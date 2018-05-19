Kulak damlası orucu bozar mı?
Hayır. Kulak ile boğaz arasında da bir kanal bulunmaktadır. Ancak kulak zarı bu kanalı tıkadığından, su veya ilaç boğaza ulaşmaz.
Bu nedenle kulağa damlatılan ilaç veya kulağın yıkattırılması orucu bozmaz. Kulak zarında delik bulunsa bile, kulağa damlatılan ilaç, kulak içerisinde emileceği için ilaç ya hiç mideye ulaşmayacak ya da çok azı ulaşacaktır.
Ancak kulak zarının delik olması durumunda, kulak yıkattırılırken suyun mideye ulaşması mümkündür. Bu itibarla, orucu bozacak kadar suyun mideye ulaşması halinde oruç bozulur. E bu kadar suyu da kimse kulağından sıkmaz diye tahmin ediyorum.
3 yıldır astım hastalığım var. 21 yaşındayım. Son zamanlarda Ramazan ayında zorlanıyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim. Bana destek olur musun?
İftar-sahur arası 2-3 litre arası su tüketmeye çalış. Kafein içerikli sıvı içeceklerden sakın. Az-az sık-sık ye. İyi çiğne. Reflüyü tetikleyen çiğ sarımsak, çiğ soğan ve aşırı domates tüketiminden kaçın. Oruç esnasında zorlanırsan tedaviye başlamakta tereddüt etme, gecikme.
Babam iki buçuk ay önce bypass oldu. Oruç tutamıyor diye üzülüyor. Özellikle kalp ve damar hastaları için oruç tutmak neden risk oluyor?
Bir kere bedenin maruz kaldığı açlık ve susuzluk hali tüm organların ihtiyaçlarının görülmesinde farklılıklar yaratıyor. Eğer damar sisteminin bozukluğu nedeniyle sınırda çalışan organlar varsa belirgin hastalık hali ortaya çıkabiliyor. Kalpte damar tıkanıklığı göğüs ağrıları ve devamında kalp krizlerine dönüşebiliyor. Aynı şekilde beyinde ve böbrekte istenmeyen damar tıkanıklıkları ortaya çıkabiliyor. Üzülürse de ameliyatı taze. Aman dikkat.
Nafiz Hocam, hem şeker hem astım hastasıyım. Bir sürü ilacım var. Oruç tutmak istiyorum. Nasıl ayarlama yapayım?
Önceliklerimizi tekrar edelim. Bedene zarar, zorluk verecek haller, gücün yetmeyeceği haller, hastalık halleri oruç tutmaktan muaf tutulmuştur. Şeker hastalığı açlığa uygun olmayan bir hastalıktır. Ancak kendi doktorunuzla konuşun. Oruç tutmayı deneyecek ihtimaller taşıyorsanız diyetinizi ve ilaçlarınızı İftar sahur düzenine göre ayarlamaya çalışalım. Hastalığınızın seyri bozulursa, kötüleşirse orucu bırakmanız ve dini vecibelere göre hareket etmeniz doğru olacaktır. Unutmayın şu an ki şartlara göre 16 saatten uzun süre yemeden, içmeden dayanabilecek bedenlere oruç tutmak önerilmiştir.
AĞIZ KOKUSU OLUYOR
Oruçla birlikte ağız kokusu olmaya başlıyor. Dişimi de gün içinde fırçalayamıyorum. Ne yapmalıyım?
Özellikle Ramazan ayında eğer sahurda yemek sonrası diş fırçalanmazsa ağız kokusu olabilir. Uzun süren açlık dönemlerde temizlenmeyen dişlerdeki yemek artıkları doğal mikroplar tarafından kullanılır. Besin maddesi niteliği taşımayan diş temizleme maddeleri ile gün içinde de dişler fırçalanabilir. Bu şekildeki fırçalamaların oruç bozmayacağı din bilgisi uzmanları tarafından ifade edilmektedir. Çürük dişler de kötü koku yapabilir. Açlık ve mide hastalıkları, akciğere ait hastalıklar, diş eti hastalıkları da ağızda kötü koku yapabilirler.
