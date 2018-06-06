Yeşil çayı abartmayın
YANLIŞ. Yeşil çay günde en fazla 2 bardak içilmesini önerdiğimiz bir içecek.
Uzun süreli kullanımda faydalarını görebiliriz. Ama sadece 'Yeşil çay içeyim, istediğim kadar yemek yiyeyim, hareket etmeyeyim ama zayıflayayım' derseniz yanılırsınız. Size uygun beslenme yapın. Hareket edin. Stresinizi kontrol edin. Şişmanlamanıza neden olan hastalıklarınız varsa tespit için iç hastalıkları uzmanına muayene olun.
Tatlı yedikten sonra yeşil çay içerseniz diş çürükleriniz olmaz, diş etleriniz daha sağlıklı olur.
Annemin baş dönmesi sürekli oluyor. "Kulaktan" dediler. Kulak duymak için değil mi baş dönmesi ile ne ilgisi var?
İÇ kulak denge ile ilgilidir.
Bazı baş dönmeleri iç kulak ve onu etkileyen hastalıklarda ortaya çıkabilir.
Şiddetli dönme hissi; bulantı- kusma, terleme gibi şikâyetler istemsiz göz hareketleri ile birliktedir. Yatarken başın duruşunun değişmesiyle ortaya çıkan baş dönmesi daha çok iç kulak hastalığıdır ve baş dönmesi süresi bir dakikaya yaklaşabilir.
Günlük aktivitelerde, yine baş hareketlerine bağlı olan baş dönmesi ise daha çok boyun kaynaklıdır ve saniyeler sürüp geçer. Karanlıkta yürüyememek iki taraflı kulak hastalığına bağlıdır.
Atmosfer basıncında ani düşme, hapşırma, öksürme sonrası gelişen baş dönmesi iç kulak zarlarının yırtılmasına bağlıdır. Bu hastalarda işitme kaybı da görülebilir.
Bu tarz şikâyetleri olanlarda iç kulağa bağlı hastalıklar aklımıza gelir. Kulak burun boğaz uzmanına muayene ol.
YA ÇOCUĞUM OLMAZSA?
Kurban bayramından sonra evleneceğim. Ama sünnet olurken sünnetçi çok kanatmış. Çocuğum olmazsa geline ayıp olmaz mı?
SÜNNET çok önemli tıbbi bir uygulamadır.
Hem ruhsal hem bedensel etkilenme söz konusudur.
Kanama neden fazla oldu? Bilmek lazım...
Kime göre fazla kanamış bu da belli olmaz. Ancak önce üroloji sonra iç hastalıkları uzmanına git. Üreme organın normal özelliklere sahip mi öğren. Sonra kanama testlerini yaptır. Eğer hem seni hem de gelin hanımı düşünüyorsan hemen soruların cevaplarını bul.
BABAM KAVURMADAN VAZGEÇMİYOR
Babam kalp yetmezliği hastası... Bayramda mezarlıktan gelip kavurma yiyecek. Bizim geleneğimiz oğlum bari buna karışmayın diyor. Ne diyeceğiz bilemedim.
SAĞLIK açısından stres, sonrasında tuzlu yağlı ve hatta çok miktarda beslenme hipertansiyon atağı açısından risk yaratır. Kalp yetmezliği, hipertansiyon atağından olumsuz etkilenir. 'Bile bile lades' demek olmaz.
Ayrıca sağlık bozuldu diye oucu bırakmış biri kul, yemek için kendi bedenine zarar vermemeli.
ŞEKERİM 354 OLDU!
Nafiz Hocam, bana bir akıl verin. Şekerim 345 oldu. Orucu bıraksam mı?
ORUÇ tutma konusu hem beden hem ruh için inanç nedeniyle yapılan bir uygulamadır.
Bedensel açıdan açlık ve susuzluk nedeni ile beden çalışması bozulursa oruç tutulması önerilmez.
Şeker yükselmesi susuzlukla birleşirse şeker koması olabilir. Bu nedenle bu durumda oruç tutmanız önerilmez.
Nafiz Hocam, babam çok alkol alıyor. Tahlil yaptırdık. Kanı çok düşmüş. "Kanser olabilir" dediler. Ama doktora gitmiyor. Korkuyor. Ne yapalım?
KANSER tanısı koymak için bazı testler, biopsiler, filmler, kan yayması, kemik iliği biopsisi, endoskopi gibi tetkikler gereklidir. Bu nedenle hasta umursamaz olmasın diye doktor böyle ifade etmiş olabilir. Alkol alanlarda ileri seviyede gastritler olur. Buna bağlı olarak B12 vitamini, folik asit eksikliği görülür. Bu durum kan üretimini azaltır. Kansızlık görülür.
İğne ve ilaçla düzelebilir.
Yani tek ihtimal kanser değil. Kaldı ki kanser şüphesi varsa bekleyince hastalık düzelmez. Bir an evvel doktora başvurun.
2008'de prostat büyümüş. "Ameliyat ol" dediler oldum. 2 ay sonra idrar azaldı. Doktor az bir iltihap buldu. İlaç kullandım, ama tekrarladı. Geçmesi için 4 kez endoskopi oldum. Bıktım artık. Rahatça küçük abdest yapabilmem için bir ilaç, bir çare var mı?
GEÇMİŞ olsun. Mevcut tariflerin sabrını tüketmiş.
İdrar yapma zorluğunda ameliyat sonrası iyileşmelerde ortaya çıkan darlıklar, sonda uygulamaları sonrası ortaya çıkan darlıklar sebep olabilir. Başlangıçta sık idrar çıkma şikâyetini azaltmak için hastalar içtikleri su miktarını azaltıp kısıtlarlar. Ameliyat sonrası bu alışkanlıkları düzelmezse yine idrar miktarı yeterince artmaz. Düzenli olarak su günde 8-10 bardak su iç. Ayrıca üroloji uzmanınla bu konuyu tekrar konuş. Gerekirse bir sonraki tetkik-takip için başka bir merkeze yönlendirebilir. Sabrın sonu selamettir. Hayırlısı.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Yeşil çayı abartmayın
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