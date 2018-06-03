Çok utanıyorum
CİNSEL ilişkiden keyif almat, çocuk sahibi olmak cinsel organ büyüklüğü ile ilgili değildir. Kadın cinsel organının derinliği 10 santimetre kadardır. İlişkiden haz aldığı bölge ilk 3-4 santimetrelik bölgesidir. Çocuk sahibi olmak için cinsel organının uzun olması gerekmez. Ayrıca cinsel ilişki öncesi sevişme döneminin uzunluğu daha önemli bir durumdur. Sıkıntın cinsel organının sertleşmesi ve sert kalma süresi ile ilgili olumsuz haller yaratabilir. Bir an evvel bu işi kafandan at.
Doktor Bey, 3 yıldır 'spastik kolon' dedikleri hastalığım var. Kola içemiyorum. Hastalığım azıyor. Ne içsem rahatlarım?
Huzursuz bağırsak hastalığında gazlı ve kafeinli içecekler rahatsız eder. Kahve, koyu çay, neskafe, süt, sütlü kahve, limonata, boza, kolalı içecekler, kakao, salep gibi içecekler şikayetleri arttırabilir. Ihlamur, adaçayı, papatya, anason ve rezene çayı bağırsak hareketlerini kolaylaştırıp, rahatlık verebilir. Sakız çiğnemek, iç çekmek de gazını arttırabilir. Elinle karnını sağdan sola ovalayarak gazını çıkart. Tabi herkesin içinde değil...
KURTLARIM VAR!
3 aydır bağırsaklarımda kurtlarım var. 1 ay önce doktorlara gittim. Farklı ilaçlar verdiler. Hiç geçmedi. Ne yapmalıyım?
Ailenizle birlikte kaldığınız kişiler varsa hep beraber tedavi olmalısınız. Yoksa herkesten herkese tekrar bulaşabilir. Ayrıca dışarıda yemek yediğiniz yerlerden kaynaklanıyorsa aynı şekilde parazit bedene tekrar giriyor olabilir. Farklı tip parazitler var. Size verilen tedaviyi tam ve doğru uygulayın. Dışkı takibinizi yapın. Dışkıda parazit tespit ederseniz hemen laboratuvara test ettirin. Parazitin tipini öğrenelim. Ona göre tedavi verelim. Tedavileri farklı doktorunuzla bu şikâyeti paylaşın. Zerdeçal, karanfil, sarımsak, papatya, kekik, eğrelti otu, zencefil tüketmenizi öneririz.
ANDROPOZ MU OLDUM?
54 yaşındayım. Bütün sıkıntılarımız bitti derken eşimle ilişki sırasında sertleşme sorunum başladı. Andropoz oldun deyip gülüyorlar. Bu yaşta erkeklik biter mi?
Panik yok. Kontrol var. Bu yaşta andropoz beklenmez. Ancak hormonlarına baktırmalısın. 50 yaşın üzerindeki sertleşme sorunu olan erkeklerin yaklaşık üçte birinde hipogonadizm yani testosteron hormon eksikliği vardır. Tiroit yetmezliğinde, prolaktin hormon fazlalığında, tiroit hormon fazlalığında impotans yani 'sertleşememe' oluşabilir. Şeker hastaları da bu sıkıntıyla sık karşılaşır. FSH, LH, testosteron ve prolaktin ve şeker yükleme testi mutlaka yaptır.
GECE NEFESİM DURUYORMUŞ
Hocam biraz şişmanım. Sigara da içiyorum. Eşim, gece nefesimin durduğunu söylüyor. Ayrıca eşimle cinsel sorun da yaşıyorum. Bunlar beni bunalttı. Zayıflasam düzelir miyim?
BU anlattıklarına göre uyku apnesi hastalığı dediğimiz bir durumdasın. Sigarayı bırak. Kilo ver. Ancak bunlar yetmez. Kulak burun boğaz uzmanı ve göğüs hastalıkları uzmanına görün. Bu hastalık hipertansiyon ve şeker hastalığına da neden olabilir. Cinsel hayatı da olumsuz etkiler. Hapla veya diğer desteklerle düzelme çok mümkün değildir. Yeterince su içmeyi unutma. Sadece bu nedenle çocuk sahibi olamayan çiftler bile vardır.
Hocam 3 aydır ekşimem var. Kime söylesem "Reflüdür" diyor. Reflü demek bu kadar kolay mı? Bir de reflü ne demek?
Reflünün kelime anlamı "Geriye kaçış" demektir. En sık rastlanan belirti ekşime, yanmadır. Yanma ile ifade edilen, özellikle yemeklerden sonra midenin üst bölgesinden yukarıya, yemek borusuna doğru olan ekşime-ağrı-yanma hissidir. Bu belirtilerden herhangi birinin varlığında reflü hastalığı teşhisi konulabilir. Bu şikayetler hastayı uykudan uyandırabilir. Yutma zorluğu da reflünün belirtisidir. Doktor isteği ile ilaçlı yemek borusu mide filmi veya endoskopi gerekebilir. İhmal edersen hastalığın derecesi artar.
Doktor Bey, 7 aydır adet düzensizliğim var. Göğüslerim şiş ve ağrılı. Ara sıra ucundan süt gibi sıvı geliyor. Hastalık belirtisi olabilir mi?
Olabilir. Bu anlattıklarına göre sana en azından TSH, Prolaktin testi yaptırmak gerekir. Adet düzensizliği, gebe kalamama, göğüslerden emzirme dönemi dışında süt gelmesi şikayetlerinden herhangi biri veya birkaçı ile başvuran kadınlara doktorlar tarafından kanda prolaktin hormonu ölçümü istenir. Eğer bu hormon yüksekse Hipofiz dediğimiz beyindeki hormon kontrol merkezinin filmine ihtiyaç olabilir. İhmal etme. Böyle bir durum gebe kalma ihtimalini azaltabilir.
Nafiz Bey, sık sık bademciklerim şişiyor. Antiyotik kullanıyorum. Bir zararı olabilir mi?
Olabilir. Yanlış ve gereksiz antibiyotik kullanımı antibiyotik direnci dediğimiz duruma neden olur. Mikroplar, antibiyotiğe karşı savunma geliştirir. Kullanılan antibiyotiğin tipine göre karaciğer veya böbrekler hassas veya zayıfsa bardağı taşıran damla olur. Her ateş yükseldiğinde, her boğaz ağrıdığında antibiyotik kullanmaktan vazgeçin. Ayrıca bu gereksiz yere maddi zarara da neden olur
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Çok utanıyorum
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