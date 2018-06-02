İftarda pideyi abartma!
Sadece pide mi yiyorsunuz? Sofra katı gıdadan zenginse, iftar sahur arası su içmen azsa sonuçta kabız olman beklenen bir durumdur.
Özellikle tok tutması için tercih edilen ekmek, börek, kraker gibi kuru-hamur gıdaları daha çok tüketmek bağırsak alışkanlığını değiştirebilir.
Sonuçta kabızlık kaçınılmaz olur. Sebze tüket. Su iç.
Hareket et. Yatmadan önce 1 yemek kaşığı zeytinyağı iç.
Sahurda ise kahvaltı şeklinde daha hafif, daha çok tok tutacak gıdalar tercih et. İftar sonrası yapılacak kısa yürüyüşler de bağırsak hareketliliğini sağlamaya yardım edebilir.
27 yaşındayım. Oruç tutarken ağız kokusu olmaya başladı. Dişimi de gün içinde fırçalayamıyorum. Ne yapmalıyım?
ÖZELLİKLE Ramazan ayında eğer sahurda yemek sonrası diş fırçalanmazsa ağız kokusu olabilir. Uzun süren açlık dönemlerinde temizlenmeyen dişlerdeki yemek artıkları ağız içindeki doğal mikroplar tarafından kullanılır. Kötü kokuya neden olabilir. Besin maddesi niteliği taşımayan diş temizleme maddeleri ile gün içinde de dişler fırçalanabilir. Bu şekildeki fırçalamaların oruç bozmayacağı din uzmanları tarafından ifade edilmektedir.
Çürük dişler de kötü koku yapabilir. Reflü, akciğere ait hastalıklar, dişeti hastalıkları da ağızda kötü koku yapabilir.
53 yaşındayım. 1 aydır bağırsaklarımda ağrı var. Sürekli bir kabızlık bir ishal oluyorum. Kebabe otu önerdiler iyi gelir mi?
Anlattığın kadarı ile Spastik Kolit, Huzursuz Bağırsak Hastalığı dediğimiz bir hastalığa sahip olma ihtimalin yüksek. Karın ağrısı, gaz, kabızlık-ishal atakları ile kendini gösterir. Tanı konsa da tedavisi uzun sürebilir. Çünkü alışkanlıkları değiştirmek gerekir. Yani ilaçlı tedavisi kadar ilaçsız tedavisi de önemlidir. Kabızlıkta kullanılan bu tarz bitkiler sadece destek verebilir. Esas tedavinin yerini tutmaz. En iyisi bir iç hastalıkları uzmanının takibinde kalmaktır. Yavaş yavaş, sabırla iyileşmeyi bekle. Meyveler, sebzeler, kepekli undan yapılmış ekmek ve kepekli gıda tüketebilirsin.
Tuvaletin geldiğinde erteleme. Mutlaka ihtiyacını gör. Yoksa tekrar beklersin.
İLİŞKİDE PANİK YAŞIYORUM
Yeni evliyiz. Panik atak yüzünden cinsel ilişkiye giremiyorum. Oruç tutmak cinsel ilişkiyi etkiler mi?
Bu kişiden kişiye bağlı olarak değişir. Gerek ruhsal olarak istek, gerekse bedensel olarak yeterlilik söz konusu ise eşlerin ortak isteği ile cinsel ilişki gerçekleşebilir. Ancak sıcak mevsim, 17 saatten uzun süren yememe-içmeme durumu ve toplam 6-7 saatlik gece süresi dikkate alındığında Ramazan öncesi alışkanlıkların değişebileceğini tahmin etmek şaşırtıcı olmaz.
Ayrıca sen bedenin Ramazan ayına uyum sağlaması nedeniyle ortaya çıkacak sonuçları tedavinin başarısızlığına bağlamaman gerekir.
BÖBREKLERE ZARARLI MI?
İdrarım yanıyor. Doktor antibiyotik verdi. Komşum, "Böbreklerini bozmasın" dedi. Bozar mı gerçekten?
EĞER tanımlanmış böbrek enfeksiyonu varsa, antibiyotiği doktor verdiyse bekleme kullan. Enfeksiyonda ilaç kullanmamak da böbreği bozar. Antibiyotikler enfeksiyon nedeniyle uygun dozlarda ve uygun süreyle kullanıldıklarında böbreklere zarar vermez.
Ancak hastanın böbrek fonksiyonlarını etkileyen diyabet ve hipertansiyon gibi başka hastalıklarının olması ve bu hastalıklar için kullanılan ilaçların antibiyotikler ile etkileşimi, böbreklerin daha kolay etkilenmesine yol açabilir. Ayrıca her ilaç yan etki ihtimali taşır.
O başka bir konu.
57 yaşındayım. 1 yıl önce şeker hastası olduğumu öğrendim. Perhiz de yapıyorum. Oruç tutamadığım için sıkılıyorum. Oruç tutabilir miyim?
Şeker hastalığında beslenme biçimi çok büyük bir önem taşır. Şeker hastalığı olanların 3 ana ve 3 ara öğün olarak beslenmesi yani sık sık yemek yemesi gerekir.
Oysa şeker hastası olanlar oruç tutarken, tedavide olması gerekenin aksine akşama kadar aç kalırlar ve şekerleri düşer.
İftarda yenen yemeklerle vücuda fazla miktarda glikoz kaynağı girdiğinden, şeker normal düzeyinin çok üstüne çıkar.
Hastalığın dengesi bozulabilir.
Hafif düzeyde olan hastalar denemek isteyebilir. Beden zarar görüyorsa ısrar etmek doğru olur mu? din bilgisi uzmanlarına tekrar danışılabilir.
Doktor bey biraz şişmanım. Acaba sahur yapmadan oruç tutarsam zayıflar mıyım?
Öncelikle zayıflama ya da şişmanlama, alınan enerji ve harcanan enerji arasındaki dengeyle çok ilgilidir. Diyelim ki sahur yapmadınız, iftarla gece yatana kadarki sürede çok miktarda, yağlı şekerli gıdalar tükettiniz ve gündüz çok fazla hareket etmediniz.
Yine de kilo alabilirsiniz.
Yani yedikleriniz ve harcadıklarınız arasında denge kurarsanız mesele yok. Bedenin dengesini bozmadan aldıklarınızdan fazla harcarsanız zayıflayabilirsiniz.
Önemli olan dengeli öğün ve dengeli hareket etmektir.
Benim göz tansiyonum yüksek. 3 ay önce damla verdiler. Sürekli kullanıyorum. Oruç tutsam göz damlası orucumu bozar mı?
Hayır bozmaz. Oruç tutan hastalar "Glokom" denilen göz içi basınç artışı ya da "Göz Hipertansiyonu" tanısı konmuşsa ilaçlarını düzenli kullanmalılar. Ramazan ayında hedef basıncın sınırında bulunan Terminal Glokom'lu hastaların kontrollerini mutlaka sıklaştırılmalı ve gerekirse ek ilaç başlanmalıdır. Gözdeki "Santral Retinal (görme tabakası) Toplardamar" tıkanıklığı sıklığı artabilir.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- İftarda pideyi abartma!
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