Kalbimde pil takılı...
Kalp pili özellikle ritim düzensizliklerinde kullanılır. Ritim düzensizliğinin nedeni de önemlidir. Tiroit çalışma bozuklukları, şeker hastalığı, kalp damar hastalığı, kansızlık gibi çeşitli hastalıklar kalp ritmini etkiler. Bu hastalıkların da açlıktan etkilenmesi söz konusu oluyorsa oruç tutman sakıncalı olabilir. En doğru cevabı, kalp pilinin takıldığı yerdeki veya en yakınındaki kardiyoloji uzmanından alabilirsin. Kullandığın ilaçlar ve kullanım saatlerine de dikkat et. Bedenine uygun davranmak doğru olacaktır.
Asıl olan oruç tutabilecek, oruç tutmaya yetebilecek bir bedene sahip olmaktır.
Babamda ülser, bende de ülser başlangıcı var. Son 4 gündür karnım ağrıyor. İftardan sonrada gazım çok oluyor. İlaç kullanmam gerekir mi?
Peptik ülser; mide veya on iki parmak bağırsağında, bazen de yemek borusunda oluşan bir yaradır. En sık on iki parmak bağırsağının başlangıç kısmında ve midede görülür. Açlık ağrıları şeklinde veya özellikle gece uyandıran ve sırta yayılan karın ağrıları, yanma, hazımsızlık, halsizlik şeklinde ortaya çıkabilir. Ağrılar midenin boş olduğu zamanlarda, öğün aralarında veya yemekten sonra belirginleşir. Açlık, özellikle 12 parmak bağırsağı ülserinin seyrini olumsuz yönde etkiler. Ramazan aylarında ülser ağrılarında artma, kanama, ülserin delinmesi gibi sorunlar ortaya çıkar. Ülserli hastaların oruç tutmamaları doğru olur ya da özel veya ciddi önlemlerin alınması gerekir. Doktorunla görüş ve hemen tedbirini al.
ORUÇTA REFLÜ COŞAR!
5 yıldır reflü hastasıyım. Şikayetlerim de Ramazanda artıyor. Reflüsü olanlar nelere dikkat etmeli?
İftar yemeğinde de küçük öğünler halinde az az sık sık beslenmek doğru olacaktır. Yemeği takiben uzanmamak, yatmadan önce midenin iyice boşalmasını beklemek gerekir. Bu süre en az 2-3 saattir. Dolayısıyla mümkün olduğunca akşam yemeğini iftar sonrası 2 saate yaymak, hızla büyük miktarlar tüketmemek, yemekten sonra mümkün olduğunca geç yatmak gerekir. Yemek sonrası ağır tatlılardan, kahve ve gazlı içeceklerden kaçınmak gerekir. Açık çay veya bitki çayları midenin boşalmasını hızlandırır. Hafif şeyler yemek, yağlı ağır yiyeceklerden uzak durmak gerekir. Süt, yoğurt ve peynirin yağsız çeşitlerini tüketmek gerekir.
TANSİYONUM DÜŞÜYOR
4 yıldır hipertansiyon hastasıyım. Son 3 haftadır tansiyonum düşük gidiyor. Havalarla ilgisi var mı?
Olabilir. Sıcak havalarda gerek terlemeyle sıvı kaybına gerekse sıcakta damar yapılarının daha esnek hale gelmesine bağlı olarak tansiyonların dengesi bozulabilir. Kullanılan ilaçlar iyice tansiyonun düşmesine neden olabilir. Özellikle idrar söktürücü olarak bilinenler başta olmak üzere tansiyon ilaçlarının dozları yeniden düzenlenebilir. Ayrıca gecelerin kısa olması yetersiz uyumaya neden olabilir. Zaten gün ışığının fazla olması nedeniyle artan hareket kısa gecelerle birleşince dinlenmeden uyanmalar söz konusu olabilir. Doktorunla haberleşmelisin. Ayrıca mutlaka tansiyon takibini sürdür.
