Eşim cinsel ilişkiden kaçıyor
Doktora söylemeye çekinme. Mesleğimiz çare bulmaya çalışma mesleği. Önce eşinle bu konuyu konuş. Ayıp diye düşünüp eşinle konuşmazsan hangi nedenle isteksiz olduğunu anlayamazsın. Zanlara, kuruntulara kapılırsın. Yaş ilerledikçe kas, kemik, eklemler aşınır. Eski alışkan olduğunuz pozisyonlar şimdi rahatsız edici olabilir. Uygun ilişki pozisyonlarınızı yeniden düşünün. Eşinin sana anlatmadığı, menopoza bağlı cinsel organ ile ilgili sıkıntıları olabilir.
Eşim çok şişman. İlişki sırasında sıkıntıya giriyoruz. Yani sanki güreşiyoruz. Çabucak nefes nefese kalıyor. Anlayacağınız ben bir şey anlamıyorum bu işten. Askerden önce bu kadar şişman değildi. Başka bir hastalık olabilir mi?
Evet olabilir. Özellikle troid bezinin az çalışması önce şişmanlık sonra buna bağlı diğer hastalıklara neden olabilir. Ayrıca şeker düşüklüğüde şişmanlık, cinsel ilişkişde performans düşüklüğü yapabilir. Prolaktinoma gibi hormonal hastalıklarda da aynı sonuçlar ortaya çıkabilir. Her ikiniz için de bir an evvel iç hastalıkları uzmanına başvursun. Tahlil sonuçlarını bana iletin.
EŞİMİN GARİP İSTEKLERİ VAR
Eşim garip garip isteklerde bulunuyor.
14 yıllık evliyim. İlişkiye girmek için şöyle dur, böyle dur filan diyor. Yani acaba hastalandı mı?
Aslında ne demek istediğinizi daha net anlatabilseydiniz daha net tavsiyelerde bulunabilirdim. Şöyle ki bu konudaki bazı talepler zamanla değişebilir. Önemli olan doğal sınırlar içinde olup olmadığıdır. Eşler beraber olmak için doğal sınırlar içinde farklılıklar talep edebilir. Ancak karşılıklı istek olursa süreç doğal olur. Bununla beraber bazı beyin tümörlerinin ilk belirtisi bile cinsel ilişki istek, davranışlarında anormallik olabilir.
Öncelikle iç hastalıkları uzmanı, gerekirse psikiyatri ve psikolog gereksinimi olabilir.
GEBELİĞİM İYİ GEÇSİN İSTİYORUM
4 haftalık hamileyim. İlk gebeliğim. Gebeliğim iyi geçsin istiyorum. Balık yağı desteği de alayım mı?
Gebelikte omega-3 ya da daha yaygın bilinen adıyla "balık yağı" almanın gestasyonal diyabet hipertansiyon ve eklampsi denen hastalık oluşmasını önlemediği saptanmıştır. Avrupa'da yapılan çalışmalarda yüksek riskli gebelere son trimestrde (son üç ayda) günde 2.7 gram EPA+DHA yağ asiti verildiğinde prematür doğum riskinin % 33 den % 21'e azaldığı gösterilmiştir. Gebelikte EPA ve DHA alan annelerinin beyin fonksiyonlarının daha iyi olduğu iddia edilmişse de ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. Yani en azından zararı yok.
CİYA TOHUMU İYİ GELİR Mİ?
3 aydır halsizim. Yorgunum. 1 aydır da kaşıntım arttı. C vitamini alıyorum. Daha rahatlamadım. Sizce ciya tohumu kullansam iyi gelir mi?
Gelmez. Neden gelmez diyorum? Çünkü halsizlik, yorgunluk ve kaşıntının nedenini bilmiyorum. Nasıl öğrenirim. Sen öncelikle bir doktora muayene olursun. Buraya yazamadığın şikayetlerini, muayene bulgularını tespit eder, ön tanıya uygun tahliller ister.
Sen de bana gönderirsin. O zaman Ciya tohumunu konuşuruz. Tekrarlayan, devam eden, düzelmeyen şikayetlerde ve hastalıklarda tesadüfi denemelerle vakit kaybetmeyin. Mesela troid bezinin az çalışması yani hipotroidi, kansızlık, kalp yetmezliği, kalsiyum yüksekliği gibi hastalıklar aynı şikayetlerle başlayabilir.
Yaygın ağrılarım var. Fransa'da geçici görevdeyken ozon tedavisi önerdiler. Bilmediğim için yaptırmadım. Burada yaptırayım mı?
Yaptır. Ozon tedavisinin gerek ağrı kesici özellikleri, gerekse hasarları tamir edici özellikleri biliniyor. Fibromyalji ve Benzeri ağrılar için tedavi olarak kullanılıyor. Tıbbi Medikal Ozon uygulayan bir Doktor tespit et. Tedavisini uygula.
Merhabalar... 2.5 yıldır romatizma hastalığım var. Kortizon kullanıyorum. Beslenirken nelere dikkat edeyim?
Tabii ki tuzsuz ye. Kortizon kullanılan durumlarda iştah açılır. Kan şekeri dengesi değişir. Beden tuz ve suyu hapseder. Mide koruyucu ilaçları kullanman gerekebilir. Kortizon ve ağrı kesiciler mide yemek borusu ve bağırsakları zedeler. Ayrıca düzenli balık tüket. Çilek ve orman meyvesi diye bilinen meyveleri sofranda bulundur. Yeşil ve yapraklı sebzeler (ıspanak ve karalahana) , turpgiller sebzeleri (brokoli, brüksel lahanası, lahana, vs.), koyu renkli ürünler (tatlı patates, patlıcan, nar, havuç, kırmızı soğan, erik, portakal, kırmızı elma, biber, bezelye ve kırmızı üzüm) koruyucu özellikler taşır. Ceviz, badem, fındık grubu (yer fıstığı hariç) tam tahıllar, çay, özellikle siyah, yeşil ve beyaz çaylar, soğuk sızma yağlar (özellikle zeytinyağı ve keten tohumu yağı), baharatlar (sarımsak, zencefil, zerdeçal, safran) gibi gıdalar romatizmal hastalıklar açısından faydaları bilinen gıdalardır.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Eşim cinsel ilişkiden kaçıyor
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