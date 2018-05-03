Gazla başım dertte!
Var. Özellikle İrritabl Bağırsak Hastalığı yani Huzursuz Bağırsak Hastalığı'nda tatlılardan sakınılması gerekir. Baharat ve meyveli tatlılar, çikolata, yağda kızartılmış hamur tatlıları, kek ve pastalar, tahin pekmez karışımı, tahin helvası uzak durman gereken gıdalardır.
Hocam ben taksi şoförüyüm. Üzerine afiyet yemeyi severim. Tabiki de kiloluyum. Yesem yesem taş çatlasın 2 kere yemek yiyorum. "Az ye" diyorlar. 2 kere yiyorum diyorum. Daha az nasıl yiyebilirim ki? Hala niye kilo veremiyorum?
Günde 1 - 2 öğün yiyerek beslenmek kilo verdirmediyse bu uygulamadan vazgeç. Sık öğünler halinde beslenmek, metabolizmayı hızlandırır.
Mideyi dolu tutarak bir sonraki öğünde fazla ve hızlı yemeyi engeller. Günde 1-2 öğün yiyenlerde vücut yağ depolama eğilimindedir. Az az, sık sık küçük öğünler şeklinde beslen. Akşam yemeğini yatmadan 3- 3,5 saat önce sonlandır. Dolu mide ile yatağa girme. Akşam yemeğinden yatana kadar geçen süreçte ara öğün al. Meyve, yoğurt veya süt gibi hafif bir şeyler tüket. Hareket yoksa, zayıflama yok. İşin sihri aldığından fazla harcamandır.
GALİBA MENOPOZA GİRDİM
57 yaşındayım. 3 aydır hiç adet olmadım. Ondan 6 ay öncede düzensizlik başlamıştı. Menopoza girdim sanıyorum. D vitamini baktırayım mı?
D vitamini düzeyi tayini pahalıdır, rutin olarak ölçülmemelidir. Yatağa ve eve bağımlı kişilerde Bakımevleri ve huzur evlerinde kalanlarda, D vitamini eksikliği ve yetersizliğine yol açabilecek bir hastalığı olanlarda, Osteoporozu olanlarda, düşük travmalı kırık öyküsü olanlarda, kalsiyumu düşük (Hipokalsemisi) olanlarda, kan fosforu düşük (Hipofosfatemisi) olanlarda, D vitamini metabolizmasını etkileyecek ilaçları kullananlarda, kanda D vitamini düzeyi bakılmalıdır.
SİNÜZİTTE AMELİYAT ŞART MI?
Başım ağrıyordu. Geniz akıntımda vardı. Hastaneye gittim. Film çektiler. Hemen sinüzit dediler. Ameliyat olmalıymışım. Olayım mı sizce?
Her sinüzit ameliyat edilmez. Yeni ortaya çıkan sinüzitlerin büyük çoğunluğu ilaç tedavisine iyi cevap verir. Bu nedenle bu tip sinüzitlerin altında yatan nedenleri tam olarak saptamalıdır. Burun, sinüs drenaj kanalları ve genzi tıkayan-daraltan hastalıklarda, bu sebebi ortadan kaldırmaya yönelik ameliyat önerilebilir. Tekrarlayan burun poliplerinde, ameliyat sonrası yeniden polip oluşursa, sinüzit de oluşabilmektedir. Ameliyatın hayati tolmasa da, nadir yan etkiler oluşabilir. Güvendiğin KBB uzmanına muayene ol.
BAĞIRSAĞIMDAN PARÇA ALINDI
26 yaşındayım. Karın ağrım vardı. Dışkıda kanamam oldu. Kalın bağırsağıma kamerayla baktılar. Parça aldılar. "Crohn hastalığı olabilir" dediler ama daha parça gelmedi. Kanserle ilgisi var mı hocam? Varsa söyleyin hocam.
Hemen kanser kabusu görmeye başlamayın. Sıkıntı, stres, evham gibi olumsuz, negatif haller beden sağılığını, bağışıklık sistemini olumsuz etkiler. Hangi hastalık olursa olsun çözüm için enerji harcamalıyız. Crohn hastalığı, bağırsak kanseri değildir.
Ancak bir çeşit iltihaptır. Tıbbi olarak tüm iltihapların kanser dönüşme potansiyeli olabilir.
Ancak daha tanı belli değil diyorsunuz. Eskilerin deyimiyle "Doğmamış bebeğe, don dikilmez." Önce sonuç gelsin sonra takip yapalım.
Sen panikleme.
35 yıl sonra evlendim. Evlenir evlenmez çocuğumuz oldu. Bebeğimiz de çok şükür 2 aylık oldu. Tabi biz hanımla bir araya gelemiyoruz.
Yani cinsel ilişki açısından... Siz ne diyorsunuz. yani bu konu açılmalı mı? Tıbben mümkün mü?
Eşler arasında ayıp olur mu? Olmaz tabi ki. Cinsel ilişkiye doğumu izleyen 6. haftadan sonra başlayabilirsiniz. Genellikle erkek, kadından daha fazla cinsel istek içindedir. Hamilelik sırasında alınan fazla kilolar kadının psikolojisini olumsuz etkiler. Böyle bir durumda doğumu izleyen 6. haftadan sonra ciddi bir egzersiz programı ve profesyonel diyetler yarar sağlayabilir. Ayrıca tüm zamanını bebeğine ayıran anneler, cinselliğe karşı ilgilerini kaybedebilirler. Sabırla, iyi niyet ve gayretle devam edin. Ayrıca bebeğe de zarar vermez.
35 yaşında spor hocasıyım. Son 2 yıldır sık sık 'vajinit' tedavisi görüyorum. O kadarda dikkat ediyorum. Bu konuda tavsiyeleriniz var mı?
Vajinit olma riskini azaltmak için yapabileceğiniz bazı şeyler vardır. Bu nedenle dikkatlice günlük hayatınızı gözden geçirin. Hastalığınızı sakın kanıksamayın. Örneğin kötü bir kokuyu saklamaya, örtmeye çalışmayın. Cinsel ilişki sırasında prezervatif kullanın. Vajinal duş yapmayın, vajinanın içini yıkamayın. Vajinanın kendi kendine temizlenmesine izin vermek daha doğrudur. Ayrıca mutlaka şeker yükleme testi yaptırın. Mantarlara bağlı Vajinitler, şeker hastalığının ilk belirtisi olabilir.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Gazla başım dertte!
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