ŞEKER YÜKLEMESİ YAPTIRIN
23 haftalık gebeyim. Doktorum 1 hafta sonra şeker yükleme testi yapalım dedi. Benim şekerim yok ki. Neden şeker yükleme yapalım dedi?
Bu test gebeliğin 24'üncü ve 28'inci haftalarında yapılmalıdır. Rasgele bir zamanda (açlık-tokluk durumuna bakılmaksızın) 50 gram glikozlu sıvı içirildikten 1 saat sonra tokluk kan glikozu yani kan şekeri bakılır. Yapılan ölçümlerde kan şekeri ölçümü 140 mg/dl ve üstünde ise şeker hastalığı açısından kuşkulu bir sonuç olarak değerlendirilir. İleri test planı yapılır. Hem annenin hem bebeğin sağlığı için bu test çok önemli mutlaka yaptır.
Hocam malum Ramazan geldi. Hastalar, komşular birbirlerine tavsiyelerde bulunuyor. Kimler oruç tutamaz bir daha söyleyebilir misiniz?
Öncelikle "Oruç tutmaya gücü yeten" bedenler oruç tutabilirler. Uzun boylu, iri yarı olabilirsiniz ama düşük şeker ya da şeker hastalığınız varsa açlığa ve susuzluğa dayanamayabilirsiniz. Bu nedenle oruç tutamayabilirsiniz. Bu kararı da siz vereceksiniz. Yıllara, yaşlara, gerek bedensel gerekse beden dışı fiziki şartlara göre değişen durumlarda bedenlerin gücünün yetip yetmeyeceği değişebilir. Bu nedenle dikkat edeceğimiz konu, uzun süren açlığa, susuzluğa, yüksek sıcaklıklara bedenlerinin gücü yetenler oruç tutmalıdır.
Nafiz Bey, panik atak hastasıyım. Oruç tutmak istiyorum. Hastalığıma zararı olur mu?
Düzenli kullandığın ilaç var mı? Belirtmemişsin. Bedenen gücün yetiyorsa, kullandığın ilaçlar iftar ve sahur arasında ayarlanabilirdik taşıyorsa deneyebilirsin. Psikolojik tedavi gören insanların bir kısmının kullandığı ilaçların kanda çok dengeli olması gerekir. Mesela "manik depresif" rahatsızlığında sürekli ilacı kullanması gerekir. Bu hastalık nöbet nöbet bazen depresyon bazen manik atakla tekrarladığından devamlı ilaç almak gerekir. Hem kendine hem başkasına zarar verebilecek hale gelmeden oruç tutabiliyorsan tıbbi olarak bir engel yok.
- Haberler
- Yazarlar
- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Kalbimde pil takılı...
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Eşimden soğudum! 27 Mayıs 2018, Pazar Nafiz Bey, 6 aydır depresyondayım. Tabi bu hanımla bir araya gelmemi de engelledi. Eşimden soğudum. Bir an önce...
- Stres,aşkı öldürür 26 Mayıs 2018, Cumartesi Son 1 aydır eşimle ilişkide sertleşme sorunum başladı. Eşim 'Başka bir kadın mı var?' deyince ölmek istedim. Bir...
- Dar giysiler reflüyü tetikler 25 Mayıs 2018, Cuma 4.5 ay önce bana "Reflü" dediler. Reflü şikayetlerim oruç tutarken arttı. Şu ana kadar idare ettim. Karnım kaynıyor,...
- Göğsümde bir kuş çırpıyor 24 Mayıs 2018, Perşembe Nafiz Bey, 32 yaşındayım. Daha önce romatizma tedavisi gördüm. Göğsümde kuş gibi bir şey çırpıyor şimdi. Bu ne...
- Kan şekerim düşmüş 23 Mayıs 2018, Çarşamba 54 yaşındayım. Dün oruçluyken fenalaştım. Doktor "Kan şekerin düşmüş" dedi. Şeker niye düşer? Yemekleri ve ara...
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri