Cinsel ilişki sırasında ağrıya dikkat
OLABİLİR. Disparoni dediğimiz bu durumun sebeplerini tespit etmek gerekir. Cinsel organın veya rahmin, yumurtalıkların çeşitli hastalıkları bu duruma neden olabilir. Mutlaka kadın hastalıkları uzmanına muayene olmalısın. Vajinismus başta olmak üzere psikolojik ihtimalleri de göz önünde bulundurmakta fayda var.
25 yaşındayım. Adetim fazla geliyor. "Yumurtalık kistin var" dediler. İlaç yazdılar. Eczacı "Doğum kontrol hapı bu" dedi. Ben evli değilim. Yanlışlık olabilir mi?
SANMIYORUM. Doğum kontrol hapı dediğimiz ilaçların içinde hormonlar var. Adet düzensizliklerinin tedavisinde bu haplar kullanılabilir.
Bekarlara da evlilere de bu ilaç verilebilir. İlacını kullan, kontrole mutlaka git.
KABIZLIĞIN İLACI ERİK
6 aydır kabızlığım var. Bisiklet tamircisiyim. "Erik iyi gelir" dediler. Direk ye desen dişlerden dolayı yiyemem ama komposto yaptırayım mı?
O kadar uğraşma. Tazesini bul ye. Olan dişle bile çiğnesen yeter. Bir kerede 10 adet kadar yiyebilirsin. Tabii miden müsaitse. Komposto yapacam diye bir sürü şeker veya şekerli sıvı da bedene girecek. Gerek yok. Bu nedenle şekersiz komposto yaptırırsan olur.
Ayrıca erikte bol bol C vitamini var. Erikte ayrıca; göz ve cilt sağlığında büyük görevleri olan A vitamini, kanın akışkanlığında görevli K vitamini, osmotik basınç ve su dengesini sağlayan sodyum, potasyum minerali, stres karşıtı mineral olan magnezyum da yeterince bulunur. Kalsiyum ve demir de cabası. Bol lifli bir gıda olan erik kabızlığa da gayet iyi gelir.
Halamda, dayımda, annemde, teyzemde guatr hastalığı var. Bende yok. Ben de tahlil yaptırayım mı?
ANLAŞILAN troit hastalığı genetik yükün fazla olabilir. Neredeyse tüm sülalenin troit bezi büyük. Senin ki normal. Ama çalışmasını tahlil yapmadan anlamayız. Şikayet yokken bile FT4, TSH testi yaptırabilirsin. Bununla beraber adet düzensizliğin varsa, sebepsiz kilo alıyorsan, sürekli yorgunsan, saçların çok dökülüyorsa, cilt lekelerin arttıysa, soğuğa dayanamıyorsan bekleme hemen doktora git. Tahlil yaptır. Gereğinde ultrason çektir.
Kolit hastalığı çıktı bende. Ülserliymiş. "Geçmez" dediler. Ben yine de size danışmak istedim. Sanki daha önce tedavisi var demiştiniz.
ÜLSERATIF kolit, birden fazla sebeple oluşur. Geleceği bilemeyiz. Bu yüzden tedavisiz değil. Bize başvuran hastalarımızda ilk olarak sinir, stres, sıkıntı işini düzenliyoruz. Daha sonra takip ve tedavi planlıyoruz. Yaşam şekli değişmeden ilaçla tam başarı sağlanamaz. Güvendiğin bir iç hastalıkları uzmanı bul. Takibine başla.
İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARINA MAYDANOZ İYİ GELİR
3 ay önce evlendim. Sürekli idrar yollarım hasta. Eşim "Doktora gidelim" dedi. Ama hangi doktora gideceğimi bilmiyorum. İlaç kullanmayı da sevmiyorum. Ne tavsiye edersiniz?
Öncelikle bazı tahlillerin yapılması gerekir. İdrar tahlili, idrar kültürü, üriner sistem ultrasonu, crp, açlık - tokluk şekeri testlerini mutlaka yaptır. Önce üroloji uzmanı görsün. Ayrıca küvet kullanma, duş al. Cinsel ilişkiden önce ve sonra bir bardak su iç. Cinsel ilişkiden 15 dakika sonra idrar yapın. El temizliğine dikkat edin. Dışkılama sonrası temizliğinizi yaparken önden arkaya doğru temizlik uygulayın.
Çok temiz olayım diye fazla miktarda temizlik maddesi kullanmayın. Yoğurt, maydanoz, ısırgan otu, hatmi çiçeği idrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelir.
Aslında bir sorunum yok. Meraktan soruyorum. Cinsel hastalıklar ağız yoluyla bulaşabilir mi?
EVET. Bulaşabilir. Mikropları bedene girmesi için doğal koruyucu tabaka olan mukozaların çatlama, yara, bozulma nedeniyle zarar görmüş olması gerekir. Ağız içi bakımı, diş bakımı bozuksa cinsel hastalıklar ağız yoluyla bulaşabilir. Cinsel ilişki ve onunla ilgili durumlarda bulaşma malzemesi bozuk, çatlak, yaralı mukozadan içeri girip hastalık yapabilir. Özellikle HIV, sifiliz, herpes gibi hastalıkların bulaşmasında önem taşır.
Kalp krizi geçirdim. Kendime bakmak istiyorum. Siz şunu bunu ye diyorsunuz. Bana ne tavsiye edersiniz?
KAYGI, stres azaltılmazsa yediklerin yeterince seni koruyamaz. Hareket et. Yeterince su iç. Yeterince iyi uyu. Sofrana gelince sarımsak, soğan, zencefil, acıbiber, semiz otu, biberiye, zeytin, alıç, üzüm, yer fıstığı sofranda bir sebeple bulunsun. Tabi fazla kilon varsa zayıfla. Ozon tedavisi ve Mıknatıs tedavisi oldukça iyi destekleyicilerdir.
- Haberler
- Yazarlar
- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Cinsel ilişki sırasında ağrıya dikkat
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Aşka engel değil 14 Haziran 2018, Perşembe Eşim 3 yıldır kolon kanseri tedavisi görüyor. İlişkiye girmek istiyorum ama doktoru "Kanser hastası ilişkiye girmemeli"...
- Çocuğumuz olmuyor 13 Haziran 2018, Çarşamba Hocam 3 yıldır evliyiz. Çocuğumuz olmuyor. Kadın doğum doktoru benden meni istedi. 4 kardeşiz. Hepsinin de çocuğu...
- Eşinin gönlünü al 12 Haziran 2018, Salı 23 yaşındayım. 5 ay önce evlendik. Aileler arasında tartışma çıktı. Şimdi, eşim her ilişkide "Ağrım var" diyor....
- Kolesterol aşkımı öldürdü! 10 Haziran 2018, Pazar Nafiz Hocam 3 ay önce kolesterolü ölçtürdüm. Yüksek çıktı. Bir de 3 aydır da bir türlü sertleşemiyorum. Kolesterolden...
- Korku cinsel isteği söndürür 08 Haziran 2018, Cuma Adrenalini yüksek sporlarla uğraşıyorum. Kaslı vücudum var ve yakışıklıyım. Ancak eşimle 4 aydır evli olmamıza...
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri