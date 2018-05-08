Çabuk yoruluyor
Bazen uykuda nefesi duruyor. Sabah işe gitmekte zorlanıyor. Ne gece ne gündüz rahat değil. Eşimin rahatsızlığı nedir? Endişe ediyoruz...
Bu anlattıklarınıza göre eşinizde 'Uyku Apnesi Hastalığı' olabilir. Bu dedikleriniz harfi harfine oluşur. Solunum testi, akciğer sinüs filmi, tam kan sayımı, alerji, tiroit testi, açlık tokluk kan şeker testi, gereğinde şeker yükleme testleri, uyku laboratuvar incelemesi gerekebilir. İç hastalıkları, kulak burun boğaz, göğüs hastalıkları muayeneleri şart.
Ardından gereken ilaçlar belli olur. Evlilik ilişkiniz de, beden iyi ise düzene girer.
Nafiz Hocam, 11 yaşındaki oğlum 1 hafta karın ağrısı çekti bağırsaklarında enfeksiyona bağlı beze oluşmuş. Ameliyat gerekir mi?
Nasıl bir yol izlemeliyiz? Yardımcı olun.
Enfeksiyon tespit edilmişse önce ilaçlarla enfeksiyon tedavisi yapılır.
Lenf bezlerinin daha sonra küçülmesi beklenir. Ameliyat direk tedavi metodu değildir.
Ancak takip sırasında apse, apandisit gibi komplikasyon dediğimiz durumlar ortaya çıkarsa ameliyat gerekliliği olabilir. Çocuk hastalıkları ve gerekirse enfeksiyon hastalıları uzmanı takibi uygun olur.
ÇOCUĞUMUZ OLMUYOR
2 yıldır evliyiz. Çocuğumuz olmuyor. Benim sperm testim normal. Eşimde hastalık yok. Başka ne yapabiliriz?
Öncelikle aynı doktorun takibinde kalın. Erkek için üroloji uzmanı ,kadın için kadın hastalıkları ve doğum uzman takibi şart. Erkeklerde penis hastalıkları da çocuk olması açısından risk olabilir.
İdrar deliğinin penisin uç noktasında olmayıp orta kısımlarına doğru olması söz konusu olabilir. Bu da Meninin kadın cinsel organına tam boşalmasına engel olur. Doğuştan veya sonradan (Peyroni hastalığı) olan penis eğriliği ilişkide zorlanma ve meninin iletilmesinde güçlüğe neden olabilir.
Doktoru seç, takibe geç.
ZAYIFLAMAK İSTİYORUM
Hocam, geçen cuma ölçtüm 107 kiloyum. Çok da uzun değilim. Yani anlayacağınız şişmanım. Artık bu durumdan bıktım. Spor salonuna kayıt yaptırıyorum. Başka ne yapmalıyım?
Önce sabırlı ol.
Kararlı ol. İsteğin sürekli olsun. Kalp ve solunum muayenesi ol. Normalse, gaza gelip hemen kendini perişan etme. Başlangıçta günde 30-45 dakika, haftada 3-5 gün orta derecede hareket-egzersiz yeterli. Haftada 2 bin kalori harcamak için yaklaşık haftada 7 saat (420 dk) çabuk yürüyüş yapmak gerekir. 2 hafta uygula tekrar görüşelim. Tabi perhiz yap, sıkıntılarını azaltmaya çalış.
SİGARA AŞKIN KATİLİ
3 ay oldu sigaraya başladım. 4 aylık da evliyim. Bir takım sıkıntılar başladı da. Sigara içenlerin cinsel hayatı bozulur mu?
Evet. Sigara erkeklerde cinsel isteksizliğe yol açabilir. Bu tespite gülüp geçenler sigarayı bırakmadığında ilerde mesane ve prostat kanserine yakalanma riski taşır. Ayrıca sigara sperm kalitesini ve hareketini bozduğundan çocuk sahibi olmayı engelleyebilir.
10 gün önce evlendim. Genç bir bayanım. Malum eşimle cinsel ilişkiye giriyoruz. Ama ben ilişkide o organımda ağrı duyuyorum.
Eşime söylemekten utanıyorum. Ne yapmalıyım?
Kadınlarda karşılaşılan en sık şikayet budur. Öncelikle hemen eşinle bu şikayetini paylaş. Çünkü cinsel ilişki sırasında ortaya çıkan şikayetler birlikte çözülmezse evliliğinizi bile etkileyecek hale gelebilir. İsteksizlik hali, başka sosyal sıkıntılara ve şüphelere neden olabilir. Birlikte şikayetsiz ve mutlu birliktelik için bu şart. Ayıp olmaz. İlişki öncesi hazırlık şart. Çiftlerin beden, korku ve beklentilerine uygun şekil ve hızda birleşme şikayeti ortadan kaldırabilir.
Vajina kuruluğu, iltihapları ilişki sırasında ağrıya neden olabilir. Yine de öncelikle bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olun. Gerekirse iç hastalıkları uzmanı ve psikolog desteği gündeme gelebilir.
Ama hemen eşinle konuş.
53 yaşındayım. 3 aydır adet yok. Menopoza girdim. Eşim de, ben de tereddütlüyüz. Menopoz cinsel ilişkiyi etkiler mi?
Evet. Menopoz, geçirilen son adet kanamasını niteleyen bir kavramdır. Menopoz bir dönem değil sadece görülen son adet kanamasının adıdır. Yunanca "Men" yani aylık ve "Pause" yani kesilme anlamına gelen kelimelerle ifade edilmiştir. Bu dönemde Östrojen hormonu azalır.
Kadın cinsel organının salgısında azalma olur. Bu ise cinsel ilişkide olması gereken kayganlığın azaltır.
Cinsel ilişki ciddi ağrılara, hatta kanamalara neden olabilir. Doktor kontrolünde bölgesel hormon kremleri ve düzenli cinsel ilişki şikayetleri azaltabilir.
Tansiyon ilaçları alıyorum. Sertlik halim İstediğim kadar uzun sürmüyor. Cinsel gücü arttıran ilaçlardan alsam bir şey olur mu?
DİKKAT! Sakın doktorunuzdan habersiz cinsel gücü arttıran ilaç kullanmayın. Bazı tansiyon ilaçları, cinsel sertleşme ve güç arttırmak için kullanılan bu ilaçlarla birlikte alındığında hayati riskler doğurabilir.
Tansiyon düşüklüğü ve buna bağlı diğer hastalıklar olabilir.
Dimyat'a pirince giderken, evdeki bulgurdan olmayın.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Çabuk yoruluyor
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