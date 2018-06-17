Eşime ne derim!
EŞİNLE konuş. Eşe utanma olmaz. Cinsel ilişki tek kişilik değildir. Ayrıca cinsel ilişkiden keyif alıp almamak cinsel organ büyüklüğü ile ilgili değildir. Kadın cinsel organının derinliği 10 santimetre kadardır. Zaten ilişkiden haz aldığı bölgede yaklaşık ilk 3-4 santimetrelik bölgesidir.
Uzunu kısası olmaz.
Cinsel ilişki öncesi sevişme döneminin uzunluğu daha önemli bir durumdur. Unutma.
Sıkıntın devam ederse önce psikolog ve psikiyatriste git.
Teyzemin oğlu 57 yaşında kalın bağırsak kanseri olmuş. Genetik dediler. Ne yapayım?
ÖNCE sakin ol. Olabilir demek olur demek değil.
Sağlıklı kalmak için tedbir iyidir. Bunun için sıkıntı, evham, korku yapmak kötüdür. Önce iç hastalıkları uzmanına git. Muayene ol.
Dışkıda gizli kan testi ve bazı sana has testler yapılsın. Kalın bağırsağın içini görmek için kolonoskopi tetkiki yaptır. Yoksa, en azından korkun geçer. Bunun dışında tetkiklerde önerilebilir. Bu takip edildiğin doktorunun kararı olacak unutma.
60'DAN SONRA AŞK BITER!
Eşimle bir buçuk 2 ayda ancak cinsel ilişkiye girebiliyoruz. İkimizde 40 civarındayız. Eskiden daha sık sık oluyordu. Yaptırmamız gereken tahlil var mı?
EŞLERİN cinsel ilişki sayısının bir önemi yoktur.
Netice her iki kişinin istekleri, ihtiyaçları, bedensel uygunlukları, stresleri, hastalıkları, çiftlerin dışındaki ortamların uygunluğu gibi birçok neden cinsel ilişki isteğini etkiler. Eğer keyif alıyorsanız, bedensel başka farklılıklar, şikâyetler yoksa hemen bir hastalık düşünmeyiz. Erkeklerde 60 yaşından sonra doğal olarak cinsel aktiviteyi etkileyen hormonlar azalabilir.
Kadınlarda menopoz dönemi cinsel ilişki isteği ve özelliklerine farklılık katabilir.
Şimdilik rahatla. Eşinle sohbet et. Sayıya bakma. Sayıları kafana takma. Şikayetler olursa tekrar görüşürüz.
C VİTAMİNİ ENFEKSİYONU BİTİRİR
Hocam sık sık idrar yolu enfeksiyonu geçiriyorum. İlaç da kullandım. Maydanoz çayı da kullandım. Başka bitkiler işe yarar mı?
Yarar. Özellikle turna yemişi ile idrar yolunda bulunan bakterilerin idrar kesesi duvarına tutunmasını önleyip idrarı asitleştirerek bakterilerin yok edilmesine destek olabiliyor. Beraberinde mutlaka adaçayı iç. Adaçayı ile ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir. C vitamini içeren gıdalarda tüket. C vitamini günlük alınmalı.
Bakterilerin üremesini ve yapışmasını engelleyerek hem idrar yolu enfeksiyonlarının önlenmesine hem de tedaviye yardımcı olur.
KİLO VERMEM LAZIM
17 yaşındayım. 123 kiloyum. Boyum da 184 santim. Çözemedim bu işi. "Daha gençsin verirsin" diyorlar. Ne yapmam gerekir?
BU boy ve kilo her yaşta şişmanlık yani obezite demek. Beden kitle endeksi dediğimiz hesap sonucun:
36.3. Bu sonuç obezite demek. Bu da bedendeki yağ miktarının artmasıdır.
Hipertansiyon, şeker hastalığı, kalp damar hastalıkları, bağışıklık sistemi, solunum sistemi, kemik eklem sistemi hastalıkları çok erkenden başlayabilir.
Yeme içme alışkanlıklarını değiştir. Hareket miktarını var olan ortalamanın üstüne çıkartamazsan zayıflayamazsın. İç hastalıkları uzmanına muayene ol. Şimdi bunları yapmazsan bedende hastalıklar çıktıktan sonra yapman da bir işe yaramaz.
Nafiz Hocam, annemin fibromiyalji hastalığı var. Sürekli ilaç kullanmaktan bıktı. Ozon tedavisi ağrılara iyi gelir mi?
BEN desem ne olur demesem ne olur? Dünya bu tedaviyi kullanıyor.
Uluslararası onaylı bir tedavidir ozon tedavisi. Ağrı kesici özelliğinin dışında, tedavi edici özellikleri vardır. Hücre yenilenmesi yapar. Bu nedenle "gençlik aşısı" diyenler bile var. Ozon tedavisi uygulayan bir doktor bul.
Başkasına yaptırma.
Annem komşularıyla hacamata gitmiş.öŞimdi yüzü bembeyaz. Halsiz. Kolunu bile kaldıramıyor. Çok kan alınmış olabilir mi?
MAALESEF olabilir.
Hacamat yani diğer ismiyle "Vakum Terapi" tıbbi bir işlemdir. Doktor tarafından tıbbi alanlarda yapılır. Kişiye özel planlama yapılır. Yaşı, kilosu, kan sayım durumu, tansiyonu gibi ölçümlerine göre tedavi uygulanır. Fazla Kan alınması sözüm ona "iyi hacamat" yapılması anlamına gelmez. Anneni hemen iç hastalıkları uzmanına muayene ettir. Tam kan sayımı, demir, demir bağlama, Ferritin seviyelerine baktır.
67 yaşındayım. Prostat kontrolü için doktora gittim. "Tiroit tahlili yapalım" dediler. Neden şüphelendiler?
BELLI hastalık ihtimallerine karşı bazı yaşlarda tarama testleri yaparız. Daha şikâyet olmadan hastalıkların tespit edilmesi için Check UP yani kontrol yaparız 70 yaşından sonra erkeklerde tiorit bezinin çalışması bozulabilir. İyot eksikliği olan bölgede yaşayan veya yeterli iyot almayanlarda, ailesinde tiroit hastalığı olanlarda, şeker hastalığında, gebe kadınlar ve yeni anne olanlarda, 60 yaşın üzerindeki kadınlarda, bazı ilaçları kullananlar da şikayet olmadan da tiroit bezi çalışmasını kontrol ederiz.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Eşime ne derim!
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