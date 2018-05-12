Cinsel isteğim yok
Muhtemelen testosteron hormon tahlili istenmiştir. Kadınlığın vazgeçilmez hormonu östrojenin yanında, erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Genç kızlarda testosteron, böbrek üstü bezinden salgılanarak ergenlik döneminde koltuk altı bölgesi ve apış arasında kıllanma olayını başlatır. Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron kadınlarda şehvet duygusunun oluşmasında, cinsel isteğinin artışında rol oynar. Testosteronun kadında normal seviyelerde olması kadınların cinsel ilişkide doyuma ulaşması için önemlidir. İç hastalıkları uzmanının takibinde kalın.
Annemin bitmeyen ağrıları var. Fibromylaji hastalığı dediler. Bunun tedavisi yok mu?
İki tip tedavi yaklaşımı var. Çeşitli antidepresanlar ilaç tedavisinin esasını oluşturur. Ayrıca magnezyum tuzları ve nöropatik ağrı tedavisinde kullanılabilen ilaçlar da verilebilir. Ancak yine de en önemli konu hastanın iyileşeceğine olan inancıd��r. Ayrıca ozon tedavisi, kuru hacamat, mıknatıs tedavisi oldukça faydalı sonuçlara sahiptir. Bunları da yaptırabilirsin. Hastalık uzun sürelidir, ilerlemez, sakat bırakmaz. Korkmak yok.
7 yıldır kolitim var. Ama iltihapsızmış. Kolalı içecekler içemiyorum. Ne içsem rahatlarım?
Huzursuz bağırsak hastalığında gazlı ve kafeinli içecekler rahatsız eder. Kahve, koyu çay, süt, sütlü kahve, limonata, boza, kolalı içecekler gibi içecekler şikayetleri arttırabilir. Ihlamur, adaçayı, papatya, anason ve rezene çayı bağırsak hareketlerini kolaylaştırıp, rahatlık verebilir.
Elinle karnını sağdan sola ovalayarak gazını çıkart. Tabi herkesin içinde değil. Ayrıca adaçayı, rezene, tıbbi papatya çayını yap iç. Oldukça rahatlayacaksın. Stres, sıkıntı, evham yaparsan şikayetlerin tekrarlar.
25 yaşındayım. 4 haftadır mememde kızarıklık var. Bastırınca ağrıyor. Kanser miyim?
Özellikle meme şikâyetlerinde muayene bulguları çok önemlidir. Sadece anlatılanlarla bir şeyler tahmin etmek oldukça güç. Hemen doktoruna git. Muayene ol. Her değişiklik kanser olsaydı, dünya da kadın kalmazdı. Korkma, panikleme. Memede kanserden şüphelenmemiz için; meme ve meme başında farklılık, meme başının hassaslığı, meme ve meme başının görünümünde değişiklik, memenin boyutunda ve şeklinde bir değişiklik, meme derisinin ya da ucunun pullu, kırmızı ya da şiş olması gerekir.
GUATR MI KANSER Mİ?
Annemin boynunda şişlik oldu. Guatr mı oldu? Yoksa kanser olabilir mi? Çok korkuyorum?
Öncelikle panik atak yapma. Ortada fol yok yumurta yokken bu korku niye. Doktora git. Bazı kan testleri ve boyun ultrasonuyla annene bir kez değerlendirsin. Tiroit, boynun ön tarafında, Adem elmasının alt kısmında yerleşik, kelebek şeklinde, 20-25 gr ağırlığında bir iç salgılı bezdir. Bu bezde çeşitli hastalıklar, bu arada kanser de oluşabilir. Bu bölgede genellikle ağrısız bir şişlik yüzde 5 olasılıkla kanser olabilir. Bu sırada tiroit bezinin işlevi genellikle normaldir.
DENİYORUM OLMUYOR
Doktor Bey, eskisi kadar sertleşmem yok. Deniyorum olmuyor. Sizce ben, andropoza girmiş olabilir miyim?
İleri yaş erkeklerdeki "Testosteron" yani erkeklik hormonundaki düşüşe 'Andropoz' denir. Genellikle erkeklerde yaşa bağlı olarak andropoz gözlenir. Genellikle 60 yaşından sonra başlayabilir. Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklarda erkek cinsel fonksiyonları etkilenir.
Hemen panik yapmayın. Önce kan tahlilleri çıksın. Andropozda, cinsel dürtü azalır, daha az sertleşme olur, boy kısalmaya başlar, Spor yetenekleri ve iş temposu azalabilir.
32 yaşındayım. Adetlerim düzenli. Ablamda rahim ağzında kanserden şüphelendiler. Rahim kanseri nasıl anlaşılır?
Rahim ağzı kanseri için doktorunuzun kontrolünde "Yayma" dediğimiz rahim ağzı hücre incelemesi yapılmalıdır. Ayrıca kokusuz ve koyu renkli akıntılar, cinsel ilişki sonrası kanamalar, normal düzenin dışındaki vajinal kanamalar, menopoz döneminde kanama olması ve karın ağrısı belirtileri olabilir. Kaldı ki hiçbir belirti de vermeyebilir. Düzenl kontrollerini yaptır. En iyisi ve tedbirlisi budur...
Kardeşim 61 yaşında. 1 ay önce sol kolundan MR çektirdik, kas yırtığı çıktı. Birçok doktora gittik derman bulamadık. Ne yapalım?
Geçmiş olsun. Sadece kas yırtığı değildir. Muhtemelen lif, tendon, kıkırdak yapı ile ilgili iltihabi değişiklikler olma ihtimali var. Özellikle beyaz doku ile ilgili mikroplu veya mikropsuz iltihaplarda tedavi geç ve güçtür. Sabır ve düzenli ilaçla birlikte fizik tedavi uygulamaları gerekir. Yapılmaması gereken hareketler yapılırsa hasar tekrarlanır. Bu yüzden sadece ilaç almak yetmez.
71 yaşındayım. 9 sene önce Bypass oldum. Sertleşme sorunu yaşamaya başladım. Bu neden oldu? Nasıl düzelebilirim?
Geçmiş olsun. Kalp-damar tıkanıklığı olan bir bedende cinsel organa giden damarlarda da tıkanma olabilir. Bu da sertleşme sorunları yaratabilir. Ayrıca kalp damar ameliyatı sonrası alınan tansiyon ilaçları, stres azaltıcı ilaçlar gibi birçok ilacın yan etkisi olması söz konusu olabilir. 60 yaşından sonra erkeklerde testosteron hormonu azaldığından kadınlarda ki menopoz haline benzer andropoz başlangıcı olabilir. Bence öncelikle İç hastalıkları veya kardiyoloji uzmanınla görüş.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Cinsel isteğim yok
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