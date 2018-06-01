Ekmeksiz diyet olmaz
Olabilir. Sıfır karbonhidrat olmaz. Çok yemeyeceksin demek yemeyeceksin demek değildir. Kilo açısından kalori farkı yok. 1 gram protein de 1 gram karbonhidrat da 4 kalori.Dengeli ve çeşitli beslenme sağlıklıdır. Tek yönlü beslenmeler sorun çıkartır. Her öğün kendi avucunun büyüklüğünde ekmek yiyebilirsin. Çok tahıllı, ruşeymli, çavdarlı, yulaflı, çok tahıllı, tam buğdaylı, beyaz ekmek gibi çeşitleri az az tüket. Çinko takviyesi için kuruyemişleri az ve sık tüketmek uygun olabilir.
Çocuk olmasın diye eşimden ilk kez prezervatif kullanmasını istedim. Tam yarısında fenalaştı. Kızardı. Kaşınma başladı. Hemen kaşıntı ilacı yuttu. Sonra rahatladı. Kızarıklık alt yerinde devam ediyor. Daha öncede bulaşık eldiveni kullandığında aynı olmuştu. Alerjisi mi var?
Muhtemelen var. Latex alerjisi dediğimiz hallerde malzeme yapımında kullanılan maddelere karşı ciltte bir alerji gelişebilir.
Daha sonra düzelir. Bulaşık eldiveninde de aynı allerjen madde varsa aynı şekilde alerji gelişebilir. Mutlaka doktora gidin ve alerji araştırılsın.
EŞİME YANAŞAMIYORUM
Hanımla 3.5 aydır birbirimize yanaşamıyoruz. Çok sinirli, dokundurtmuyor. Komşu bir ot verdi. "Yesin, sakinleşsin" dedi. Acaba kendisine söylemeden yedirsem olur mu?
Karın sana haber vermeden o otu yedirse hoşuna gider mi? Öyle şey olmaz. Ne olduğunu sana bile söylememiş. Önce neden sinirlendiğini öğrenelim. Acaba kadın hastalığı mı var? Acaba şekeri mi düşüyor? Acaba depresyona mı girdi? Acaba uyku düzeni mi bozuk?
Sen eşini al, iç hastalıkları uzmanına muayeneye götür. Muayene sonrası tahliller yapılsın. Troit bezi çok çalışmaya başladıysa tedavi olmadan düzelmez. Tanı konulduktan sonra tedavi olur. Sen de hanıma yanaşırsın.
HACAMAT İYİ GELİR
Metal parça üreten bir fabrikada mühendisim. Yapılan mesleki testlerin ardından 'Ağır metal birikmiş, tedavi ol" dediler. Nasıl tedavi olmalıyım?
Önce hangi ağır metallerin biriktiğini tespit edelim. Wet Cupping Therapy veya diğer ismiyle hacamat, bu konuda oldukça faydalıdır.Bununla beraber şelasyon tedavisi dediğimiz ağızdan ilaç uygulamaları da yapılabilir. Yabani sarımsak, yosun özü, kişniş gibi doğal gıdalardan hazırlanan kürler oldukça faydalı sonuçlar verir. Yine de mesleki korunma yollarına da dikkat etmelisin.
İnşaat mühendisiyim. Şantiye şefliği yapıyorum. Tahmin edersiniz ki ağrımayan yerim yok. Yurt dışında görevdeyken Alman meslektaşımın aynı şikayetler nedeniyle ozon tedavisi yaptırdığını hatırladım. Ozon tedavisi işe yarar mı?
Ozon tedavisi her türlü ağrı takibinde faydalıdır. Özellikle kas-lif-kemik kaynaklı ağrılarda uzun vadeli iyileşme ve ayrıca ağrıda azalma yapar. Mutlaka uygula. Meslektaşlarına tavsiye et. Tabi tıbbi olarak ehliyetli doktorlar tarafından uygulanmasına dikkat et.
28 yaşındayım. 2 yıldır adet göremiyorum. Başta "Erken menopoz" dediler. Ama ilaçlar işe yaramadı. Daha önce ödem için çay tarifiniz çok iyi geldi. Acaba bu konuda bir öneriniz var mı?
Geçmiş olsun. Adet görememe şikayetini mutlaka araştırmaya devam edin. Özellikle bakılmadıysa prolaktin hormonuna baktırın. Hem iç hastalıkları hem kadın hastalıkları uzmanına muayene olun. Hayıt bitkisinin kuru meyveleri bu konuda uluslararası bilimsel çalışmalarla desteklenen etkilere sahiptir. Günde 40 miligram kuru meyvenin yeterli olduğu biliniyor. Bunu tartamazsın. Eczanelerde hayıt kurusu ekstresi diye 40 miligramlık kapsül hali bulabilirsin. Kaşıntı, alerji, çarpıntı bulantı yaparsa yan etkidir. Bırakabilirsin.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Ekmeksiz diyet olmaz
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