Süt iç kemiklerin güçlensin
MENOPOZA girme düşüncesi sizin paniklemenize sebep olmuş gibi duruyor. Menopoz doğal bir durumdur. Bir farklılıktır. Hastalık değildir. Gerilim de yapar. Hormonal değişiklikler duyguları değiştirir. Kemik erimesi ihtimali vardır. Düzenli beslenin. Süt ürünleri, maydanoz, keçiboynuzu kalsiyum kaynağıdır. Ancak yaklaşık 2 katı kadar magnezyuma da ihtiyaç vardır. Kuruyemişler, yeşil sebze ve meyveler, özellikle kabak çekirdeği tüketin. Gereksiz kalsiyum ilaçları almayın.
Ben huzursuzum. Ama hasta değilim. Her şeyi kafaya takıyorum. Uyurken zorlanıyorum. İşe yarayan çay varsa söyleyin. İlaç içmek istemiyorum.
HASTA olmaktan korkan için hayat gerçekten zordur. "Hasta değilim" diye diye hasta olursunuz. Kaygı yükünüzü hafifletin. Çay tarifi veriyorum yaz. Nane çayı. 1 su bardağı kaynamış suya 1 yemek kaşığı tıbbi nane koy. Bardağın ağzını kapa. 10 dakika sonra iç. Veya aynı tarifte nane yerine oğul otu ya da diğer ismiyle melisa koy. 1 hafta sabah akşam tok karnına tüket. Ardından konuşalım.
5 DAKİKA SÜRÜYOR
7 senedir evliyim. Erken boşalma sorunu yaşıyorum. İlişkimiz 5 dakika sürüyor. Ne yapmalıyım? Ya da bunun nedeni nedir?
ERKEN boşalmanın en önemli sebebi stres sıkıntı, korku, kaygıdır. Bunun üstüne yorgunluk, uykusuzluk, ispatlama çabası, isteksizlikte eklenince 3 tane hap yutsan nafile. Zaten 3 tane hapta yutulmaz. Bir kez mutlaka üroloji uzmanına muayene ol. Sana dediklerimi yapmana rağmen şikâyetlerin geçmezse mutlaka Önce uykunu al. Yorgunluk erken boşalmanın garantisidir. Günlük hayatında her şeyini acele yapma. Yavaşla. Cinsel ilişki bir iş, bir görev değil. Beraberce istenmesi gereken bir durumdur. Bir yere yetişirken, bir randevuya yetişmeden önce, sonrasında yapılacak bir iş varken cinsel ilişkiye girmeyin. Gerilim erken boşalmayı tetikler. Ne aç ne tok ol. Aynı anda eşinde haz duyuyorsa mesele yok.
Nafiz Bey, makatımda çatlak var. Bir de memeler var. Çatlaklar meme yapar mı?
MAKATTAKİ çatlağa "Anal Fissür" denir. Makat iç yüzeyinde ve hemen dışındaki cilde uzanan yırtıklar oluşur. Çoğunlukla zorlu ıkınmalar, kabızlıklar esnasında oluşur. Çatlak-yırtık olduktan sonra ağrı ihtimali ile dışkılama ertelemeleri ile kabızlıksert dışkı artar. Çatlak-yırtık ilerler. Makattaki memeler yani hemoroit-basurmakat damar varisleri de ıkınma ve kabızlıkla ortaya çıkabilir. Çatlak basur yapmaz, sebep olur.
Hoca, sürekli deride kızarıklıklarım oluyor. Kaşıntıdan derim dökülüyor. Bir sürü krem kullandım. Fayda etmedi. Başka bir öneriniz var mı?
VAR. Ozonlu zeytinyağı içeren kremleri kullanabilirsin. Ozon hem anti alerjik etkilere sahiptir. Hem de yenileyicidir.
Ancak yine de alerjinin sebebini bulmak uygun olur. Düzenli olarak iç hastalıkları uzmanına takibini yaptır. gereğinde cildiye, enfeksiyon uzman muayenesi de gerekebilir.
ŞEKER GÖZE VURUR
11 yıldır şekerim var. Biraz ihmal ettim. Kalbime vurdu. Şimdi dikkat ediyorum. 3 aydır bulanık görüyorum. Şekerle ilgisi var mıdır?
OLABİLİR. Diyabetik hastalarda ileri evrelerde göz dibi zarar görebilir. Diyabetik retinopati dediğimiz bu durum bulanık görmeye neden olabilir. Erken evrelerde hiçbir şikayete yol açmaz. Hastaların şikayetleri genellikle görme bulanıklığı, ani görme kaybı, gözünün önünde uçuşmalardır. Bu hastalık zamanla gelişir. Düzenli göz dibi takibi yapılması gerekir. Zaten diyabetlilerde göz muayenesinin amacı hastanın şikayetleri ortaya çıkmadan diyabetik retinopatinin saptanması ve görmeyi tehdit edecek hale geldiğinde müdahale edilerek görme kaybının engellenmesidir. Hastada kan şekerinin düzenli gitmesi, kan basıncının normal sınırlarda seyretmesi de önemlidir.
3 yıldır gut hastasıyım. Bu gut hastalığında ilacın dışında tedaviye katkı sağlayacak öneriler nelerdir?
DİYETİSYEN önerisiyle "Pürinden fakir diyet" edinebiliriz. Özellikle kırmızı et, sakatat ve deniz ürünleri kısıtlanmalıdır. Özellikle bira başta olmak üzere alkol almamak uygun olacaktır. Zayıflama önemlidir. Darbelerden kaçınma gut ataklarının tetiklenmesini azaltacaktır. Bol sıvı alın. Özellikle doktor tedavide kullanmadığı sürece aspirin, idrar söktürücü ilaçlar, etambutol, pirazinamid, siklosporin içeren ilaçları kullanmayınız.
Nafiz Bey, benim cildim kuru. Çabuk çatlıyor. PRP işe yarar mı?
PRP işe yarar ama belli bölgelere bölgesel faydalar sağlar. genel cilt kuruluğunuzun tiroit hastalığı, alerji, romatizmal hastalık gibi altta yatan hastalıklar açısından da gereken tetkikleri yaptırın.
D vitamin seviyesi, CRP, RF, TOTAL IGE, TSH, PTH, tam kan sayımı en azından istenebilir. PRP doğal bir tedavi biçimidir. Cilt altında sağlamlık, yumuşaklık, kırışıklıklarda düzelme görülebilir.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Süt iç kemiklerin güçlensin
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