Aşkta uyumlu olun
Sonrasında idrarda yanma oluyor. Ne yapabilirim?
ÖNCELİKLE cinsel ilişkinizle ilgili durumunuzu gözden geçirin. Her 2 tarafında istemesiyle cinsel ilişkiye girilmediğinde, huzursuzluk ve hastalık kaynağı olur. Erkek, eşini mutlu edemediğini, iktidarsız olduğunu düşünebilir.
Bu nedenle her sonraki bir araya gelmelerde daha güce dayalı birleşme denemeleri yapabilir. Bu da iki tarafın cinsel organında aşınmalar yapabilir.
Menopozdaki kadınların cinsel organında kuruluk olabilir.
Sonrasında idrar yanmaları olabilir. Nemlendirici kremler alın. Eşinizle daha uyumlu cinsel ilişki için düşüncelerinizi yeniden gözden geçirin.
Nafiz Bey, eşim 58 yaşında. "Rahim sarkması olmuş" dediler. Normal mi sizce? Rahim sarkması nasıl tedavi edilir? Ameliyat sakıncalı mı?
RAHİM sarkması, iç organları taşıyan liflerin esnemesi, gevşemesi nedeniyle organların aşağı sarkmasıyla meydana gelir. Ya fizik tedavi yöntemleriyle ya da ameliyatla düzeltmeler yapılmaya çalışılır.
Tedavi seçimi hastaya göre değişir. Hastanın yaşı, çocuk isteği, sarkmanın şiddeti, cinsel hayatının etkilenme düzeyi kararı etkiler. İlerlemiş sarkmalarda fizik tedavi işe yaramaz. Ameliyatı, tüm ameliyatlar gibi riskler taşır.
Ameliyatla hastanın dışarı sarkan kitleden kurtarılması ve cinsel hayatını daha sağlıklı sürdürebilmesi için vajinal düzeltme yapılması planlanır.
57 yaşındayım. 9 ay önce "Şeker hastalığın var" dediler. Perhiz yapıyorum. Oruç tutamadığım için sıkılıyorum. Oruç tutabilir miyim?
ŞEKER hastalığında beslenme biçimi büyük bir önem taşır. Şeker hastalığı olanların 3 ana ve 3 ara öğün olarak beslenmesi yani sık sık yemek yemesi gerekir.
Oysa şeker hastası olanlar oruç tutarken, tedavide olması gerekenin aksine akşama kadar aç kalırlar ve şekerleri düşer. İftarda yenen yemeklerle vücuda fazla miktarda glikoz kaynağı girdiğinden şeker normal düzeyinin çok üstüne çıkar. Hastalığın dengesi bozulabilir. Hafif düzeyde olan hastalar denemek isteyebilir.
Beden zarar görüyorsa ısrar etmek doğru olur mu? Din bilgisi uzmanlarına danışılabilir.
KARNIM KAYNIYOR!
Reflü olmuşum. "Aç kalma" dediler. Ramazan'da reflü şikayetlerim arttı. Karnım kaynıyor sanki. Orucu bıraksam mı?
REFLÜ hastalığı açlıkla uyumlu olmayan bir hastalıktır. Doğru uygulamalar ve tedbirlerle oruç tutma isteği tekrar değerlendirilebilir. İftar ve sahurda yemekleri az az sık sık yiyin. Yavaş yavaş ve iyi bir şekilde çiğneyin. Sütlü ürünler, gazlı içecekler, asitli yiyecek ve içecekler, sigara tüketmekten kaçının. Yatak başınızı 30 derece olacak şekilde kaldırın. Belinizi sıkan giysiler giymeyin.
Sahur öğününden sonra hemen yatmayın. Çay ve kahveden uzak kalın.
İlaç uygulamalarınızı aksatmayın.
SÖYLEMEYE UTANIYORUM
Yeni evli bir kadınım. İlişkide ağrı duyuyorum. Eşime söylemekten utanıyorum. Ne yapmalıyım?
Kadınlarda karşılaşılan en sık şikayet budur.
Öncelikle hemen eşinle bu şikayetini paylaş. Çünkü cinsel ilişki sırasında ortaya çıkan şikayetler birlikte çözülmesi gerekir.
İsteksizlik hali başka sosyal sıkıntılara ve şüphelere neden olabilir.
Çiftlerin beden, korku ve beklentilerine uygun şekil ve hızda birleşme şikayeti ortadan kaldırabilir. Yine de öncelikle bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olun. Gerekirse iç hastalıkları uzmanı ve psikolog desteği gündeme gelebilir. Ama hemen eşinle şikayetini konuş.
İDRARIMDA KAN VAR
3 gündür küçük abdestimi yaparken kan geliyor. Sol kasığım ağrıyor. Neden olabilir?
İDRAR yaparken meydana gelen kanamalar özellikle idrar kesesi, erkeklerde prostat ile ilgili olabilir. Beraberinde sol kasık ağrıları erkeklerde erkeklik torbaları, kadınlarda yumurtalıkları araştırmayı gerektirebilir. Bununla beraber sol kasık bölgesi kas ve liflerinin gerilme-çekilme- yırtılma gibi mekanik hasara bağlı ağrıları da olabilir. Mutlaka üroloji uzmanının görmesi gerekir.
Vakit kaybetmeden muayene ol.
Bazı hastalıklar zamanla tedavi edilemez hale gelebilir.
Şeker hastasıyım. "Spor yap" diyorlar. Yapamıyorum. Spor yapsam, düzelir miyim?
ŞEKER hastalığı geçmez.
Düzene girer. Ya da düzeni bozulur. Hareket etmeyen şeker hastaları düzene girmez.
Sadece ilaç uzun vadeli sakatlıkları engellemez. Spor yapmak kanda şeker seviyesini ve insülin ihtiyacını azaltır, vücut ağırlığının azalmasına yardımcı olur, kalp kasını kuvvetlendirir, kasların ve eklemlerin kuvvetlenmesini sağlar, kan yağları (kolesterol, trigliserid gibi) düzeylerinin azalmasını sağlar, kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar.
Mide kanaması geçirdim. Bağırsağımda ülser varmış. Ağrılarım var. Ramazan'da ne yapmalıyım?
AÇLIK, özellikle 12 parmak bağırsağı ülserinin seyrini olumsuz yönde etkiler.
Ramazan aylarında birçok kimsede ülser ağrılarında artma, kanama, ülserin delinmesi gibi sorunlar ortaya çıkar. Eışkını takip et. Siyah, zift gibi, kötü kokulu şekilsiz veya ishal tipi dışkılama olursa bekleme hemen hastaneye git. Sadece sahur da ilaç uygulaması yetmez. İftarda ve yatmadan da kullanılacak ilaçlarla destek sağlanabilir. Ddoktoruna git. Muayene bulgularına göre tedavi düzenlensin. Geç kalmadan önlem al.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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