktı. Yalnız internette greyfurt suyu içmeyin diyor. Bu bilgi doğru mu?
GREYFURT suyu bazı ilaçların etkisini azaltır. Kolesterol ilaçları: lovastatin, atorvastatin, simvastatin, simvastatin/ezetimibe.
Alerji ilaçları: fexofenadine, terfenadine. Tansiyon ilaçları: nimodipine, felodipine, nisoldipine, nicardipine, verapamil.
Psikiyatri ilaçlarından: buspirone, triazolam, carbamazepine, diazepam, midazolam, sertraline.
Mide ilaçlarından: cisapride.
Bağışıklığı baskılayan ilaçlardan: cyclosporin, tacrolimus.
Ağrı kesicilerden: Methadone.
İktidarsızlık ilaçlarından: sildenafil.
Ritim bozukluğu ilaçlarından: amiodarone, disopyramide etken maddesine sahip olan ilaçları kullananlara greyfurt ve suyunu tüketmemeleri önerilir.
İlaçların kutularında yazan etken maddeleri oku. Burada yazanlar varsa greyfurttan uzak dur.
Nafiz Bey, dün denize gittik. Güneşten yandım.
Kremlere alerjim var. Ne yapayım?
ÖNCELİKLE güneşe çıkmadan önce çok faktörlü koruma yağları kullanabilirsin.
Güneşte uzun süre kalmayabilirsin.
İlaç dışı uygulamalar olarak üzüm çekirdeği ve ananas tüket. Haricen aloe vera içeren doğal jeller sürebilirsin.
Annemin dalağı büyümüş. Karaciğerinin tansiyonu yükselmiş. Asiti de varmış. Durumu ciddi mi?
ANLATTIKLARINA göre durumu oldukça önemli. Karın içi asit, büyük dalak, Portal Hipertansiyon özellikle Portal Ven Trombozu dediğimiz damar tıkanmalarında ortaya çıkar. Bu hastalık enfeksiyonlar, kanserler, travma, fibrozis gibi durumlarda ortaya çıkabilirler. Bunlar önemli ve ciddi hastalıklardır.
Bu nedenle doktorunun takibinde kal.
- Haberler
- Yazarlar
- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Uygun zaman hangisi?
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Kuşburnu güçlendirir 18 Haziran 2018, Pazartesi Bilgisayar programcısıyım. Holdingde çalışıyorum. İşler yoğun. Ben de yoruluyorum. Sık sık grip oluyorum. İlaç...
- Eşime ne derim! 17 Haziran 2018, Pazar Cinsel organım küçük. Yeni evliyiz. Eşimle bunu konuşmadık. Erkekliğime laf söylerse ne cevap veririm? Ne yapmalıyım? EŞİNLE...
- Süt iç kemiklerin güçlensin 16 Haziran 2018, Cumartesi Nafiz Bey, menopoza girdim. Çok gerginim. Arkadaşlarım "Kemik erimesi olabilirsin. Kalsiyum al" dediler. Hangi...
- Cinsel ilişki sırasında ağrıya dikkat 15 Haziran 2018, Cuma Eşim sert biri. 3 aydır evliyiz. İlişkide çok ağrı oluyor. Söyledim, dikkat etmeye başladı. Ama yine ağrı var....
- Aşka engel değil 14 Haziran 2018, Perşembe Eşim 3 yıldır kolon kanseri tedavisi görüyor. İlişkiye girmek istiyorum ama doktoru "Kanser hastası ilişkiye girmemeli"...
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri