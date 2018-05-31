Sıkıntıya sarı kantaron
HER tedavi, tanıya göredir.
Anlattıklarına bakılırsa anksiyete dediğimiz sıkıntı var. İlaçların yan etki ihtimali var tabi ki. Sarı kantaron çayı sıkıntı, sinir, kaygı durumlarında kullandığımız bir bitkidir. Tarif veriyorum.
1 su bardağı kaynamış su doldur. İçine 2 çay kaşığı sarı kantaron kurusu koy.
10 dakika beklet iç. 6 hafta boyunca günde 1, en fazla 2 su bardağı çay iç. Ama önce niye sıkıldığını, nasıl düzeltebileceğini tespit et.
İftardan sonra keçiboynuzu pekmezi yedim. Portakal suyu içtim. Hanım hazırlandı. Ama ben ishal oldum. 2 gündür durmuyor. Ne yapmalıyım?
İSHAL işi düzelene kadar tuvalete yakın dur. Gidersen işi gücü buna göre ayarla.
Bu kadar şekerli karışım, önce tabi ki tuvalete götürür. Uzun süre açlık sonrası hızlı kan şekerini yükselten gıdalardan sakın. Ayrıca ateşin çıktımı belirtmemişsin. Patates püresi, kimyon ve tuz ile ye. 2 litre su iç. Bu suya en az 2 şişe maden suyu ilave edilmiş olsun. Koyu demli siyah çay iç. Tavukgöğsü haşlaması uygun olur. Çok yağlı, çok şekerli gıdalardan sakın. Yarın da devam ederse doktora git.
İLAÇ TEDAVİSİ BAŞLANSIN.
3 yıldır şeker hastasıyım. Şekerim yüksek gidiyor. Doktor "İnsülin kullanman gerek" dedi. 42 yaşındayım daha erken değil mi?
İnsülin önerisi askerlik gibi yaşa bağlı değildir.
Doktor hastasına göre gerekli tedavi önerisini düzenler. Sen şeker hastalığının gereklerini yerine getirmiyorsun galiba. Düzenli perhiz yapmayan, düzenli su tüketmeyen ve düzenli olarak hareket etmeyen hasta iflah olmaz. "Ben şekerli yemiyorum" diyerek perhiz yaparsan, bu iş yürümez.
Doğru diyet uzmanına git.
İnsülin kullanımından korkma. Doktorunu dinle.
Nafiz Bey, geçen sene ozon tedavisi yaptırdım. Memnun kaldım. Bu sene de yaptırabilir miyim? Ne önerirsiniz?
Tabi ki yaptırabilirsin.
Bedenin aşınması devam ettikçe tamir için ozon tekrarı yapılır. Ozon tedavisi bedeni yenileyen bir tedavidir.
Hastalık için yapıldığında da, sağlık için yapıldığında da tekrarlanır.
AŞK BENİ İYİLEŞTİRDİ
Aşık oldum. Tansiyonum düzeldi. Tansiyonum ilaç kullanmadan normal gidiyor. Bu nasıl oluyor?
Aşk da sıcak gibi tansiyonu bir düşürüp bir yükseltebilir.
Yani yine de sen İlaçlarını atma. Yapılan araştırmalarda aşık olan kişilerde beyin kan akımı artar, hafıza ve beceriler artar, iştah azalır, yağ yakımı artar, metabolizma hızlanır, kalp ritmi hızlanır, kan akımını artar, endorfin ve serotonin yüksekliği bağışıklık sistemini güçlendirir.
Hem ağrı algısını azaltır hem de mutluluk sağlar. Kan akımı değişiklikleri ve seks hormonlarının artması ile ciltte duruluk ve canlılık sağlanır, östrojen ve testosteron artması ile üreme isteğini artar.
KEREVİZ MİDEYİ GÜÇLENDİRİR
Kereviz yiyince midem bulanıyor. Yararlı diye yemek istiyorum. Nasıl yesem iyidir?
yoğurtla şahane olur. Sevdiğin salatalar ve baharatlarla zenginleştir. Kereviz maydanozgillerden bir bitkidir. Mideyi kuvvetlendirir, iştah açar, böbrek üstü bezlerini çalıştırır, karaciğer ve böbrek çalışmasını düzenler. Böbrek kumu ve taşı olan kişilerin tüketmesi önerilir. Zayıflayamıyorum diyenler, sofralarına kerevizi koysunlar. Ha tabii bir de cinsel faaliyeti arttırması da cabası... Bulantının altında mide hastalığı olabilir. Bir kez iç hastalıkları uzmanına muayene ol.
2 haftalık hamileyim. işe arabamla gidiyorum.emniyet kemeri göbeğimi sıkarsa ne yapayım?
HAYIRLI olsun. Allah analı babalı büyütsün. Önce gereksiz kaygı en büyük sıkıntın olur. Tecrübeli büyüklerinin ve seni takip eden kadın doğum uzmanının tavsiyelerini önemse. Gebelikte emniyet kemerini doğru kullanırsan mesele yok. Kemerin her iki kordonu gebenin karnının altından ve üstünden geçmeli, üzerinden değil. Doktorun araç kullanmanda sakınca görürse itiraz etme, dinle.
EŞİM ÇOK İSTEKSİZ
6 aydır eşimle cinsel ilişkiye giremiyoruz. Hemen boşalıyor. Başta bir şey demedim. "Doktora git" dedim. Gitmiyor. Başka biriyle ilişkisi olabilir mi?
ERKEN boşalma öncelikle gerilim, stres, evham, kaygı, korkuyla ilgilidir. Uykusuzluk, düzensiz beslenme gibi durumlardan etkilenebilir.
Hastalıklarda erken boşalmaya neden olabilir. Psikolog, psikiyatrist, ürolog takibi gerekir. Ancak erkekler bu konuyu gurur meselesi yaptığından doktora gitmek istemezler. Özel hayatınızdaki tespitlerinize yorum yapamayız.
Ancak karşılıklı güvensizlik sorunları besler büyütür.
Çözümü küçültür. Anlayışlı, gayretli, teşvik edici olmanı öneririm.
Sınavım var. Çalışırken uykum geliyor. Vücudumun dinç kalması için ne yapabilirim?
Önermem. Uykun geldi mi uyu. Kan şeker düşmeleri uykusuzluk, görme bozuklukları, kullanılan ilaçlar uyku yapabilir.
Sınav zamanı bedenin savunma sistemi bedenin zarar görmesini engellemek için Uykuya meyili arttırır.
Uykunu tam uyu. Dinlenmiş uyan. Geçmezse diğer hastalıkları araştıralım.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Sıkıntıya sarı kantaron
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