İlişkide sorun yaşıyoruz
Anlattıklarına göre sana ait cinsel aktivitede pek sorun yok. Ancak eşin bu ortalama doğal kabul edilen sürelerde rahatlayamıyor.
Ancak cinsel ilişkide zevk alma durumu cetvelle, dakikayla ölçülmez. Eşinizi tanıyın, anlayın. Cinsellik eşler arasında bile konuşulmayan, paylaşılmayan bir konu olunca herkes kendi kendini ölçüp hesap kesiyor. Kadınların orgazm durumu erkeklerden farklıdır. Diyelim ki sana ait her özellik normal. O zaman eşinde orgazm bozukluğu dediğimiz bir durum olabilir.
Bu, cinsel uyarılma evresinden sonra orgazmın sürekli biçimde gecikmesi ya da hiç olmaması durumu olabilir. Orgazm bozuklukları genç kadınlarda daha sık görülür. Yaşla birlikte orgazm durumu artmaktadır. Ayrıca onun rahatlamasını istiyorsan rahatlama önceliğini ona verecek şekilde davran
Karnımın sağ üst tarafı ağrıyordu. Safra kesesindeki taşları ameliyatla aldılar. Şimdi dışkım daha yağlı çıkıyor. Ameliyat hatası mı?ANLATTIĞINA göre ameliyat sonrası yemek yeme alışkanlıkların değişmemiş. Yağlı yemek yemekten vazgeç. Safra kesesi karnın sağ üst kısmında, karaciğerin altında yerleşmiş armut şeklinde bir organımızdır.
Karaciğerde yapılan safra, bağırsağa geçmeden önce safra kesesine gelerek burada birikir ve demlenir. Yemek sonrasında safra kesesi kasılarak içindeki safranın safra yolları vasıtasıyla bağırsağa akması sağlanır.
Safra, bağırsakta yağların sindirimi ve emilimini sağlar. Yağlı yemeye devam edersen şikayetlerin azalmaz.
1 AY ÖNCE KIL DÖNMESİ AMELİYATI OLAN BİR AKRABAM VAR. AMELİYAT OLANLAR ORUÇ TUTABİLİR Mİ?
BU geçirdikleri ameliyatın özelliğine bağlı olarak değişen bir durumdur.
Örneğin, kasık fıtığı ameliyatı geçiren bir hastanın normal beslenmesi söz konusu ise bedeninin gücü yettiği sürece oruç tutabilir. Yine de özellikle yara iyileşme süresinin tamamlanması uygun olacaktır. Daha sonra kaza edilebilir olduğundan acele etmek gereksizdir.
Bununla beraber kalp-damar, bağırsak, kanser, organ nakli gibi büyük ameliyat geçiren hastaların oruç tutması önerilmez. Kesinlikle doktor önerilerini önemseyin.
ANDROPOZ MUTSUZ EDER
Eşimin sertleşme sorunu var.Doktor "Andropoz olabilirsin" demiş. Andropoz kaç yaşında başlar?
İleri yaş erkeklerdeki 'Testesteron' yani erkeklik hormonundaki düşüşe 'andropoz' denir. Genellikle erkeklerde yaşa bağlı olarak Andropoz gözlenir. Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklarda, erkek cinsel fonksiyonları etkilenir. Hemen panik yapmayın. Önce kan tahlilleri çıksın.
Andropozda cinsel dürtü azalır, daha az sertleşme olur, yaşam sevincinde azalma olur, güç ve dayanıklılık azalır, boy kısalmaya başlar, üzgünlük sıkıntılı ruh hali artar, spor yetenekleri azalır, iş temposu azalabilir.
ORUÇTA KALBE DİKKAT
Babam 58 yaşında. Daha yeni kalp ilacı kullanmaya başladı. Peki, kalp hastalarının hepsi oruç tutabilir mi?
KALP-damar hastalığı tedavi edilmemiş kişiler için oruç riskli olabilir. Özellikle bol yağlı kalorili ve hızlı yenen iftar yemeklerinden sonra kalp krizi geçirmeleri riski, yüksektir. Koroner damarların tıkanmasına bağlı kalp krizi, yıllarca iyi tedavi edilmemiş yüksek tansiyonun kalp kasını yorması kalbi büyütmesi, tedavisi zamanında yapılmamış kalp kapağı hastalıkları veya kalp kasının hastalığı gibi nedenlerin yol açtığı kalp yetersizliği varsa, ilaçlarla kontrol altına alınmış bile olsa oruç tutulması risklidir.
Guatrım var. Adetim düzensizleşti. Mememden süt gelmeye başladı. Doktorlar tümörden şüphelenip hormon testi istedi. Çok korkuyorum
Memeden süt gelmesine galaktore diyoruz. Prolaktin dediğimiz bir hormon fazlalığında sık görülür. TRH dediğimiz hormonları kontrol eden bir hormon var. Bu TRH hormonu guatr, hipotroidi gibi hastalıklarda artabilir. Bu da Prolaktini de arttırabilir. Beyinde hipofiz bezinde Prolaktin hormonu üreten bezeler olabilir. Bunlara da tümör denir. Ama öldürücü hayat kısıtlayıcı özellikte değildir. Korkma. İlaç veya operasyonla çok güzel düzelmeler olur. Dikkatini dağıtma.
Hocam kiloluyum. Sigara içiyorum. Gece nefesim kesiliyormuş. Doktor "Uyku apnesi olabilir" dedi.
Cinsel ilişkide de sorunlarım var. Ne yapmalıyım?
BU anlattıklarına göre uyku apnesi hastalığı dediğimiz bir durumdasın. Tabi ki sigarayı bırak. Kilo ver. Ancak bunlar yetmez. Kulak burun boğaz uzmanı ve göğüs hastalıkları uzmanına görün. Bu hastalık hipertansiyon ve şeker hastalığına da neden olabilir.
Dikkatsizlik yapar. Gün içinde dikkatsizliğe bağlı kazalara bile neden olabilir. Bu hastalık cinsel hayatı da olumsuz etkiler. Hapla düzelme çok mümkün değildir. Yeterince su içmeyi unutma. Sadece bu nedenle çocuk sahibi olamayan çiftler bile var.
Sigarayı bıraktım. Merak ediyorum. İnsanlar neden oruçta sigarayı daha kolay bırakıyor?
SİGARAYI bırakmak isteyenler için en önemli konulardan biri, iki sigara içimi arasındaki sürenin olabildikçe uzun olmasıdır.
Oruç tutanlar için sahur ile iftar arasının bile 17 saatten uzun olduğu düşünülürse bu oldukça uzun bir süre. Nikotin ihtiyacı, alışkanlıklar için bırakabilmeyi kolaylaştırabilecek kadar uzun bir süre. Dolayısı ile sigarayı bırakmak isteyenlerin, Ramazan ayında daha başarılı olması beklenen bir durumdur
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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