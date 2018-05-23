Kan şekerim düşmüş
Yemekleri ve ara öğünleri düzensiz saatlerde yemek, uzun süre yemek yememek, öğünlerde gereksinimden az karbonhidrat almak, her zamankinden fazla egzersiz yapmak, alkol kullanmak, kadınlarda adet kanamasının başlaması, soğukılık ortamdan çok sıcak ortama geçmek, sindirim güçlüğü, mide boşalmasının gecikmesi, şeker hastalığında kullanılan ilaçların fazla miktarlarda ve düzensiz kullanılması, kan şekerlerinde kontrolsüz düşmelere neden olabilir...
Bu halin oruç için gerekli olan "Oruca gücü yetmek" haline uygun görünmüyor.
Tekrar düşün. Doktora araştırma için git.
7 yıldır günde 1 paket sigara içiyorum. Bırakamıyorum. Oruç, bırakmama yardımcı olur mu?
Kesinlikle faydası olur.
Ancak iftardan sonrada içmemek en iyisidir. Bu mümkün değilse azaltabildiğiniz kadar azaltın. Sigarayı bırakır bırakmaz ilk 24 saat içinde kan basıncında ve akciğer fonksiyonlarında düzelme başlar. Eğer içmemeye devam ederseniz 2 gün sonra tat alma ve koku alma hissi artmaya başlar. Yediğinizin, içtiğinizin tadına varabilirsiniz. Tamamen bıraktığınızda ise 2-12 hafta içinde kan dolaşımı iyileşir, bu da yürüme, koşma gibi fiziksel aktiviteleri kolaylaştırır, 1-2 ay sonra öksürme, nefes darlığı, hırıltı gibi problemler azalır ve akciğerler güçlenir, 3 ay sonra kan dolaşımı ve nefes alıp verişi fark edilir şekilde düzelir.
23 yaşında erkeğim. Oruçta ağız kokusu olmaya başladı. Orucum bozulmasın diye dişimi de gün içinde fırçalamıyorum. Ne yapmalıyım?
Özellikle Ramazan ayında eğer sahurda yemek sonrası diş fırçalanmazsa ağız kokusu olabilir. Uzun süren açlık dönemlerde temizlenmeyen dişlerdeki yemek artıkları ağız içindeki doğal mikroplar tarafından kullanılır. Kötü kokuya neden olabilir. Besin maddesi niteliği taşımayan diş temizleme maddeleri ile gün içinde de dişler fırçalanabilir. Bu şekildeki fırçalamaların oruç bozmayacağı din uzmanları tarafından ifade edilmektedir.
Bununla beraber çürük dişleriniz varsa bunlarda kötü koku yapabilir. Açlık, reflü ve mide hastalıkları, yemek borusu hastalıkları, akciğere ait hastalıklar, diş eti hastalıkları da ağızda kötü koku yapabilirler.
BÖREK YEDİM BİR HOŞ OLDUM
Annem iftara patates böreği yaptı. Çok güzeldi. Sahurda da yedim. İftarı zor ettim. Az kalsın orucu bozuyordum. Niye böyle oldum?
Bazı gıdalar çabuk acıkmaya neden olabilir. Ya da başka bir deyişle sahur öğününde sakınmamız gereken gıdalar vardır.
Patates, beyaz ekmek, beyaz pirinç, beyaz şeker, işlenmiş meyve suları, muz, karpuz, krakerler, mısır cipsi, mısır gevreği.
Bu tip gıdalar kan şekerini hızlı yükseltip hızlı düşmesine neden olabilirler. Lezzetlidirler.
Ama çabuk acıktırırlar. Bu nedenle bu gıdalardan sakınmak yararlı olabilir.
PANİK ATAK AŞKA ENGEL Mİ?
Yeni evliyim. Panik atak yüzünden cinsel ilişkiye giremiyordum. Oruç tutmak cinsel ilişkiyi etkiler mi?
Kişiden kişiye değişir.
Gerek ruhsal olarak istek, gerekse bedensel olarak yeterlilik söz konusu ise eşlerin ortak isteği ile cinsel ilişki gerçekleşebilir. Sıcak mevsim, 17 saatten uzun süren oruç durumu, toplam 6-7 saatlik gece süresi dikkate alındığında Ramazan öncesi alışkanlıkların değişebileceğini tahmin etmek şaşırtıcı olmaz. Hem var olan hastalığını hem de Ramazan ayının bedenin yeni duruma uyum sağlamasının zorlukları nedeniyle oluşacak sonuçları başarısızlığına bağlama...
İLAÇ KULLANANLAR NE YAPSIN?
Annem, babam, halam ve dayım hasta. İlaç kullanıyor. Uzun süreli ilaç kullanmak zorunda kalan hastalar Ramazan'da ne yapmalı?
Önceliklerimizi tekrar edelim. Bedene zarar, zorluk verecek haller, gücün yetmeyeceği haller, hastalık halleri oruç tutmaktan muaf tutulmuştur. Eğer kullandığınız ilaçlar iftar-sahur arasında düzenlenebiliyorsa hastalarımızın kendi doktorlarıyla konuşun.
Yeni ilaç kullanma düzeninizi belirleyin. Aynı zamanda iftarsahur arasında yemek yeme düzenlenmesini de beraber yapın. Hastalığınızın seyri bozulursa, kötüleşirse orucu bırakmanız. Dini vecibelerimize göre uygun hareket etmeniz doğru olacaktır. Unutmayın uzun süre yemeden, içmeden dayanabilecek bedenlere "Oruç tutmak" önerilmiştir.
Sahuru iyi yaparsam iftara kadar idare ediyorum. Sahurda ne yersem rahat tutarım?
Tokluk halinin uzun sürmesi için sahurda bazı gıdalara öncelik vermeliyiz.
Barbunya, nohut, kuru fasulye, mercimek, fındık, elma, portakal (çoğu meyve ve sebze), makarna, kepekli (siyah) ekmek soframızdan eksik olmasın.
49 yaşındayım. Menopoza girdim. Kemik ölçümü yaptırdım. T - 2,8 çıkmış. Bu ne demek?
Kemik erimesi var demek.
Kemik yoğunluğu ölçümü genç erişkin insanlardaki ortalamanın - 2, 8 altında demek. Düzenli beslen. Süt ve süt ürünleri, keçiboynuzu gibi kalsiyumdan zengin gıdalar al. Güneşe çık.
Cildinin güneşle temas etmesini sağla. Tuzsuz ye. Sigara ve alkol kullanma. Mutlaka düzenli olarak hareket et. Fizik tedavi uzmanı, iç hastalıkları uzmanı takibinde kal. İlaç kullanman gerekiyor. İlaç ve ilaç dışı tedavi 6 ay uygulanınca kontrol edilmen gerekli. İhmal etme.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Kan şekerim düşmüş
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