EVLENMEK İSTİYORUM
Kilom 114, boyum 165 cm. Evlenmek istiyorum. 3 ayda 30 kilo versem bana yeter. Beni zayıflatabilir misiniz?
Şişman olan herkesi zayıflatabiliriz. Ama siparişle olmaz. Dengeli kilo verdirmek zorundayız. Öyle sihirli diyetler falan yok.
Başlangıçta ilk 6 ay en fazla yüzde 10 yani senin için hesaplayacak olursak 11-12 kilo verdirmeyi hedefleriz.
Bu da ayda ortalama 2 kilo vermen demek. Alışkanlıklarını ve hayatını düzenleyerek bunu yapmalıyız. Yoksa 30 kilo verir 40 kilo alırsın yeni hastalıklarında yanına kar kalır. Evdeki pirinçten olma. Ama evlenmende bir sakınca yok. Bilakis eşin senden fazla bu konuyu ciddiye alacaktır.
İFTARDA AYRAN İÇİN
Nafiz hocam, iftarda meyve suyu içelim mi? Ya da neler içelim?
Özellikle maden suyu tüketilebilir. Ancak gazını kaçırarak içmeniz mide hacminin hızla dolmaması açısından uygundur.
Terlemeyle kaybedilen sıvı için dengeli bir yerine koyma sıvısı olabilir. Süt ve ayran mide bağırsak hastalığı, ülser, reflü, alerjiniz yoksa önerilebilir. Ancak içinde şeker barındıran ve çeşitli gazlı içecekleri önermiyoruz. Bunlar çabuk açlığı tetikler. Özellikle su ve maden suyu önerilir. Maden suyunu normal içecek suyunun içine karıştırarak, gazını kaçırarak içmeniz en uygunudur.
"Diabetes İnsipidus" denilen şekersiz şeker hastasıyım. Hastalık başladığından beri kaç kere denemeye çalıştıysam oruç tutamadım. Su içmek zorunda kaldım. Ben oruç tutabilir miyim?
Şekersiz şeker hastalığı diye de ifade edilen bir hastalık, susuzluğa tahammülsüzlük yaratır. Çok su içmek zorundasın. Su içmediğin zaman hastalığının dengesi hemen bozulur. Yani susuzluğa tahammülsüz bir hastalığın var. Bu nedenle din bilgisi uzmanları ile görüş.
İnancınıza uygun oruç tutmaya uygun olmayan bedenler için önerilen diğer çözüm yollarını öğrenmeniz daha uygun olabilir.
- Haberler
- Yazarlar
- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Kulak damlası orucu bozar mı?
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Günde 12 bardak su içilmeli 18 Mayıs 2018, Cuma Bu sene fırında çalışıyorum. Çok su iç diyorlar Günde ne kadar su içmeliyiz? Günde en az 10-12 bardak su içmeliyiz....
- Fitil orucu bozmaz 17 Mayıs 2018, Perşembe Annemin karnı ağrıdı. Hastaneye götürdük. "Romatizmadan" dediler. Fitil verdiler. Hala kullanıyor. Fitil orucu...
- Oruç tutmak istiyorum 16 Mayıs 2018, Çarşamba 3 ay önce muayene oldum. "Şeker var" dediler. Eski astımlıyım. Doktorum "Oruç tutamazsın" dedi. İlaçlarım da fazla...
- Çıkmazdayım 15 Mayıs 2018, Salı 3 aydır işler kötü. Nişanlımın ailesi sıkıntı çıkarıyor. Çıkmazdayım. Kimseyi duymak istemiyorum. Her tarafım ağrıyor....
- Söylemeye utanıyorum 14 Mayıs 2018, Pazartesi Yeni evli bir kadınım. İlişki sırasında ağrım oluyor. Eşime söylemeye utanıyorum. Ne yapmalıyım? Kadınlarda karşılaşılan...
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri