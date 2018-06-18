Kuşburnu güçlendirir
Bu konuda önerilerinizi rica ediyorum.
BAĞIŞIKLIK sisteminin düzenli olarak desteklenmesi şart... Beyin aktivitesi yüksek bir iş yapıyorsun. Az az sık sık beslenmelisin. Kan şeker metabolizma testi diğer adıyla şeker yükleme testi mutlaka yaptır. Sabahları kuşburnu çayı yap. 1 fincan kaynar suya1 çay kaşığı kuşburnu koy. İç. Bunu günde 3 kez yap. Burnun tıkalı mı? Kontrol et.
58 yaşındayım. Kadın hastalıkları uzmanına gittim. "Rahim ağzından parça alalım" dediler. Hasta mıyım? Neden parça alıyorlar?
HERKESİN bedeni ayrı, hastalığı ayrıdır. Bazen SMEAR dediğimiz örnek hazırlanılarak karar verilir. Bazen de parça alınır. Rahim ağzının cerrahi olarak çıkarılması ve rahim ağzının yakılarak çıkarılması rahim ağzı hastalıkları tanısında ve cerrahi tedavisinde kullanılan yöntemlerdir. Bu yöntemle rahim ağzında ve rahim ağzı kanal kısmında yerleşen ve kansere dönüşme riski olan hastalıklı doku tanı ya da tedavi amacıyla çıkartılır. Anestezi ile yapılır. Canın yanmaz.
Nafiz Hocam, muzu çok seviyorum. Ancak yiyince kabız oluyorum. Kilo da alıyorum. Muz gerçekten kilo aldırır mı?
HER gıda ihtiyaçtan fazla yenirse kilo aldırır. Kabızlık, şişmanlamaya sebep olan durumlardan biridir. Ayrıca muz kan şekerini hızla arttıran gıdalardandır. Eğer düşük şekeriniz varsa canınız çok muz çeker. Yedikçe hem kabız hem şişman olursunuz. Bu nedenle şeker metabolizma testi yani diğer ismiyle şeker yükleme testi yaptır.
EŞİMLE MUTLU DEĞİLİZ
2 aylık evliyiz. Eşim daha ilişkinin başında tükeniyor. Ben de istemez hale geldim. Size de sorayım dedim. Bir akıl verin.
HAYIR, senin durumun hata olarak düşünülmez. Öncelikle eşinin yaşı, işi, kişiliği, açlık-tokluk hali, hassasiyeti, korkusu, kaygısı, bilgisi önemli. Yani tek bir sebep yok. Eşinle birlikte bu konuyu konuşacağınız bir doktor, bir psikolog, bir psikiyatriste gidebilirsiniz. Gerek bedensel, gerek ruhsal gerekse sosyal konular ilişki düzenini ve etkinliğini sağlar. Aynı konular senin içinde geçerli. İlişki pozisyonu, kıyafetler, zaman uygunluğu gibi faktörlerde en az diğerleri kadar önemlidir. Evlilik öncesi cinsel ilişki bilgisi kişilere verilmediğinden daha başlarken birçok evlilik yara alıyor. Hemen sıkılma, üzülme. Bize sormakla iyi ettin.
Doktor Bey, 2 aylık hamileyim. Gebeliğim iyi geçsin istiyorum. Yediklerime dikkat ediyorum. Balık yağı desteği de alayım mı?
GEBELİKTE omega- 3 ya da daha yaygın bilinen adıyla "balık yağı" almanın gestasyonal diyabet (gebelik diyabeti), hipertansiyon ve eklampsi denen hastalık oluşmasını önlemediği saptanmıştır. Avrupa'da yapılan çalışmalarda yüksek riskli gebelere son trimestrde (son üç ayda) günde 2.7 gram EPA+DHA yağ asiti verildiğinde prematür doğum riskinin yüzde 33 den yüzde 21'e azaldığı gösterilmiştir.
Gebelikte EPA ve DHA alan annelerinin beyin fonksiyonlarının daha iyi olduğu iddia edilmişse de ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. Yani en azından zararı yok. Ama bütün mucizeleri balık yağından beklememek lazım.
FITIK AŞKIN DÜŞMANI
1 yıl önce eşime bel fıtığı tanısı koydular. Cinsel ilişkide sertleşmiyor. Doktora gittik. Fizik tedavi uzmanı "Cinsel hayatınız etkilenir" dedi. Fıtık cinsel ilişkiyi etkiler mi?
ETKİLEYEBİLİR. Tüm organlara ait sinir lifleri elektrik kabloları gibi omurların içinde geçer, beyine bağlanır. Cinsel organları çalıştıran sinir lifleri bel bölgesi omurlarının içinden geçer. Fıtık olursa sinir lifleri sıkışır, ezilir. Çalışması bozulur. Bel fıtığı tedavi edilmezse sadece cinsel organ çalışma bozuklukları değil, idrar ve dışkılama sıkıntıları bile olabilir. Ayrıca bel hareketlerinde kısıtlılık, belde güçsüzlük, bacaklarda güçsüzlük, uyuşmalar, karıncalanmalar ve kuvvetsizliklerde olabilir. İhmal etmeyin. Bir an önce gerekli tedaviye başlayın.
Nafiz Bey, 24 yaşındayım. Dişlerim çürüyor. Artık sık sık fırçalıyorum. Ama gazozu çok içiyorum. Bu diş çürütür mü?
ÇÜRÜTEBİLİR. Eğer gazoz şeker içeriyorsa çürütebilir. Yemeklerden sonra diş fırçalamak doğrudur. Gazoz içtikten sonra ağzını su ile çalkala. Ayrıca sabah ve akşam yemekten sonra 1 bardak yeşil çay içebilirsin. Yeşil çayda diş çürümesi yapan mikroplara karşı koruyucu maddeler vardır.
Meyve sebze satıyorum. İyi besleniyorum. Yine de sık sık hastalanıyorum. Sık sık boğazım şişiyor. Fazla kilom var. Ama 2 aydır yemek yemeyi de kestim. Ne yap derseniz yaparım.
ZAYIFLAMAK için yemek yememek en yanlış tekniktir. Önce diyet takibine girmelisin. Kas, yağ, su oranların bilinmeli. Sana, işine hayatına uygun beslenme listesi yapmayı öğrenmelisin. Ayrıca kan vermen çok iyi. Buna rağmen bağışıklık sistemin için kuru hacamat yani vakum tedavisi yaptır. Lenf dolaşımın bağışıklık sisteminin rahat çalışması için önemlidir. Kuru hacamat kansız yapılır. Tıbbi işlemdir. Bunu yapan doktor bul. Uygulat.
Ayda en az 1 kez yaptır.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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