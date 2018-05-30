Tatlı iştah keser
Kötülüğü başka bir konu... Ama doğal değil. Çünkü şekerli ihtiyacın o seviyeye çıkmışsa araştırmak lazım.
Kan şekeri çok düşüyorsa glikoz metabolizma testi gerekebilir. Hastalık yoksa sonra olmasın diye tedbir gerekir. Şekerli gıda hızlı ve çabuk doygunluk sağlar.
İştahın azalır. Karbonhidrat zengin beslenme de birçok hastalığın anasıdır. Bence çorbayla başla.
İftardan sonra hanımla beraber olamıyoruz. Hemen uyukluyorum. İsteğimde azalıyor. Tamam diyorum, bu sefer hanım 'Gelme üstüme' diyor. Ne yapsak çözemedik.
Önce sakince düşünün.
İftardan sonra dinlenin. İftarda hafif şeyler yiyin. İşlerinizi bitirince biraz uyuyun hatta.
Sonra tekrar deneyebilirsiniz.
Eşinize de anlayış gösterin.
İlişki karşılıklı anlayış gerektiren bir durum...
34 yaşındayım. Yeni evlendim. Tansiyonum yükseliyor. 6-7 aydır doğum kontrol hapı da kullanmaya başladım. Ne yapmalıyım?
Tansiyon yükselmeleri her insanda olabilir. Hipertansiyon hastalığı dememiz için 140/90 mmhg üstünde sürekli yüksek kalması gerekir. Eğer tansiyon ölçümlerin 140/90 üzerinde sürekli yüksek ise hipertansiyon hastası olmuşsun diyebiliriz. Ailede hipertansiyon hastası olması, beden olarak yatkınlık ihtimali katar.
Ancak doğum kontrol hapları tansiyon yüksekliğine neden olmuş olabilir. Ayrıca ilaç alma döneminde tansiyonun yükselmeye başlamasını da izah eden bir durum olur. Hipertansiyon, doğum kontrol hapı kullananlarda kullanmayanlara göre iki-üç kat daha yaygındır.
Daha erken dönemde etkilemişse doktorunuzla ve eşinizle yeniden görüşerek doğum kontrol yöntemi ve seçimi hakkında tekrar görüşmeniz gerekir.
KUM PROSTAT YAPMAZ
66 yaşındayım. Prostatım büyüyormuş. Önceden de kum döküyordum. Kum dökmek prostatı büyütür mü?
Hayır büyütmez. Prostat bezi hastalıklarında, idrar kese hastalıklarında, böbrek taşlarında ve kum dökme diye özetlenen kristal birikimlerinde idrar yolunda kanama olabilir.
Prostat bezi ile ilgili tanı koyabilmek için idrar tahlili, kan tahlili, ultrason filmi, üroloji uzmanı muayenesi gerekir. Genelde hastalar uzman muayenesi dışındakileri yaptırır.
Uzman muayenesinde tereddütte kalırlar. Birçok hasta bu nedenle tanı konmadığından hastalığı ilerler. Doğru üroloji uzmanı muayenesine.
EKŞİMEM VAR GEÇER Mİ?
Doktor bey ekşimem vardı. Ara ara safralı kusuyordum. Safralı reflüm varmış. Geçer mi?
Geçer. Ama gerekenleri yapman lazım.
Yağlı gıdalar safra salgısını arttırır. Yemekle yağ alımını kısıtla.
Kahve, çay ve asitli içeceklerin ve baharatlı gıdaların tüketimini azalt.
Alkol alımı tamamen kesilmelidir. Aspirin ve antiromatizmal ilaçların kullanımı ciddi ölçüde kısıtlanmalıdır. Bu hastalığın tedavisinde kullanılan bazı ilaçları almalısın. Bunun için iç hastalıkları uzmanı veya gastroenteroloji uzmanına gitmelisin.
Karın ağrısı ve kansızlığım var. Çölyak Hastalığı olabilir dediler kan testi istediler. Bağırsak hastalığı değil mi bu? Kanda ne bulacaklar?
Bu hastalıkta kanda antikor dediğimiz çölyak hastalığı ve glutene duyarlı az sayıda başka hastalığa tanı koymaya yardımcı olmak için geliştirilmiş bir test grubudur. Bu testler buğday, çavdar ve arpada bulunan diyetsel proteinlere karşı oluşan uygun olmayan bağışıklama yanıtının bir bölümü olarak vücudun ürettiği otoantikorları belirlemektedir.
Eskiden çölyak hastalığı tanısı koymanın tek yöntemi ince bağırsakların doku biyopsisinin incelenmesinden ibaretti. Bu mikroskopik değerlendirmenin hâlâ altın standart olduğu düşünülmekte ve çölyak hastalığı tanısını doğrulama amacıyla kullanılmaktadır.
Çölyak hastalığını taramak için kan testlerinin varlığı gerekli biyopsilerin sayısını azaltmıştır.
61 yaşındayım 3 ay önce maça gittim. Sonra kulağımda bir çınlama var ki sormayın. Bu şikayet neden olur. Doktora gitmek gerekir mi?
Bu şikayete yani kulak çınlamasına tıpta TİNNİTUS diyoruz. Hastanın herhangi bir dış uyaran olmadan ses işitmesi halidir. Tek taraflı kulak çınlamaları muhakkak araştırılmalıdır.
Altından tümör çıkabilir.
Bu patolojilerin varlığı odiolojik testlerle ortaya konulsa bile kesin tanı ancak BT ve MR gibi görüntüleme yöntemleri ile konabilir. Kulak çınlaması aspirin, digoksin ve streptomisin gibi ilaçların intoksikasyon belirtisi ve akustik travmaya bağlı işitme kayıplarının ilk bulgusu olabilir.
Mutlaka bir KBB uzmanına muayene ol.
Hocam sürekli başım dönüyor. Aile doktorumuz 'Vertigo' dedi. Başka bir şey olmasın?
Her gün aynı şekilde aylar veya yıllar süren bir "vertigo" daha çok ruhsal ihtimalleri akla getirebilir. Buna karşılık nöbetler halinde ortaya çıkan, en uzunu bir hafta süren şiddetli baş dönmesi ataklarında ise iç kulağı ilgilendiren hastalıkları düşünürüz. Ayrıca baş dönmesi şikâyetinin süresine göre de hastalıklardan şüphelenebiliriz. Baş dönmesi saniyeler sürüyorsa boyun problemleri, tümör ihtimallerini düşünebiliriz. Günler sürüyorsa denge siniri iltihabı aklımıza gelebilir.
Bunun için nöroloji-kulak burun boğaz veya iç hastalıkları uzmanına muayene olmalısın.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Tatlı iştah keser
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